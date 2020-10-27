FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Политика 2033 поста • 734 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Политика 
Жириновский выступил с инициативой переименовать материнский капитал в семейный

Жириновский выступил с инициативой переименовать материнский капитал в семейный (2 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2020 04:49
Сообщество : Политика
Метки: Семейный   жириновский   капитал   лдпр   материнский   переименование   политика   россия   
757
2
1

Этот вид выплат нужно назвать «семейный» и расширить область его использования. С таким идеей обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину лидер ЛДПР Владимир Жириновский в процессе встречи депутатов Госдумы с членами правительства страны.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Политика"
Метки: Семейный   жириновский   капитал   лдпр   материнский   переименование   политика   россия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
24
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Курык Марий™ 2 часа назад
Жирик, как обычно, дело говорит!

А что вы ржёте сразу-то?
Я вот недавно, посмотрел его старые репризы - так он просто пророк! Всё, что говорил - сбылось! Ну-у, кроме мытья сапог в индийском океане! С водоёмом чутка, конечно, просчитался, но вектор угадал же?
Вдруг и про "гравицапу" (гравитационное оружие), тоже не соврал? Страшно владеть таким арсеналом!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
анатолий 17 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Leo Полчаса назад
В очередной раз жирик дело говорит! не такой он и дурачок ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Нихуахуа 45 минут назад
Переименование это...сильно.
Один Жириновский работает в думе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
459
Шел мимо 2 часа назад
началось... как забастовка в Белоруссии, так начинают замыливать информационный фон "социалкой"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Сергей Шел мимо Минуту назад
Что, прям бастуют, как и обещали, по всей стране?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дайно Морана 3 часа назад
Этому мудаку пофигу с чем выступать - хоть с медведями и цыганами на базарной площади, лишь бы пайку дали. жирик - клоун сраный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
panama 3 часа назад
Давайте для начала пересмотрим матриархальную правовую систему! Я вас уверяю, если убрать обязанности по уплате алиментов например, процент разводов сократится до минимума.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Leo panama Полчаса назад
Согласен
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
373
Nane First NameLast panama 10 минут назад
Достаточно детей оставлять тому родителю, у кого зп больше. А то в 99,99% оставляют детей женщине. Даже если она безработная и без денег, как макака голожопая. Типа мужик не способен найти женщину, которая будет ему с детьми помогать?? Среди знакомых знаю массу таких макак. Отпилили пол-квартиры, а сами мля по жизни неудалые и годами за комуналку не платят. И сделать с ней никто ничего не может - она же ребенка воспитывает! Мамаши с них охереть не встать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
903
Руслан Новак 3 часа назад
Когда вытаскивают из нафталина этого старого гомосека это символ того что на мнение народа пытаются влиять популистскими решениями. Видать события в Белоруссии очень пугают нынешнюю власть. Так сказать на воре шапка горит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Сергей Руслан Новак Полминуты назад
О, ещё один Белоруссию не к месту приплел!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Graf_Dracula 3 часа назад
А мне он нравится. Позитивный и прикольный какой то, хотя иногда он дело говорит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Divergent?!? 3 часа назад
Ну нет, товарищи дорогие. Тут нужно не развешивать уши, а вдуматься. Я только поддерживаю любые действия властей, направленные на помощь молодым семьям, одиноким женщинам с детьми. Но начнем с того, что вообще об "отпуске по уходу за ребенком до трех лет" весь мир вообще не знает. И я не говорю про Зимбабве. Вообще не знаю стран, где бы женщины-профессионалы сидели бы с чадом три года, получая от кого-то "зарплату". Пособие, так сказать. Все это странно. Рудимент, но не атавизм.

Статья 256 ТК РФ. Отпуска по уходу за ребенком Новая редакция Ст. 256 ТК РФ По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты пособия по государственному социальному страхованию в период указанного отпуска определяются федеральными законами. Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком.

Источник: http://tkodeksrf.ru/ch-4/rzd-12/gl-41/st-256-tk-rfhttp://tkodeksrf.ru/ch-4/rzd-12/gl-41/st-256-tk-rf
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−50
Андрей Аксаментов 4 часа назад
А никто не хочет отменить эту позорную подачку? И заменить ее на достойную зарплату.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
983
Провокатор 4 часа назад
"Федеральным законом от 1 марта 2020 года № 35-ФЗ внесены изменения в законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала." http://www.pfrf.ru/branches/kaliningrad/news/~2020/03/20/202075http://www.pfrf.ru/branches/kaliningrad/news/~2020/03/20/202075
Чёт тормозит товарищ. Уже давно семейным называют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Сергей 4 часа назад
Лучше бы за отмену пенсионной реформы с инициативой выступил.а так то на покой пора,и ему и всей этой пи@з@д@батии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
panama Сергей 3 часа назад
Ему запретили про пенсию п..деть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
157
Игорь Меншиков 5 часов назад
как всегда в своём репертуаре.Интересно хоть одна идея жирика прокатила в Госдуме?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
VikCom 5 часов назад
Логично.
А что мужчина, не занимается семьей? Или он просто кошелек?
Как-то мужчин "наше женоподобное государство", задвинуло на задворки семьи.
Вся ответственность при разводе на мужчинах, а как им что-то дать... Иди нах..
Был прецедент: мужчина не мог получить материнский капитал, хотя остался один с ребенком.... Новорожденным: ответ служб: ВЫ НЕ МАТЬ... И МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ВЫДАЕТСЯ МАТЕРЯМ... Абсурд и Содом и Гомора в головах работников службы опеки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Феликс Дзержинский 5 часов назад
Популист и пиждабол задушевник.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
88k
Редька с хреном Автор поста Феликс Дзержинский 5 часов назад
Работа у человека такая, наверное сам уже устал, да кто же его отпустит - как говорил один знакомый покойник: Я слишком много знал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
VikCom Феликс Дзержинский 5 часов назад
Как и вы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
88k
Редька с хреном Автор поста 5 часов назад (изменен)
Конеш пусть меня любители халявы и "спикеры 30 сребреников заминусят, но правду не убьёшь : Принимая цену за дитя родители полностью или частично расплачиваются своими правами на младенца. По этому последние старцы не рекомендовали брать "материнские/семейные" деньги у властей, дабы ненароком не продать своих отпрысков государству. Именно это, скорее всего, имел ввиду в ролике Жириновский.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Кем оказалась "учительница из Караганды", чьи фото потрясли иностранцев (5 фото) Кем оказалась "учительница из Караганды", чьи фото потрясли иностранцев (5 фото) Жириновский предложил переименовать губернаторов в хозяев, а фермеров - в кулаков Жириновский предложил переименовать губернаторов в хозяев, а фермеров - в кулаков Родителям первоклассников могут дать выходной на 1&nbsp;сентября Родителям первоклассников могут дать выходной на 1 сентября Жириновский предложил России, Белоруссии и Украине объединиться Жириновский предложил России, Белоруссии и Украине объединиться Жириновский планирует поставить в приемной изображающую его куклу и проследить, кто по ней бьет Жириновский планирует поставить в приемной изображающую его куклу и проследить, кто по ней бьет Будни Госдумы: на повестке дня мужская потенция, коты и елки Будни Госдумы: на повестке дня мужская потенция, коты и елки
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

88294



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Есть ли жизнь после 30 лет? Скоро ДР, а прогнозы печальные
3
200
Есть ли жизнь после 30 лет? Скоро ДР, а прогнозы печальные
Уильям Сэдлер: 10 лучших фильмов с участием выдающегося актёра второго плана
2
7
Уильям Сэдлер: 10 лучших фильмов с участием выдающегося актёра второго плана
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Их мало, их, может быть, трое
1
19
Их мало, их, может быть, трое
Безжалостное время: Сара Джессика Паркер выглядит значительно старше своих лет
0
51
Безжалостное время: Сара Джессика Паркер выглядит значительно старше своих лет
Представлено первое видео полной разборки iPhone 12 (2 фото + видео)
Представлено первое видео полной разборки iPhone 12 (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Кто смотрел АБВГДейку, тому какай-то джокер не страшен!
2
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#факты#юмор#кино#природа#сша#СССР#актеры#ретро#mercedes#дтп
#фото#прикол#животные#автомобили#коты#прикольные#картинки#автомир#авария#настроение
#история#интересно#люди#интересное#россия#gif#комментарии#яавтор#авто авария#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться