Встреча с автохамом на «Кайене» из Перми

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На днях автомобилист из Перми повстречал наглого водителя за рулем Porsche Cayenne, котрый попытался заехать на парковку гипермаркета против "шерсти", а затем припарковался на месте для ивалидов.
Опубликовавший видео Алексей сообщает: "8 марта ездил в Ленту на Парковом за покупками. Выезжаю с парковки по полосе с односторонним движением, мне в лоб едет Кайен х888ар59 . Покрутил у виска, показал мне фак и уехал. Вернулся на парковку , автомобиль поставил на месте для инвалидов. Проверил номер - ездит без ОСАГО, срок действия закончился. Видео отправил в полицию и ГИБДД."
Porsche Cayenne с номерами X888AP59 оформлен на некого Теймурова Натига Латифовича 23.09.1967 г.р.
Авторский пост
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