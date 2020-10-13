«На символ я согласна» - Тихановская опозорилась в интервью показала свою истинную сущность

«Наверное, максимум, что я могу о себе сказать, – символ свободы. Потому что меня выбрали, так получилось. Люди ведь не голосовали за меня как за будущего президента, они голосовали как за переходного человека, который должен организовать новые выборы. Поэтому на символ я согласна», – заявила она.



Символом она быть согласна – ну, надо же. А, может, еще белорусскую валюту с ее портретом напечатать? Тихановская – очень плохая актриса и, судя по всему, очень недалекий человек.



Она или ее соратники попытались сделать ей амплуа скромной, но жесткой леди, которая радеет за народ. Но зачастую ее нескромность проявляется во всей красе. В качестве примера можно привести ее заявлении о себе как «символе» и «национальном лидере».



Дамочка должна была играть роль простой, скромной белоруски с крупным внутреннем стержнем. На деле единственный стержень в ней – это европейские политики, которые платят ей еврики. Лицемерная предательница своей страны, сидящая в Литве и призывающая белорусский народ участвовать в незаконных массовых акциях.



По словам Тихановской, она и впредь собирается «способствовать самоорганизации своих сторонников», дабы те оказывали давление на власть. Другими словами – Света хочет и дальше записывать пафосные видео, сидя в уютном кабинете.

Дальше – больше. На вопрос журналистов об отношениях России и Белоруссии она ответила следующее:



«Придет следующий умный президент и решит, что делать с Россией, в каких сферах укреплять сотрудничество, а где мы сами справимся».



Решит, пардон, что? С Россией ничего делать не надо, она есть, огромная, самодостаточная и благополучная. А кто вы?



К слову, ранее Тихановская также выразила желание встретиться с Владимиром Путиным, чтобы узнать у него, почему РФ поддерживает Лукашенко. Ну разве адекватный человек может такое заявить на весь мир? Впрочем, идея о том, чтобы домохозяйки правили страной, всегда было абсурдной.