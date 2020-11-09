Жириновский: «Если всё это выполнить, то страна рухнет!»

Он комментирует ее призывы к белорусам остановить производство, закрыть все предприятия и учреждения – в общем, погрузиться на неопределенное время в спячку. Ну, или, как в сказке, в мертвый сон на пару сотен лет:

«То, что предлагает Тихановская, это в чистом виде состав преступления! Призыв к массовым беспорядкам, к остановке промышленности, в финансовых расчетах… Если это всё выполнить, то страна рухнет! И тысячи людей погибнут в больницах, погибнут в поездах. Всё остановится! Не будет питания. То есть, это в чистом виде провокация с её стороны.

Так делали все революционеры. И у нас большевики, сидя в Европе, призывали, какие-то ультиматумы давали. Против армии работали, требовали: «Долой самодержавие!» Вот какая разница: «Долой самодержавие!» у большевиков или «Долой Лукашенко!»? Забастовки. Большевики забастовки (объявляли) - и сейчас Тихановская. Поэтому кончается всё это плохо! Потому что всё это приводит к разрушению страны. Этого делать нельзя! Тем более сейчас, когда пандемия! В условиях спокойных идет рост заболевания и смерть людей. А вы предлагаете всё остановить. Так и больницы остановятся! «Скорая помощь» не сможет проехать. Везде будут люди на улицах!

Найдутся провокаторы, будут взрывать где-то что-то! Это же понятно, что происходит во время революции. Мы же на примере Украины видели. Когда вечером подписывают соглашение. Хорошо, подписали. Вечером! А утром уже власть взяли в свои руки. И совершают преступления. Убивают! Хотят убить законного президента Украины! Выборов нет! И Янукович – законный президент! Мы его спасаем! Он идет, а там уже пулеметы стоят и автоматчики! Чуть-чуть еще осталось, метров 500. Вертолет наш зависает и забирает.

А здесь Тихановская что делает? Она же именно этого и хочет! «Уходи»! Что за «уходи»? В какие времена мы живем? Стенька Разин тоже говорил: «Уходи, царь!» Да и Емельян Пугачев. Чем закончилось это всё? Это такая «революция», анархия, бездумность! И не думают о людях! И это же всё провокация!

Еще какие-то там штрих-коды, это покупай, это не покупай! Сейчас люди прямо с ума будут сходить: это куплю, это не куплю! Это, мол, кормит Лукашенко. В любом государстве налоги собираются, чтобы содержать власть… ("Учителей, врачей, дороги и так далее", - добавляет журналист). Да, в школу не ходить, всё это остановить! Всё бросить! Это значит всё – стране конец!