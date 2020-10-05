По мнению Азербайджана в их бедах виноваты русские?

Еще три посвящены различным «геноцидам» азербайджанцев: «Черный январь» 1990 года, «Ходжалинский геноцид» в Карабахе в 1992 году и общий «День геноцида азербайджанцев».



В первом случае главными виновниками назначены КПСС, советская армия и армяне, во втором – армяне, в третьем – Россия, СССР и армяне. Оставшиеся два подраздела посвящены истории Карабаха и Иревани (он же Ереван). В них и изложен весь историко-идеологический фундамент, на котором построен национальный нарратив современного Азербайджана. Суть его такова: испокон веков на территории нынешней Армении жили азербайджанцы, никаких армян там не существовало («эту неопровержимую истину подтверждают даже армянские историки» — цитата из текста).



Дальше, как и полагается для историографии любой постсоветской страны, всё испортили русские.



В XIX веке русские войска завоевали Иреванское ханство при помощи ошивавшихся в Иревани армян, которые продались с потрохами русским генералам («…главнокомандующий российскими войсками, захватившими Иреванскую крепость и завоевашими ханство благодаря коварной измене армян, Пацкевич «за эту победу» получил титул графа» — да, фраза «за эту победу» в тексте закавычена).



После «этой победы» © Россия стала массово переселять на азербайджанские земли армян, в результате чего сотворила ужасное историческое преступление:



«На… землях Северного Азербайджана был размещен новый христианский этнос, являвшийся абсолютно чуждым для Южного Кавказа. Вскоре русские колонизаторы приступили к реализации административно-территориальных преобразований с целью уничтожения исторических устоев и традиций государственности и независимого самосознания азербайджанского народа».



Но всё это меркнет по сравнению с описаниями событий XX века:



«Сразу же после создания армянской области… началась безжалостная фальсификация азербайджанской истории. Армянские националисты, при попустительстве и с помощью покровительствующих им русских захватчиков, начали создавать поддельную армянскую историю. Были подделаны и фальсифицированы все архивные документы, даже названия и тексты договоров, заключенных Российской империей с азербайджанскими ханствами, Ираном и Турцией… Армянские националисты по всему миру распространяли заведомо ложную, сфальсифицированную информацию об Азербайджане и азербайджанцах».



Власти Азербайджана вряд ли стремятся стать частью Турции – просто турецкий неоосманизм помогает расправиться с Арменией.



Но главный архивраг азербайджанского народа, как учит сайт Минобороны Азербайджана, вовсе не Армения. Это – русские.



Исходя из информации на официальных ресурсах Азербайджана, именно по вине России Азербайджан подвергался страшным испытаниям и лишениям на протяжении почти 300 лет. Это Россия заселила азербайджанские земли армянами и с их помощью переписала азербайджанскую историю. И она за это обязательно ответит.



Как вам это?