Жириновский выступил с инициативой переименовать материнский капитал в семейный

«Материнский капитал — переименовать в семейный. Что только мать у нас семьёй занимается? Отца нету? Давайте назовём семейный капитал, а не только материнский. И больше расширить его применение — может быть, ЖКХ оплачивать, капремонт, автомобили, бытовая техника», — заявил глава ЛДПР.

Кроме этого политик предложил увеличить размер пособия по уходу за инвалидами первой группы, пояснив, что на сегодня оно составляет всего 1,2 тысячи рублей. Притом, что уход за ребёнком-инвалидом оплачивается суммой десять тысяч рублей.

«Что он за тысячу двести сделает? Это огромные расходы. Лежащий больной, за ним столько нужно денег. Я не говорю полную оплату, но 1200 это издевательство», — обосновал своё предложение Жириновский.