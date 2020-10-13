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«На символ я согласна» - Тихановская опозорилась в интервью показала свою истинную сущность

«На символ я согласна» - Тихановская опозорилась в интервью показала свою истинную сущность (3 фото)

Автор:
13 октября 2020 09:00
Метки: белоруссия   лукашенко   тихановская   
1589
3
Светлана Тихановская дала интервью интернет-изданию Tut.by, проявив при этом редкую самовлюбленность, граничащую с самодурством. Но обо всем по порядку.

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Метки: белоруссия   лукашенко   тихановская   
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
32k
Гёз Уленшпигель 2 дня назад
«На символ я согласна» - Тихановская опозорилась в интервью показала свою истинную сущность
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90
Александр Зубарев 2 дня назад
мразь
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1k
Vic Twin 2 дня назад
Бу-га-га! Ребятки, а вы заметили, что вы тут остались в одиночестве? Раньше белорусы иногда оставляли комменты, а теперь как отрезало. Думаю, они выросли, и вы им просто стали пох.
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30
Денис Сверхувниз Vic Twin День назад
Верно подмечено.
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11k
Алекс 2 дня назад
Хотите верьте хотите нет, но у меня есть знакомые из Белоруссии семейная пара, где жена еще два года назад нередко общалась с резидентом светой. Хоть они и сами упоротые реформаторы куевы но о ее умственных способностях отзываются кратко - пиндец какая недалекая девушка.
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5k
Вадим 2 дня назад
Тихановская – очень плохая актриса и, судя по всему, очень недалекий человек.

так еэсовцы выявили у нее IQ 82 ......

а стаду то пофиг ) за глупым идти или умным ) потому что у стада вообще мозгов нет )
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1k
Pioner76 2 дня назад
Вон падла из литвы. Еще и страшная как баба яга.
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1k
Pioner76 2 дня назад
И еще. Ее другана линкявичюса в прошлое воскресение, в виборах в сейм литовцы опустили ниже плинтуса и больше он министрон не будет. Так что готовь сани детка.
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19k
Кактус 2 дня назад
Да хватит на нее обращать внимание.
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4k
Дмитрий Горчилин 2 дня назад
Типичная рагулиха. Смутно понимает где находится, но собой очень довольна.
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1k
Андрей 34рус 2 дня назад
я не понимаю, чего вы минусите народ. За грубость к женщине? Просто какого хера она поперлась в политику? Вот и я думаю за балосами и все - никакого четкого плана развития Белорусии у нее не было. Я думаю даже наоборот - развалить и насрать этим России! Всё, все, что хочет запад от этой "революции" - отдалить Россию от продвинутой гЕйропы! Меня удивляет одно, есть же свежий просранный сценарий в Украине!!!! Недавно!!! всего лишь 6 лет назад!!!! Вы же мля, идиоты, делаете тоже самое, только кострюли не одеваете и бандере не молитесь! А в остальном такая же ху...та!!
Она же сама сказала журналистам, были бы 900 т.евро, можно и пожить!! ВСЕ! Этим она сказала все. Она вас продала, осталось забрать покупку! И [мат]...с вам!
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399
Андрей Смит 2 дня назад
Повесить!
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8k
СПКиНР 2 дня назад
Если бы данный бот не рекламировал шугалея - возможно бы и поверил. а так нет и -.
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188k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 дня назад
Кухарка случайно вляпалась в политику, в которой ничего не смыслит, и теперь не знает как из этого выбраться.
Пожалейте её...
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140
Monher Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 дня назад
Где то здесь проскочила инфа, что она снималась во взрослых фильмах? Это правда?
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188k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Monher 2 дня назад
Бред
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149
worldstreetmusic Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 дня назад
Да вроде одно лицо.

https://t.me/SkuratoffOne/10253https://t.me/SkuratoffOne/10253
Да вроде одно лицо.
Да вроде одно лицо.
Да вроде одно лицо.
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41k
Цыц тут у меня worldstreetmusic 2 дня назад
А где видео то? Просто друг просил...
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149
worldstreetmusic Цыц тут у меня 2 дня назад
https://t.me/SkuratoffOne/10253https://t.me/SkuratoffOne/10253

Подводим к вышеприведённой ссылки курсор мышки с правого края, нажимаем левую кнопку мышки и тянем влево выделяя всю строку.
Далее нажимаем по выделенному ПРАВОЙ кнопкой мыши....всплывает окно и на шестой строке сверху есть строка ПЕРЕЙТИ по адресу....смело жмякаем по ней ....И О ЧУДО)))))
Мы смотрим видео......ну друг конечно смотрит.

Подводим к вышеприведённой ссылки курсор мышки с правого края, нажимаем левую кнопку мышки и тянем влево выделяя всю строку. Далее нажимаем по выделенному ПРАВОЙ кнопкой мыши....всплывает окно и на шестой строке сверху есть строка ПЕРЕЙТИ по адресу....смело жмякаем по ней ....И О ЧУДО))))) Мы смотрим видео......ну друг конечно смотрит.
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4k
Александр 2 дня назад
Этой шалаве до символа, как до коммунизма.
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7k
Шурум-бурум 3 дня назад
тихановская - продажная жидовская мразь! такая же, как порошенко, тимошенко, гройсман, зеленский, ходорковский, венедиктов, алексиевич и т.д. и т.п...
з.ы. zyd(жид) по-польски еврей.
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