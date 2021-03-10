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Встреча с автохамом на «Кайене» из Перми

Встреча с автохамом на «Кайене» из Перми (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 марта 2021 10:26
Сообщество : Автомир
Метки: porsche   авто   автохам   быдло   видео   встречка   наглец   
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На днях автомобилист из Перми повстречал наглого водителя за рулем Porsche Cayenne, котрый попытался заехать на парковку гипермаркета против "шерсти", а затем припарковался на месте для ивалидов.

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Метки: porsche   авто   автохам   быдло   видео   встречка   наглец   
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22  комментария
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4k
Владимир Час назад
Этот чурка все жизнь на ослах по аулу ездил, откуда он знает правила?
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1k
Павел Коваленко 6 минут назад
задрали уже эти чурбаки со своим хамством,когда уже начнут этих оленей отстреливать...
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4k
Бу Полчаса назад
И как всегда чурка
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1k
Александр 47 минут назад
"Проверил номер - ездит без ОСАГО, срок действия закончился". У такого типа информации есть открытый доступ?
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4k
Андрей Александр Полчаса назад (изменен)
есть. как платные так и бесплатные источники. (боты в телеге)
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33k
AGM 2 часа назад
"Зачем становиться богатым, если надо соблюдать законы?"©
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22k
Vazari 2 часа назад
На любой парковке, любого ТЦ, места для инвалидов забиты машинами от 2+ миллионов. Правда значков "за рулем инвалид", на них нет. Стесняются наверно, хорошо обеспеченные инвалиды своей инвалидности.
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27k
EvilHomer Vazari Час назад
Глупо предлагать успокоительное, не имея лицензии. Мало ли мне нельзя, а я приму
А противопожарная норма 22мм до соседнего модуля
Глупо не знать норму но оперировать ею:)
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866
Евгений Vazari 59 минут назад
Они инвалиды головного мозга, де....мо в голове у них вместо мозга и все им должны, в аэропорту (Б.Савино) таких тоже полно, а администрации аэропорта и ГИБДД пофиг.
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2k
Михаил EvilHomer 45 минут назад
"За исключением бытовых газовых плит, и встраиваемых варочных панелей. Пункт 40 противопожарных правил." - это касательно 20 см. И закрывать стояк можно, нельзя закрывать только кран и глухо зашивать стояк. Все это легко выполняется в хрущевках.
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22k
Vazari EvilHomer Полчаса назад
Не, в твоем случае и без лицензии видно-ведро валерианы только на пользу пойдет. Зачем мне держать эти цифры в голове, если я не работаю в мосгазе? Когда строил кухню-изучал. Что-то нарушал,но под свою ответственность, Потому как уверен, что цифры эти можно объяснить. Даже эти 22мм.
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27k
EvilHomer Vazari 16 минут назад
Да успокойтесь вы уже с миллиметрами, главное устанавливать в соответствии с технической документацией изготовителя. Пункт 40 подпункт в) Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
Можно объяснить все, но объяснение и правда у каждого своя, а истина иное.
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−24
Шалун 2 часа назад
я сначала подумал ну а чего накинулись то на дедка, ну мало ли может город не знакомый и он не знает как тут к магазину какие подъезды, но нет это именно автохам, знак «въезд запрещен» (есть на видео) не возможно не заметить
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3k
insaider 2 часа назад
Многие из владельцев дорогих(и не только) авто инвалиды,просто моральные,этого сразу не заметишь(пока они по встречке не начинают ездить или на газонах парковаться),да и современная медицина не считает этот факт увечьем.
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