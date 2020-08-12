В Rolls Royce 50-летней давности пересадили начинку от Tesla Model S

Каждый день появляется все больше и больше людей, которые переделывают классические автомобили с двигателями внутреннего сгорания на электротягу. Эта тенденция врядли исчезнет в ближайшее время. Данный автомобиль фактически представляет собой Tesla Model S с кузовом Rolls Royce 50-летней давности.
Компания Shift Electric Vehicles из Орегона, США, превратила ретроседан Rolls-Royce Silver Shadow 1970 года выпуска в электромобиль, оснастив его современной начинкой от Tesla Model S. Когда-то этот автомобиль принадлежал культовому американскому кантри-исполнителю Джонни Кэшу.
Shift Electric Vehicles специализируется на переделке бензиновых машин в электромобили. В портфолио компании также есть Porsche 911 1978 года и даже вертолёт. Глава фирмы Кирк Свони признался, что проект оказался непростым.
Одной из задач было сохранить оригинальную внешность седана, который находился не в лучшем состоянии после 200 000 километров пробега. Так что потребовался большой объём работы помимо технической начинки.
Для начала тюнеры раздобыли корпус от аккумулятора Model S, чтобы примерить его к днищу Роллс-Ройса. Практически идеально встала батарея на 75 кВт·ч. У неё есть свободное пространство, от которого инженеры Shift EV избавились для уменьшения толщины. Помог и внушительный клиренс Silver Shadow. Чуть выступающий вниз аккумулятор геометрию не испортил.
Электромотор поставили только один — на задней оси (мощностью 382 лошадиные силы), как на донорской Model S 75. Он мощнее, чем используемые в двухмоторных модификациях. К тому же задача внедрить полный привод не ставилась. Заказчик желал сохранить классический привод. Автопилота у рестомода тоже нет.
В качестве изюминки: тюнеры сумели оставить оригинальные руль и селектор коробки передач Роллс-Ройса, адаптировав к ним сенсоры и переключатели Теслы.
В какую сумму обошлась переделка бензинового Silver Shadow в электрический, не сообщается.
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