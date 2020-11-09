Жириновский: «Если всё это выполнить, то страна рухнет!»

Послушал сногсшибательную речь Владимира Вольфовича Жириновского, посвященную Светлане Тихановской, и решил непременно поделиться. Вы должны это знать! Там, где восклицательный знак, там Владимир Вольфович очень эмоционален – вы представите сами, небось, знакомы с его манерой выступать.
Он комментирует ее призывы к белорусам остановить производство, закрыть все предприятия и учреждения – в общем, погрузиться на неопределенное время в спячку. Ну, или, как в сказке, в мертвый сон на пару сотен лет:
«То, что предлагает Тихановская, это в чистом виде состав преступления! Призыв к массовым беспорядкам, к остановке промышленности, в финансовых расчетах… Если это всё выполнить, то страна рухнет! И тысячи людей погибнут в больницах, погибнут в поездах. Всё остановится! Не будет питания. То есть, это в чистом виде провокация с её стороны.
Так делали все революционеры. И у нас большевики, сидя в Европе, призывали, какие-то ультиматумы давали. Против армии работали, требовали: «Долой самодержавие!» Вот какая разница: «Долой самодержавие!» у большевиков или «Долой Лукашенко!»? Забастовки. Большевики забастовки (объявляли) - и сейчас Тихановская. Поэтому кончается всё это плохо! Потому что всё это приводит к разрушению страны. Этого делать нельзя! Тем более сейчас, когда пандемия! В условиях спокойных идет рост заболевания и смерть людей. А вы предлагаете всё остановить. Так и больницы остановятся! «Скорая помощь» не сможет проехать. Везде будут люди на улицах!
Найдутся провокаторы, будут взрывать где-то что-то! Это же понятно, что происходит во время революции. Мы же на примере Украины видели. Когда вечером подписывают соглашение. Хорошо, подписали. Вечером! А утром уже власть взяли в свои руки. И совершают преступления. Убивают! Хотят убить законного президента Украины! Выборов нет! И Янукович – законный президент! Мы его спасаем! Он идет, а там уже пулеметы стоят и автоматчики! Чуть-чуть еще осталось, метров 500. Вертолет наш зависает и забирает.
А здесь Тихановская что делает? Она же именно этого и хочет! «Уходи»! Что за «уходи»? В какие времена мы живем? Стенька Разин тоже говорил: «Уходи, царь!» Да и Емельян Пугачев. Чем закончилось это всё? Это такая «революция», анархия, бездумность! И не думают о людях! И это же всё провокация!
Еще какие-то там штрих-коды, это покупай, это не покупай! Сейчас люди прямо с ума будут сходить: это куплю, это не куплю! Это, мол, кормит Лукашенко. В любом государстве налоги собираются, чтобы содержать власть… ("Учителей, врачей, дороги и так далее", - добавляет журналист). Да, в школу не ходить, всё это остановить! Всё бросить! Это значит всё – стране конец!
Конечно, этого не произойдет. Но что нужно сделать? Если, действительно, власть еще есть в Белоруссии, а она есть, нужно спецназ направить! Она же сидит там в Вильнюсе! Её выкрасть из гостиницы и привезти в Минск. И трибунал! (Журналист: «Он сам её туда отвез»). А теперь привезти! Трибунал! И повесить в центре Минска! Чтоб все видели! (Журналист: «Владимир Вольфович!») Да, да! Как Столыпин вешал! Столыпин вешал их! (Журналист: «А в этом нет состава преступления?») Если бы Столыпин не вешал по всей стране, у нас бы не было вообще страны еще в 1907 году!
Вы понимаете, что это: вся страна - и эта вот стервозная бабенка! Посмотрите (на) это мерзкое лицо! Это ведьма! Это чудовище! Посмотрите на её лицо! (Журналист: «Она, наверное, прекрасная женщина, Владимир Вольфович!») Какая прекрасная? Прекрасная женщина сидит с мужем, с детьми! В парикмахерской, косметическом салоне! Эта шляется по всей Европе! Ульянов хоть не был женщиной! А это женщина! Так же идет и, попрошайка, везде просит: «Дайте! Дайте!» И продает, сдает страну!
Эти политические проститутки – европейцы: «Давай, давай поможем!» Что, нужна им Тихановская – европейцам? Им нужна территория, построить военную базу, подойти к Смоленску! Потом мы нанесем такой удар, что ничего от них не останется! Они такие же тупые, как при Гитлере! Вскормят Гитлера, Гитлер дойдет до Москвы. Он дошел до Москвы, только потом мы до Берлина дошли! Это они не учли. Сколько он повесил их же, вот таких же. Они стояли сперва в Лиге Наций, шумели, шумели, в 37-ом, 38-ом, 39-ом, 40-ом, когда уже сами объявили войну Гитлеру. А потом он им показал! Всех оккупировал и всех сгноил в тюрьмах, уничтожил. И бомбил Лондон. А Брюссель взял вообще за полдня.
И вот они все её принимают. Она авантюристка! Кто она такая? Это немыслимо! Такого нет никогда, они и близко не должны были никуда подпустить! Это Европа! Она играет, она сама разлагается. Ей самой конец. Не завтра, но в ближайшее десятилетие обязательно всё это рухнет: и Америка, и Евросоюз, и все остальные. Но Тихановская играет роль отвратительную! Она не любит свою страну! Она ж была тихой женщиной – женой, дети (у нее есть). У неё муж – блогер, авантюрист тоже. Сейчас орет: «Отпустите!» Ну, отпустят его, конечно. Кому он нужен – на него деньги тратить? Попозже всех отпустят. (Журналист: «То есть, Тихановскую повесить, а мужа отпустить, Владимир Вольфович?») Мы ему дадим жену. Любовь Соболь туда направим. Он на ней женится…»
Честное слово, так и сказал. А мне было интересно и весело слушать. Ведь иногда Владимир Вольфович оказывается пророком – вольно или невольно. Он про Крым всё угадал! Так что про то, будто кто-то в ближайшее десятилетие может рухнуть, запомните. Потом проверим, был ли прав Жириновский.
Источник:
- Мемы и фотожабы про Лукашенко, которые будут понятны всем
- Неизвестный выдал себя за Светлану Тихановскую и поучаствовал в заседании парламента
- В Гродно власти пошли навстречу протестующим и выполнили все их требования
- Реакция соцсетей на события в Белоруссии
- Александр Лукашенко на российские деньги готов построить порт... в России
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Не вопрос, ЛДПР. Вот только ключевое здесь именно последнее Р, то бишь - России. И подозреваю, глядя на него, что либералы и демократы РОССИИ (не путать с Навальным - он к России отношения не имеет) всё-таки либералы и демократы, а не прошмантовки. К слову, а партия Гитлера как называлась? То-то. Не в названии дело.
С 1993 года.
Не одобрили - ну что с него взять, это ж Жирик. Сработало - тогда это зазвучит с уровней повыше.
Сдает, курилка, сдает. Жаль. После его смерти, РФ-ских политиканов реально возненавидят, без этой отдушины.
Вольфыч если от себя обычно по делу говорит и весьма аргументировано, но вот когда полит заказ приходит - просто берет шуфль и говно с верху набрасывать начинает, просто потому что заказ.
Мне что ее убивать за это?. Надо уметь договариваться.