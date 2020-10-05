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По мнению Азербайджана в их бедах виноваты русские?

По мнению Азербайджана в их бедах виноваты русские? (2 фото)

Автор:
05 октября 2020 06:55
Метки: азербайджан   беда   виноваты   русские   
1675
2
На официальном сайте Министерства обороны Республики Азербайджан есть раздел «Памятка» с 6-ю подразделами. В них по-военному лаконично и доступно изложен информационный базис, которым должен владеть любой азербайджанец. Первый подраздел посвящен, разумеется, «военной агрессии Армении» с красноречивыми картинками и цифрами.

Источник:

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Метки: азербайджан   беда   виноваты   русские   
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56  комментариев
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11k
Колька Валеркин сын 16 часов назад
Походу вирус хохопитека и азеров поразил.
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11k
_delphin_ Минуту назад
А мне этот раздел сайта понравился: https://mod.gov.az/ru/svodki-s-fronta-557/https://mod.gov.az/ru/svodki-s-fronta-557/

копипаставойны...
А мне этот раздел сайта понравился: копипаставойны...
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12k
Владислав Грецов 2 часа назад
лезть в этот конфликт явно не стоит...
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7k
HUBLOT 2 часа назад
Ваня, сам ты поц! Фамилия генерала - Паскевич Иван Фёдорович. Учи русскую историю не у тупых турок.
Ваня, сам ты поц! Фамилия генерала - Паскевич Иван Фёдорович. Учи русскую историю не у тупых турок.
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747
Go 2 часа назад
Походу пост от армяшки))) На всех уровнях, даже на фишках, пытаются стравить русских с азерами и турками, чтобы ёб.аному пашиняну отработать госдеповский заказ! Вот же суки хитрожопые!!!
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747
Go 2 часа назад
Больше, чем тысяча слов... Идите лесом армяшки!
Больше, чем тысяча слов... Идите лесом армяшки!
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8k
Wolfsangel 2 часа назад
Автор а непрвокатор ли ты часом... Как по мне что те что другие... Шли бы вы лесом... И разбирались бы там сами и желательно там у себя... А если хотят что бы Россия помогла то ещё лучше всех граждан РФ этих национальностей мобилизовать и отправить туда миротворцами... И в случае чего то по своим стрелять будут...
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747
Go Wolfsangel 2 часа назад
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28k
Юр21 3 часа назад
Как то пох на обоих этих "кавказских тигров", можете туда же записать и грузин. Как хотите - так и замиряйтесь, вы у нашего мнения не спрашивали когда войну начинали.
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5k
Кот 4 часа назад
Надо прекращать дарить им подарки и начать на них делать выгоду. Изучать тактики войны которые они используют. Не вмешиваться пока не будет проблем на наших границах. Если проблемы появятся, тремя ударами, первым: рассечь грузию напополам, там от Ю. Осетии 80 км до Армении. Взять под контроль Армению и проследить за референдумом там и в грузии соответственно. Вторым войти через Абхазию для контроля прибрежных зон. Третьим взять под контроль Азербайджан в частности регионы прилегающие к НКО. Выставить им счет за эту спецоперацию или объявить санкции + блокаду вместе с Ираном. Ибо это достало уже, раз они не понимают как вместе мирно жить и как они жили при СССР.
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3k
cfhfwby 5 часов назад
Продолжаю срать...на всех этих ариев.
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228
МИХАН 6 часов назад
Россия выжидает и правильно делает..Что армяне ,что азербайджане те ее "братья" ..Пусть грызутся в пределах позволенных !А там видно будет хе хе
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4k
Афанасий 6 часов назад
гы-гы-гы, а какая памятка на сайте мин. обороны Армении? -- Думаю точно такая же! И сразу вопрос -- а что в этой Армении делает российская военная база? -- Домой вернуть!
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42k
SinigamiRuuk 7 часов назад
Армяшки, не прокатило.
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3k
Serj81 8 часов назад
Во всем виноваты русские... это уже стало мейнстримом.
Мол мы раньше были обычные "обезьяны", высекали в пещерах искры о камни, тут пришли хитрые русские, всех наипали и ушли (прям как испанцы с ацтеками
). А то что подарили "обезьянам" спички, копьё и колесо, как то это все забылось.
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1k
Роман 9 часов назад
конечно русские! Пока мы не прекратим строить всяким полуобезьянам дома культуры, спорткомплексы, развивать их экономику и учить их хотя бы читать и писать - мы всегда будем виноваты в их бедах. Суть всех этих народов - перманентный палеолит, в лучшем случае - бронзовая эпоха. И не надо их тянут не то, что в хай тек, но даже в железный век.
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1k
Алексей 9 часов назад
Б.л.я.д.ь. и эти туда же, как же эти все дебилы [мат] Вот когда закончится все эта х.у.х.н.я у нас и Россия станет вновь сильиной великой и могучей так эти все недореспублики будут снова присмыкаться что бы их опять на баланс взяли!
Б.л.я.д.ь. и эти туда же, как же эти все дебилы <span style='color:gray'>[мат]</span> Вот когда закончится все эта х.у.х.н.я у нас и Россия станет вновь сильиной великой и могучей так эти все недореспублики будут снова присмыкаться что бы их опять на баланс взяли!
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7k
babsbaberley 10 часов назад
Пусть не стараются русских втянуть в свои разборки. Сами между собой пускай разбираются.
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4k
Ya 11 часов назад
Не важно что и где происходит на земле-во всем виноваты русские. Так решили звезданутополосатые подонки и их жополизы.
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25k
Alan Garner 12 часов назад
На х..уй всех домой киргизов,узбеков,армян ,и азеров. З.а.ебали уже.
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1k
PROXOR81 12 часов назад
Вопросов нет. Всех Азеров: чемодан, вокзал, Баку. Русские плохие - гуляйте лесом.
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8
Stormy 13 часов назад
Все описанное имеет быть в той или иной доле, но если смотреть на это с угла геополитики, то все встанет на свое место.
Были разрозненные ханства, каждое пыталось заручиться поддержкой более сильного союзника. Кто-то с персами, кто-то с русскими и все это чередовалось между собой.
Придя к соглашению между собой Персия и Россия разделили территории. И чтобы не допустить сепаратизма начала *разбавлять* Кавказ армянами из той же Персии и нынешней Турции. Христиане все же.
Дальше турки, революция в России, первая демократическая Республика, за турками англичане полная передача Иревани новообразованному государству Армения , а затем большевики.
Сколько невинной крови пролил Мир Джафар Багиров сейчас трудно сосчитать, но вкупе с преступлениями дашнаков, которые устанавливали власть советов вырезая кварталы мусульман получится очередной виток. Ведь никому не придет в голову обвинять грузин в репрессиях СССР. Сталин грузин, но он как бы представлял СССР, а СССР для остального мира считались просто русские.
Идем дальше. 20 января, ввод советских войск в Баку и резня. Кто управлял оркестром Горбачев. Оппа, а у него жена с армянскими корнями, значит опять виноваты русские.
Карабах, Ходжалы.
Армяне при помощи русского солдата и оружия оккупируют Карабах. Причем русские выступали в роли тарана. Захватил район, все спасибо. Дальше мы сами. По крайней мере русский солдат воевал, а не резал женщин и детей.
Сейчас многие стали забывать о роли русских по другую часть фронта. Тому пример операция Кольцо в 91 году.
В общем опять русские. Причем заметьте не СССР или Россия, а кратко русские.
Дальше почти 30 летнее молчание и смена ориентиров.
Армения становится военным союзником, Азербайджан партнером.
Думаю, что правильнее будет считать переломным моментом 2000 года.
Тогда пришло осознание, что русский это Россия, а у нее есть свои геополитические или имперские, кому как угодно, интересы.
Пошла оттепель, а дальше уже отношения вышли на новый уровень.
Россия не хочет иметь под боком прозападные страны, подтверждение тому Грузия и Украина.
На сегодняшний день Азербайджан проводит осторожно взвешенную политику в отношении мировых держав. с Европой дружим, но с Россией торговый оборот выше. Израиль и Турция стали врагами, но дружим с обоими. Трудно, но возможно сохранить нейтралитет в любой плоскости, если это не затрагивает твой суверенитет.
Резюме: Если на сегодняшний день в Азербайджане действуют русские школы, развиваются селения с преимущественно русским населением (к примеру Ивановка) , а граждане Азербайджана русской национальности интегрируются в разные социальные и экономические секторы , говорить, что во всех бедах виноваты только русские неправильно.
Как-то так ))
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1k
PROXOR81 Stormy 11 часов назад
В любом случае. Какие претензии к русским если сам народ себя ведет как женщина на панели.
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4k
Дмитрий Горчилин Stormy 11 часов назад
Просто оставлю это здесь https://ru.wikipedia.org/wiki/Шамхорская_резняhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Шамхорская_резня

Шамхорская резня, Шамхорская бойня[1][2][3] или Шамхорские события[4][5][6][7][8][9][10][11] инцидент, произошедший в январе 1918 года в районе железнодорожной станции Шамхор между Тифлисом (ныне Тбилиси) и Елизаветполем (ныне Гянджа). С целью завладения оружием возвращавшихся с Кавказского фронта домой русских солдат на них совершили нападение азербайджанские вооружённые группы.

Вот это трогательно еще: "20 января, ввод советских войск в Баку и резня."

Суть проблемы- упоротый народец устроил погром и резню, начал убивать лиц армянской национальности. Союзное руководство несколько дней соображало что можно сделать, потом для восстановления общественного порядка ввело войска.

Кто виноват? К тему, кто убивал сограждан другой национальности никаких претензий, а вот войска которые это преселкли- ой нехорошие..

Чертовщина из средневековья какая-то.
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8
Stormy Дмитрий Горчилин 8 часов назад
Шамхорская резня
Кем был создан Татарский конный полк ? Точно также можно обвинить белогвардейцев в нападении на русских. Или там не вяжется? ))

20 января

Массовое изгнание азербайджанцев из Еревана началось в 87-88 году, к 90-ым годам может и были какие то стычки, но они скорее были устроены провокаторами. Подтверждение этому и ныне проживающие в Азербайджане армяне. То есть даже при диких варварствах армян над мирным населением, местное население по мере сил защитило своих соседей по улице. Вчера при обстреле города Гянджа, была ранена Карина (Нина) Григорян. Она была доставлена в больницу.
А ввод советских войск для наведения порядка, попытки удержать коммунистов путем расстрела всех кто оказался не в том месте не в том время это как не крути больше чем резня. И совершили ее руководители СССР, а это автоматически у среднего обывателя превращается в понятие русские.
Не нужно пытаться оправдать действия руководителей. Очень часто они лично ничего русского не имели, ну кроме власти конечно.
Цель моего поста объяснить почему создается такое впечатление, что во всех бедах виноваты только русские. Виноваты не русские как народ, а руководители/правители, которые стояли у руля.
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8
Stormy PROXOR81 8 часов назад
Так опять по новой. Русские это имеется ввиду Россия/СССР/РФ или русский народ?
Зачем пытаться искать черную кошку?
21 век. Азербайджан экспортирует в РФ свою продукцию, взамен покупает продукцию РФ. Нормальные рыночные отношения.
В силу добрососедства не вступает в союзы и объединения, которые Россия считает враждебными. Не изгоняет русский народ, а наоборот на государственном уровне способствует распространению русского языка. Или все время нужно жить с оглядкой на прошлое?
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27k
winergy2012 Stormy 5 часов назад
граждане Азербайджана русской национальности интегрируются в разные социальные и экономические секторы
--------------------------------
Кому ты воду на уши льёшь?Расскажи мне,мне бывшему бакинцу,сколько русских там осталось,и куда они вливаются?
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747
Go 13 часов назад
И тех и других нах.ер домой отправить из РФ!
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25k
Alan Garner Go 12 часов назад
Вместе с киргизами и узбеками
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