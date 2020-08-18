Для российских военных создана амфибия нового поколения

Амфибию можно оснащать различным вооружением, от пулемёта до пусковых установок управляемых ракет, а также устанавливать бронирование. Дизельный двигатель на 260 «лошадок» позволяет амфибии развивать до 100 км/ч по хорошей дороге и до 70 км/ч по воде. Переход с сухопутного режима движения на водный или обратно выполняется за двенадцать секунд, на воде машина выдерживает волнение до трёх баллов.



Эксперты отмечают, что машина может пригодиться в первую очередь морской пехоте. Высокая скорость на воде, достигаемая благодаря режиму глиссирования, сделает «Дрозда» менее уязвимым, чем бронетехника, состоящая на вооружении морпехов в данный момент, — она передвигается по воде не быстрее 10-12 км/ч.



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