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В Rolls Royce 50-летней давности пересадили начинку от Tesla Model S

В Rolls Royce 50-летней давности пересадили начинку от Tesla Model S (8 фото + 2 видео)

Автор:
12 августа 2020 11:40
Сообщество : Автомир
Метки: Rolls-Royce   Royce Silver Shadow   tesla   tesla model s   авто   свап   электрокар   электромобиль   
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Каждый день появляется все больше и больше людей, которые переделывают классические автомобили с двигателями внутреннего сгорания на электротягу. Эта тенденция врядли исчезнет в ближайшее время. Данный автомобиль фактически представляет собой Tesla Model S с кузовом Rolls Royce 50-летней давности.

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Метки: Rolls-Royce   Royce Silver Shadow   tesla   tesla model s   авто   свап   электрокар   электромобиль   
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4  комментария
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26k
LEPA 3 дня назад
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Кистень 2 дня назад
Изгадили солидную машину.
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Raf 3 дня назад
Самое главное не написали. Во сколько встал этот рестомод. Да и про звук ничего. Как эта поделка шумит? Как тесла? РР? или по своему?
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Усач 3 дня назад
И нахрена? Всё равно что в раритетные часы с кукушкой айфон "пересадить".
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Олег

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