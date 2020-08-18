Для российских военных создана амфибия нового поколения

Балтийская машиностроительная компания создала для российских вооружённых сил плавающий автомобиль нового поколения «Дрозд». Благодаря небольшой массе и специальной форме корпуса он может разгоняться по воде до 70 км/ч. Увидеть опытный образец можно будет на форуме «Армия-2020».
Балтийская машиностроительная компания (БМК) обещает показать на форуме «Армия-2020» первую в России полноприводную глиссирующую амфибию. Машина называется «Дрозд», предназначена в первую очередь для разведки.
Пока готов один опытный экземпляр, который проходит заводские испытания. Из заявленных особенностей можно отметить несущий корпус из углепластика, который обеспечивает «Дрозду» массу всего в две тонны (без груза, которого может быть до полутора тонн), и модульную конструкцию. Благодаря последней на базе «Дрозда», по словам разработчиков, будет легко создать целую линейку машин разного назначения, включая спасательные и медицинские.
Пока готов один опытный экземпляр, который проходит заводские испытания. Из заявленных особенностей можно отметить несущий корпус из углепластика, который обеспечивает «Дрозду» массу всего в две тонны (без груза, которого может быть до полутора тонн), и модульную конструкцию. Благодаря последней на базе «Дрозда», по словам разработчиков, будет легко создать целую линейку машин разного назначения, включая спасательные и медицинские.
Амфибию можно оснащать различным вооружением, от пулемёта до пусковых установок управляемых ракет, а также устанавливать бронирование. Дизельный двигатель на 260 «лошадок» позволяет амфибии развивать до 100 км/ч по хорошей дороге и до 70 км/ч по воде. Переход с сухопутного режима движения на водный или обратно выполняется за двенадцать секунд, на воде машина выдерживает волнение до трёх баллов.
Эксперты отмечают, что машина может пригодиться в первую очередь морской пехоте. Высокая скорость на воде, достигаемая благодаря режиму глиссирования, сделает «Дрозда» менее уязвимым, чем бронетехника, состоящая на вооружении морпехов в данный момент, — она передвигается по воде не быстрее 10-12 км/ч.
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https://warhead.su/2020/08/13/apgreyd-alligatora-modernizirovannyy-vertolyot-ka52m-sovershil-pervyy-polyot
Эксперты отмечают, что машина может пригодиться в первую очередь морской пехоте. Высокая скорость на воде, достигаемая благодаря режиму глиссирования, сделает «Дрозда» менее уязвимым, чем бронетехника, состоящая на вооружении морпехов в данный момент, — она передвигается по воде не быстрее 10-12 км/ч.
=====================================================
Другие новости модернизации:
https://warhead.su/2020/08/06/udav-poshyol-v-seriyu-nachato-massovoe-proizvodstvo-novogo-rossiyskogo-pistoleta
https://warhead.su/2020/08/13/apgreyd-alligatora-modernizirovannyy-vertolyot-ka52m-sovershil-pervyy-polyot
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Метки: автомобили армия военная техника новости россия
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