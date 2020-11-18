Расступись, холопы, росгвардеец приехал заправляться! Случай на АЗС в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске на одной из АЗС сотрудник Росгвардии на автомобле Smart не стал дожидаться очереди. Силовик нагло подрезал владельца регистратора и принялся заправлять свою машину.
Оказалась, что в белом Chevrolet Orlando ехала супруга силовика, и она очень хорошо умеет разговаривать трёхэтажным матом.
Похоже, сотрудник Росгвардии хотел заправить два автомобиля сразу и не придумал ничего лучше, чем внаглую влезть перед владельцем видеорегистратора.
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От полиции хоть какая-то польза, они иногда преступников ловят. А от этих какая польза?