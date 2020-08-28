Электрический болид с двумя моторами Tesla установил рекорд скорости на соляном озере

EV West - калифорнийская компания, которая занимается переоборудованием электромобилей, а также всего остального, что с ними связано. Им удалось создать электрический болид Electraliner, который дважды за день установил рекорд скорости в своем классе на поверхности соляного озера.
На соляном озере Бонневилль состоялись квалификационные заезды электрического болида Electraliner. За сутки он дважды установил рекорд в своём классе: первый раз пилоту удалось развить среднюю скорость 351,15 километра в час, а затем он разогнался до 369,1 километра в час.
По правилам, установленным организацией SCTA (Southern California Timing Association), учитывается средняя скорость прохождения дистанции в одну милю (1,6 километра). Причём отрезок нужно проехать в обе стороны. Предыдущий рекорд, 342,9 километра в час, держался с 1997 года, однако современному Electraliner удалось его побить дважды в течение одного дня. В зачёт пошла средняя скорость, а максимальная достигла отметки в 386 километров в час.
Electraliner пилотировал Джим Хугерхайд, на счету которого уже есть рекорд скорости на электромотоцикле – 327,6 километра в час.
Electraliner пилотировал Джим Хугерхайд, на счету которого уже есть рекорд скорости на электромотоцикле – 327,6 километра в час.
Что же касается самого болида, то его технические характеристики не раскрывают. Известно только, что в движение его приводят моторы от электромобилей Tesla.
Рекорд скорости на суше среди автомобилей, оснащенных традиционным поршневым двигателем внутреннего сгорания, недавно установил стримлайнер Speed Demon. На том же Бонневилле он развил среднюю скорость 757 километров в час, а максимальная составила 775 километров в час. Абсолютный рекорд принадлежит ракетомобилю Thrust SSC, который в 1997 году на дистанции в 21 километр разогнался до 1230 километров в час.
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Метки: авто соляное озеро электромобиль
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