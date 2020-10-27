Жириновский выступил с инициативой переименовать материнский капитал в семейный

Этот вид выплат нужно назвать «семейный» и расширить область его использования. С таким идеей обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину лидер ЛДПР Владимир Жириновский в процессе встречи депутатов Госдумы с членами правительства страны.
«Материнский капитал — переименовать в семейный. Что только мать у нас семьёй занимается? Отца нету? Давайте назовём семейный капитал, а не только материнский. И больше расширить его применение — может быть, ЖКХ оплачивать, капремонт, автомобили, бытовая техника», — заявил глава ЛДПР.
Кроме этого политик предложил увеличить размер пособия по уходу за инвалидами первой группы, пояснив, что на сегодня оно составляет всего 1,2 тысячи рублей. Притом, что уход за ребёнком-инвалидом оплачивается суммой десять тысяч рублей.
«Что он за тысячу двести сделает? Это огромные расходы. Лежащий больной, за ним столько нужно денег. Я не говорю полную оплату, но 1200 это издевательство», — обосновал своё предложение Жириновский.
Чуть более полугода назад, в одной из своих бесед (интервью) Владимир Вольфович высказал мысль о том, что государство платит материнский капитал, так как властям "нужны солдаты":
Источник:
Источник:
- "Кто ему пишет эти идиотские шутки?": реакция соцсетей на свежую метафору Путина
- Жириновский предложил России, Белоруссии и Украине объединиться
- Будни Госдумы: на повестке дня мужская потенция, коты и елки
- Родителям первоклассников могут дать выходной на 1 сентября
- Жириновский протестировал на себе прививку от коронавируса
Понравилось30
А что вы ржёте сразу-то?
Я вот недавно, посмотрел его старые репризы - так он просто пророк! Всё, что говорил - сбылось! Ну-у, кроме мытья сапог в индийском океане! С водоёмом чутка, конечно, просчитался, но вектор угадал же?
Вдруг и про "гравицапу" (гравитационное оружие), тоже не соврал? Страшно владеть таким арсеналом!
Один Жириновский работает в думе.
Статья 256 ТК РФ. Отпуска по уходу за ребенком Новая редакция Ст. 256 ТК РФ По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты пособия по государственному социальному страхованию в период указанного отпуска определяются федеральными законами. Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком.
Источник: http://tkodeksrf.ru/ch-4/rzd-12/gl-41/st-256-tk-rfhttp://tkodeksrf.ru/ch-4/rzd-12/gl-41/st-256-tk-rf
Чёт тормозит товарищ. Уже давно семейным называют.
А что мужчина, не занимается семьей? Или он просто кошелек?
Как-то мужчин "наше женоподобное государство", задвинуло на задворки семьи.
Вся ответственность при разводе на мужчинах, а как им что-то дать... Иди нах..
Был прецедент: мужчина не мог получить материнский капитал, хотя остался один с ребенком.... Новорожденным: ответ служб: ВЫ НЕ МАТЬ... И МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ВЫДАЕТСЯ МАТЕРЯМ... Абсурд и Содом и Гомора в головах работников службы опеки...