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Электрический болид с двумя моторами Tesla установил рекорд скорости на соляном озере

Электрический болид с двумя моторами Tesla установил рекорд скорости на соляном озере (3 фото + 1 видео)

Автор:
28 августа 2020 10:00
Сообщество : Автомир
Метки: авто   соляное озеро   электромобиль   
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EV West - калифорнийская компания, которая занимается переоборудованием электромобилей, а также всего остального, что с ними связано. Им удалось создать электрический болид Electraliner, который дважды за день установил рекорд скорости в своем классе на поверхности соляного озера.

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Метки: авто   соляное озеро   электромобиль   
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2  комментария
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Слава Андреев 3 часа назад
неее. это не прикольно. нет звука мотора. нет того драйва.
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