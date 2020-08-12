В Rolls Royce 50-летней давности пересадили начинку от Tesla Model S

Для начала тюнеры раздобыли корпус от аккумулятора Model S, чтобы примерить его к днищу Роллс-Ройса. Практически идеально встала батарея на 75 кВт·ч. У неё есть свободное пространство, от которого инженеры Shift EV избавились для уменьшения толщины. Помог и внушительный клиренс Silver Shadow. Чуть выступающий вниз аккумулятор геометрию не испортил.