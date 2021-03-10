Встреча с автохамом на «Кайене» из Перми

Опубликовавший видео Алексей сообщает: "8 марта ездил в Ленту на Парковом за покупками. Выезжаю с парковки по полосе с односторонним движением, мне в лоб едет Кайен х888ар59 . Покрутил у виска, показал мне фак и уехал. Вернулся на парковку , автомобиль поставил на месте для инвалидов. Проверил номер - ездит без ОСАГО, срок действия закончился. Видео отправил в полицию и ГИБДД."