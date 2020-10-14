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Прекрасно! Выясняется, что отец Марии Певчих вдруг решил вложиться в производство микроигл

Прекрасно! Выясняется, что отец Марии Певчих вдруг решил вложиться в производство микроигл (7 фото)

Автор:
14 октября 2020 17:14
Сообщество : Политика
Метки: навальный   певчих   политика   юмор . карикатуры   
378
7
Прекрасно! Выясняется, что отец Марии Певчих вдруг решил вложиться в производство микроигл для незаметных уколов. С чего бы вдруг? Зачем? Мария последняя была в номере Навального, потом она же собрала все «улики» из номера! Я, конечно, не хочу ее обвинять голословно, но тут как бы факты против нее играют.
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Метки: навальный   певчих   политика   юмор . карикатуры   
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5  комментариев
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9k
Bill День назад
Навального надо было расчленить и тело спрятать в колодце, как Джамаля Хашогги. Тогда бы никаких санкций не было.
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sergey5791 19 часов назад
Ледорубы в стране закончились? Всё так сложно, новички, хреночки!
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−228
SIG Sauer День назад
347 Fireman SIG Sauer 18 минут назад
для возбуждения уголовного дела нужно основание
--------------------
Эта статья тогда о чём? Дебилов ищите?
Вы там определитесь сначала, отравили его или нет, потом кудахтайте про какую то Певчих.
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−228
SIG Sauer День назад
А почему тогда уголовное дело не возбуждено? Вопрос для особо одарённых...
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348
Fireman SIG Sauer День назад
для возбуждения уголовного дела нужно основание - а его нет, в крови у алконавта-диабетчика яда в Омске выявлено не было :)
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Leemalex

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