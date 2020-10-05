По мнению Азербайджана в их бедах виноваты русские?

На официальном сайте Министерства обороны Республики Азербайджан есть раздел «Памятка» с 6-ю подразделами. В них по-военному лаконично и доступно изложен информационный базис, которым должен владеть любой азербайджанец. Первый подраздел посвящен, разумеется, «военной агрессии Армении» с красноречивыми картинками и цифрами.
https://mod.gov.az/ru/istoriya-irevani-410/
Еще три посвящены различным «геноцидам» азербайджанцев: «Черный январь» 1990 года, «Ходжалинский геноцид» в Карабахе в 1992 году и общий «День геноцида азербайджанцев».
В первом случае главными виновниками назначены КПСС, советская армия и армяне, во втором – армяне, в третьем – Россия, СССР и армяне. Оставшиеся два подраздела посвящены истории Карабаха и Иревани (он же Ереван). В них и изложен весь историко-идеологический фундамент, на котором построен национальный нарратив современного Азербайджана. Суть его такова: испокон веков на территории нынешней Армении жили азербайджанцы, никаких армян там не существовало («эту неопровержимую истину подтверждают даже армянские историки» — цитата из текста).
Дальше, как и полагается для историографии любой постсоветской страны, всё испортили русские.
В XIX веке русские войска завоевали Иреванское ханство при помощи ошивавшихся в Иревани армян, которые продались с потрохами русским генералам («…главнокомандующий российскими войсками, захватившими Иреванскую крепость и завоевашими ханство благодаря коварной измене армян, Пацкевич «за эту победу» получил титул графа» — да, фраза «за эту победу» в тексте закавычена).
После «этой победы» © Россия стала массово переселять на азербайджанские земли армян, в результате чего сотворила ужасное историческое преступление:
«На… землях Северного Азербайджана был размещен новый христианский этнос, являвшийся абсолютно чуждым для Южного Кавказа. Вскоре русские колонизаторы приступили к реализации административно-территориальных преобразований с целью уничтожения исторических устоев и традиций государственности и независимого самосознания азербайджанского народа».
Но всё это меркнет по сравнению с описаниями событий XX века:
«Сразу же после создания армянской области… началась безжалостная фальсификация азербайджанской истории. Армянские националисты, при попустительстве и с помощью покровительствующих им русских захватчиков, начали создавать поддельную армянскую историю. Были подделаны и фальсифицированы все архивные документы, даже названия и тексты договоров, заключенных Российской империей с азербайджанскими ханствами, Ираном и Турцией… Армянские националисты по всему миру распространяли заведомо ложную, сфальсифицированную информацию об Азербайджане и азербайджанцах».
Власти Азербайджана вряд ли стремятся стать частью Турции – просто турецкий неоосманизм помогает расправиться с Арменией.
Но главный архивраг азербайджанского народа, как учит сайт Минобороны Азербайджана, вовсе не Армения. Это – русские.
Исходя из информации на официальных ресурсах Азербайджана, именно по вине России Азербайджан подвергался страшным испытаниям и лишениям на протяжении почти 300 лет. Это Россия заселила азербайджанские земли армянами и с их помощью переписала азербайджанскую историю. И она за это обязательно ответит.
Как вам это?
В первом случае главными виновниками назначены КПСС, советская армия и армяне, во втором – армяне, в третьем – Россия, СССР и армяне. Оставшиеся два подраздела посвящены истории Карабаха и Иревани (он же Ереван). В них и изложен весь историко-идеологический фундамент, на котором построен национальный нарратив современного Азербайджана. Суть его такова: испокон веков на территории нынешней Армении жили азербайджанцы, никаких армян там не существовало («эту неопровержимую истину подтверждают даже армянские историки» — цитата из текста).
Дальше, как и полагается для историографии любой постсоветской страны, всё испортили русские.
В XIX веке русские войска завоевали Иреванское ханство при помощи ошивавшихся в Иревани армян, которые продались с потрохами русским генералам («…главнокомандующий российскими войсками, захватившими Иреванскую крепость и завоевашими ханство благодаря коварной измене армян, Пацкевич «за эту победу» получил титул графа» — да, фраза «за эту победу» в тексте закавычена).
После «этой победы» © Россия стала массово переселять на азербайджанские земли армян, в результате чего сотворила ужасное историческое преступление:
«На… землях Северного Азербайджана был размещен новый христианский этнос, являвшийся абсолютно чуждым для Южного Кавказа. Вскоре русские колонизаторы приступили к реализации административно-территориальных преобразований с целью уничтожения исторических устоев и традиций государственности и независимого самосознания азербайджанского народа».
Но всё это меркнет по сравнению с описаниями событий XX века:
«Сразу же после создания армянской области… началась безжалостная фальсификация азербайджанской истории. Армянские националисты, при попустительстве и с помощью покровительствующих им русских захватчиков, начали создавать поддельную армянскую историю. Были подделаны и фальсифицированы все архивные документы, даже названия и тексты договоров, заключенных Российской империей с азербайджанскими ханствами, Ираном и Турцией… Армянские националисты по всему миру распространяли заведомо ложную, сфальсифицированную информацию об Азербайджане и азербайджанцах».
Власти Азербайджана вряд ли стремятся стать частью Турции – просто турецкий неоосманизм помогает расправиться с Арменией.
Но главный архивраг азербайджанского народа, как учит сайт Минобороны Азербайджана, вовсе не Армения. Это – русские.
Исходя из информации на официальных ресурсах Азербайджана, именно по вине России Азербайджан подвергался страшным испытаниям и лишениям на протяжении почти 300 лет. Это Россия заселила азербайджанские земли армянами и с их помощью переписала азербайджанскую историю. И она за это обязательно ответит.
Как вам это?
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Метки: азербайджан беда виноваты русские
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Мол мы раньше были обычные "обезьяны", высекали в пещерах искры о камни, тут пришли хитрые русские, всех наипали и ушли (прям как испанцы с ацтеками). А то что подарили "обезьянам" спички, копьё и колесо, как то это все забылось.
Были разрозненные ханства, каждое пыталось заручиться поддержкой более сильного союзника. Кто-то с персами, кто-то с русскими и все это чередовалось между собой.
Придя к соглашению между собой Персия и Россия разделили территории. И чтобы не допустить сепаратизма начала *разбавлять* Кавказ армянами из той же Персии и нынешней Турции. Христиане все же.
Дальше турки, революция в России, первая демократическая Республика, за турками англичане полная передача Иревани новообразованному государству Армения , а затем большевики.
Сколько невинной крови пролил Мир Джафар Багиров сейчас трудно сосчитать, но вкупе с преступлениями дашнаков, которые устанавливали власть советов вырезая кварталы мусульман получится очередной виток. Ведь никому не придет в голову обвинять грузин в репрессиях СССР. Сталин грузин, но он как бы представлял СССР, а СССР для остального мира считались просто русские.
Идем дальше. 20 января, ввод советских войск в Баку и резня. Кто управлял оркестром Горбачев. Оппа, а у него жена с армянскими корнями, значит опять виноваты русские.
Карабах, Ходжалы.
Армяне при помощи русского солдата и оружия оккупируют Карабах. Причем русские выступали в роли тарана. Захватил район, все спасибо. Дальше мы сами. По крайней мере русский солдат воевал, а не резал женщин и детей.
Сейчас многие стали забывать о роли русских по другую часть фронта. Тому пример операция Кольцо в 91 году.
В общем опять русские. Причем заметьте не СССР или Россия, а кратко русские.
Дальше почти 30 летнее молчание и смена ориентиров.
Армения становится военным союзником, Азербайджан партнером.
Думаю, что правильнее будет считать переломным моментом 2000 года.
Тогда пришло осознание, что русский это Россия, а у нее есть свои геополитические или имперские, кому как угодно, интересы.
Пошла оттепель, а дальше уже отношения вышли на новый уровень.
Россия не хочет иметь под боком прозападные страны, подтверждение тому Грузия и Украина.
На сегодняшний день Азербайджан проводит осторожно взвешенную политику в отношении мировых держав. с Европой дружим, но с Россией торговый оборот выше. Израиль и Турция стали врагами, но дружим с обоими. Трудно, но возможно сохранить нейтралитет в любой плоскости, если это не затрагивает твой суверенитет.
Резюме: Если на сегодняшний день в Азербайджане действуют русские школы, развиваются селения с преимущественно русским населением (к примеру Ивановка) , а граждане Азербайджана русской национальности интегрируются в разные социальные и экономические секторы , говорить, что во всех бедах виноваты только русские неправильно.
Как-то так ))
Шамхорская резня, Шамхорская бойня[1][2][3] или Шамхорские события[4][5][6][7][8][9][10][11] инцидент, произошедший в январе 1918 года в районе железнодорожной станции Шамхор между Тифлисом (ныне Тбилиси) и Елизаветполем (ныне Гянджа). С целью завладения оружием возвращавшихся с Кавказского фронта домой русских солдат на них совершили нападение азербайджанские вооружённые группы.
Вот это трогательно еще: "20 января, ввод советских войск в Баку и резня."
Суть проблемы- упоротый народец устроил погром и резню, начал убивать лиц армянской национальности. Союзное руководство несколько дней соображало что можно сделать, потом для восстановления общественного порядка ввело войска.
Кто виноват? К тему, кто убивал сограждан другой национальности никаких претензий, а вот войска которые это преселкли- ой нехорошие..
Чертовщина из средневековья какая-то.
Кем был создан Татарский конный полк ? Точно также можно обвинить белогвардейцев в нападении на русских. Или там не вяжется? ))
20 января
Массовое изгнание азербайджанцев из Еревана началось в 87-88 году, к 90-ым годам может и были какие то стычки, но они скорее были устроены провокаторами. Подтверждение этому и ныне проживающие в Азербайджане армяне. То есть даже при диких варварствах армян над мирным населением, местное население по мере сил защитило своих соседей по улице. Вчера при обстреле города Гянджа, была ранена Карина (Нина) Григорян. Она была доставлена в больницу.
А ввод советских войск для наведения порядка, попытки удержать коммунистов путем расстрела всех кто оказался не в том месте не в том время это как не крути больше чем резня. И совершили ее руководители СССР, а это автоматически у среднего обывателя превращается в понятие русские.
Не нужно пытаться оправдать действия руководителей. Очень часто они лично ничего русского не имели, ну кроме власти конечно.
Цель моего поста объяснить почему создается такое впечатление, что во всех бедах виноваты только русские. Виноваты не русские как народ, а руководители/правители, которые стояли у руля.
Зачем пытаться искать черную кошку?
21 век. Азербайджан экспортирует в РФ свою продукцию, взамен покупает продукцию РФ. Нормальные рыночные отношения.
В силу добрососедства не вступает в союзы и объединения, которые Россия считает враждебными. Не изгоняет русский народ, а наоборот на государственном уровне способствует распространению русского языка. Или все время нужно жить с оглядкой на прошлое?
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Кому ты воду на уши льёшь?Расскажи мне,мне бывшему бакинцу,сколько русских там осталось,и куда они вливаются?