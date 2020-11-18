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Расступись, холопы, росгвардеец приехал заправляться! Случай на АЗС в Ханты-Мансийске

Расступись, холопы, росгвардеец приехал заправляться! Случай на АЗС в Ханты-Мансийске (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 ноября 2020 08:53
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автохам   азс   видео   наглость   очередь   полицейский   полиция   
1174
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В Ханты-Мансийске на одной из АЗС сотрудник Росгвардии на автомобле Smart не стал дожидаться очереди. Силовик нагло подрезал владельца регистратора и принялся заправлять свою машину.

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Метки: авто   автохам   азс   видео   наглость   очередь   полицейский   полиция   
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2k
Том Сойер Час назад
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51
ivan 9 минут назад
Теперь повысят...потому как такие там и востребованы.
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12k
Роберт Шекли Полчаса назад
https://vk-spisok.ru/Климент Панюшев Санкт-Петербург/https://vk-spisok.ru/Климент Панюшев Санкт-Петербург/
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986
Алексей Астин Полчаса назад
Сколько раз уже замечал нечто подобное. Причем они и сами друг-друга подставляют, сдают руководству своему же. ...
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3k
fin4all Полчаса назад
Номер телефона есть, номерок красивый, отказаться будет жалко. На гей знакомства его разместить. Ну и ещё у кого какой фантазии хватит.
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1k
Гарри Слепнер 39 минут назад
Расступись, холопы, росгвардеец приехал заправляться! Случай на АЗС в Ханты-Мансийске
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29k
Alex 43 минуты назад
Мусор обыкновенный.
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32k
Элек Мек 50 минут назад
Диарея,вот и торопятся.
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3k
SSD 55 минут назад
Надеюсь начальство заинтересуется этим "героем".
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8k
Иван Акимов 57 минут назад
Роспидорец?
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32k
Элек Мек Иван Акимов 51 минуту назад
С роспидоркой.
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14k
sanchesS80 Иван Акимов 38 минут назад
Да уж, когда вижу форму росгвардии, то другой мысли в голову не приходит.
От полиции хоть какая-то польза, они иногда преступников ловят. А от этих какая польза?
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316
На хер ЗАПАД! sanchesS80 36 секунд назад
Они будут тебя ловить,когда откроешь рот против власти
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2k
Hallo FreeSpace Час назад
ну что за даун ?
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25k
Fat Lynx Час назад
Герой... надо ему звание академика присвоить.
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