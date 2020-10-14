Прекрасно! Выясняется, что отец Марии Певчих вдруг решил вложиться в производство микроигл для незаметных уколов. С чего бы вдруг? Зачем? Мария последняя была в номере Навального, потом она же собрала все «улики» из номера! Я, конечно, не хочу ее обвинять голословно, но тут как бы факты против нее играют.
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Авторский пост
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Метки: навальный певчих политика юмор . карикатуры
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для возбуждения уголовного дела нужно основание
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Эта статья тогда о чём? Дебилов ищите?
Вы там определитесь сначала, отравили его или нет, потом кудахтайте про какую то Певчих.