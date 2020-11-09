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Жириновский: «Если всё это выполнить, то страна рухнет!»

Жириновский: «Если всё это выполнить, то страна рухнет!» (4 фото)

Автор:
09 ноября 2020 14:51
Метки: беларусь   жириновский   политика   тихановская   
954
4

Послушал сногсшибательную речь Владимира Вольфовича Жириновского, посвященную Светлане Тихановской, и решил непременно поделиться. Вы должны это знать! Там, где восклицательный знак, там Владимир Вольфович очень эмоционален – вы представите сами, небось, знакомы с его манерой выступать.

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Метки: беларусь   жириновский   политика   тихановская   
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8k
krivsan 15 часов назад
золотые слова,и самое интересное что Вольфович иногда в точку попадает,пророческие мысли есть.не глупый человек
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−863
Dmitry Kurtov 6 часов назад
! 5k gor Dmitry Kurtov 17 минут назад напомни мне пожалуйста,как его партия называется
__________________
Не вопрос, ЛДПР. Вот только ключевое здесь именно последнее Р, то бишь - России. И подозреваю, глядя на него, что либералы и демократы РОССИИ (не путать с Навальным - он к России отношения не имеет) всё-таки либералы и демократы, а не прошмантовки. К слову, а партия Гитлера как называлась? То-то. Не в названии дело.
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24k
Сергей 7 часов назад
Ссылка youtu.be
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1k
SamSim Сергей 6 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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−37
X_Y_Z_ 8 часов назад
Есть такое прорицание, в армии мне Александр Сергеевич Будько сказал: Ищи первопричину, если не найдеш будешь бороться с последствиями. Ну и там еще что-то. Так вот первопричина происходящего - это театр одного актера, заказуха. И не более. Почему та же оппааазиция не играет на отмене аукционов продажи земли администрацией, если по Конституции 93 года она и так принадлежала народу, а ее отняли и сейчас дотировано создавая какую-то нехватку пытаются продавать местным плебеям-аборигенам. Земля должна принадлежать людям, а не гоорганам. Поэтому это все обман с этой беготней и игрой в Зарницу. Детский сад, чэсна слова. Хай скинутся усе жэлающие по рублю и закажут ОМОН, где нибудь на поле в Гомельской области и бегают там тренеруются. А мирных жителей хватит доставать своими шествиями, криками, сигналами авто, тряпками. Бред все это. Пул шет.
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2k
Tiana 8 часов назад
А что, кто-то еще слушает этого бесноватого?
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17k
Шуруп 8 часов назад
Кремлевский шут.
С 1993 года.
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−863
Dmitry Kurtov 8 часов назад
Эмоционален он слишком. Хотя, прав, бесспорно. Всю либеральную шушеру надо судить. Хотя, тогда придется судить пол-Европы, даже больше, наверное. Если бы в Штатах не цацкались бы с ниггерами и их прошмантовками, все протесты закончились бы сами собой. Пара пулеметов - и проблема неравенства разрешена. Афроамериканцы, которые никакого неравенства не испытывают, продолжают работать на нехилых должностях, бедные ниггеры, которых притесняют - на кладбище. Батька ещё ласково с этими протестунами - на диктатора не тянет.
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5k
gor Dmitry Kurtov 6 часов назад
напомни мне пожалуйста,как его партия называется
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472
g789 8 часов назад
Жириновский - придворный клоун. Через него всегда тестируют как в народ заходит та или иная мысль.
Не одобрили - ну что с него взять, это ж Жирик. Сработало - тогда это зазвучит с уровней повыше.
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7k
HUBLOT 9 часов назад
А что, ещё остались люди, которые всерьёз воспринимают слова этого клоуна и слушают его изречения? В своё время на его понты повелись многие умные люди, от которых он много чего узнал и транслировал в народ их идеи. Но сейчас такого уже нет, пузырь лопнул.
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1k
Толь Толич 9 часов назад
Жирику по х.. кого х...сосить . До этого он Лукашенко гавном облил ,теперь Тихановскую . Как всегда большевиков и коммунистов . Короче все вокруг п.расы, один он д"Артаньян.
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1k
zenon 11 часов назад
Верхняя фотография говорит о его желании иметь хоть такой.
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193k
Северное сияние 12 часов назад
Жириновский: «Если всё это выполнить, то страна рухнет!»
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2k
Том Джоуд 12 часов назад
Сдаёт Жирик, сдаёт... Ужимки уже натужные. И огонька в глазах нет. Платочек надень на его бестолковку - бабка подъездная. Один в один. Умрёт этот персонаж, совсем скучно станет. Оставшиеся совсем тупорылые. Как послушаешь - видно, что перед выступлением у зеркала тренировались. А это, самородок. Что в голову придет -то и несет в массы. И переобувается в прыжке если надо. И главное, так изящно, что прям умиление берет.
Сдает, курилка, сдает. Жаль. После его смерти, РФ-ских политиканов реально возненавидят, без этой отдушины.
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409
Алексей 14 часов назад
Лучше бы Жирик что нибудь сказал бы про тех кто фальсифицирует выборы, о том к чему это ведёт.
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2k
Jack Daniels Алексей 11 часов назад
а зачем Жирику про Байдена говорить?
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11k
Yasen_Perec 14 часов назад
Интересно от Тихановской ответка будет? Хотя, вряд ли ей кто-то из сценаристов, такую эмоциональную речь накатает.
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1k
Сергей Терехов Yasen_Perec 13 часов назад
на клоунаду отвечать - себя не уважать.

Вольфыч если от себя обычно по делу говорит и весьма аргументировано, но вот когда полит заказ приходит - просто берет шуфль и говно с верху набрасывать начинает, просто потому что заказ.
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155
Monher Сергей Терехов 13 часов назад
А ты уже уехал как обещал?
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1k
Сергей Терехов Monher 13 часов назад
Не ссы, позиция россиян по белорусскому вопросу очень интересная :)
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2k
Hellgone Сергей Терехов Час назад
Ааа..Так вот почему тебе не отвечают...
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36k
doker 14 часов назад
Жириновский: «Если всё это выполнить, то страна рухнет!»
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10k
Taximaxi 14 часов назад
Вот Европе как раз сейчас Гитлер крайне необходим ,иначе загнанная в угол экономика рухнет обязательно. При наличии такого количества ненужного населения будут бунты ,они сейчас есть, но оних не говорит никто ,их не показывает даже местное телевидение. В Европе скопилось огромное количество ненужного людского балласта которые жрут ресурсы ничего не делают и не собираются делать. Европе хочется кого-то пограбить ,вот и расшатывают Россию, чтобы ручки свои кровавые огнём погреть если по этим ручкам не дать топором то они так и будут пощипывать,да лезть вам в нос и уши. Сейчас Европа обрадовалась приходу Байдена мол он покажет Путину и всем остальным кузькину мать. Не понимая что Америка руководствуется только своими интересами и вместо кузькиной матери для России будет козья морда у Европы, Когда узнают чем они будут платить за приход демократов в Америке.
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58k
Доктор Джонс Taximaxi 14 часов назад
Жириновский: «Если всё это выполнить, то страна рухнет!»
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963
Сергей 15 часов назад
Умеет красиво говорить, главное и грамотен он, Правду матку в глаза, а правду не все любят...
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155
Monher Сергей 13 часов назад
Жирик он же попугай, озвучивает неофициальное мнение кремля.
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2k
x3matic 15 часов назад
Старик дело говорит.Давно пора всякую прозападную мразь вешать.Ну или на худой конец,гноить в тюрьмах,до конца дней.За предательство страны и народа,нужно уничтожать как раковую опухоль,в зачатке.
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71k
Я Только спросить. 15 часов назад
Моя жена часто со мной не согласна - это моя оппозиция.
Мне что ее убивать за это?. Надо уметь договариваться.

Моя жена часто со мной не согласна - это моя оппозиция. Мне что ее убивать за это?. Надо уметь договариваться.
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37k
Сергей Я Только спросить. 13 часов назад
Повезло твоей жене. Что ты не "наполион".
Повезло твоей жене. Что ты не "наполион".
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5k
Игорь 15 часов назад
а выложить видео - слабо?
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13k
Alex Игорь 14 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Игорь Alex 8 часов назад
Спасибо
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