Электрический болид с двумя моторами Tesla установил рекорд скорости на соляном озере

По правилам, установленным организацией SCTA (Southern California Timing Association), учитывается средняя скорость прохождения дистанции в одну милю (1,6 километра). Причём отрезок нужно проехать в обе стороны. Предыдущий рекорд, 342,9 километра в час, держался с 1997 года, однако современному Electraliner удалось его побить дважды в течение одного дня. В зачёт пошла средняя скорость, а максимальная достигла отметки в 386 километров в час.



Electraliner пилотировал Джим Хугерхайд, на счету которого уже есть рекорд скорости на электромотоцикле – 327,6 километра в час.