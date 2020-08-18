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Для российских военных создана амфибия нового поколения

Для российских военных создана амфибия нового поколения (2 фото)

Автор:
18 августа 2020 16:57
Сообщество : Автомир
Метки: автомобили   армия   военная техника   новости   россия   
2285
2
Балтийская машиностроительная компания создала для российских вооружённых сил плавающий автомобиль нового поколения «Дрозд». Благодаря небольшой массе и специальной форме корпуса он может разгоняться по воде до 70 км/ч. Увидеть опытный образец можно будет на форуме «Армия-2020».

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Метки: автомобили   армия   военная техника   новости   россия   
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10  комментариев
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8k
Лехахуторской 4 дня назад
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888
Tu9R 3 дня назад
где то я это видел

где то я это видел
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753
Черный 4 дня назад
очередной распил(( уаз "ягуар" получше будет
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2k
TirAn 4 дня назад
олигархам продадут ...
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16
Alex 4 дня назад
После установки бронирования утонет 100%.
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16k
turyst Alex 4 дня назад
Не утонет, а перейдет в подводный режим работы!
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8k
Лехахуторской 4 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Лехахуторской 4 дня назад
забавный пепелац. Для богатых рыбаков, но для армии??
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2k
Sanar ☣️Месть печенегов☣️ 4 дня назад
В армии очень много богатых рыбаков)
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Sanar 4 дня назад
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