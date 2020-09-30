20 русских и не только пасхалок, которые сложно заметить с первого раза

Помнят во всем мире о русских, чтут и непременно думают, как бы их упомянуть в фильмах, мультиках и играх. Это правда, надо только присмотреться.. Вот вам куча пасхалок, которые не сразу и заметишь
Пасхалка в Гравити Фолз. Надпись на коробке: "Не будить Сталина!/Don't wake Stalin!" 2 сезон, 15 серия
Валл-И (2008). Среди космического мусора можно четко разглядеть самый первый советский космический аппарат (он так и зовется — «Спутник-1»).
Ну и конечно русский мат. Call of Duty: Modern Warfare 3
Call of Duty 4: Modern Warfare - практически в каждой части есть подобная надпись где-то в локациях
Пожалуй самая знаменитая пасхалка из "Полицейской академии"
И просто интересные пасхалки
Если позвонить по номеру +1 888 512 1984 который написан на фургоне в последнем терминаторе, то ответит t-800 голосом Шварцнеггера. Компания предоставляет лучшие шторы в Техасе, извиняется что не может взять трубку и обещает перезвонить
Пасхалка из Благих Предзнаменований - в пятой серии, когда Смерть играет в игровые автоматы, видна таблица рекордов. Смерть побил рекорды всех, но человека на первом месте ему победить так и не удалось.
В фильме "Отряд Самоубийц" в списке оружий которыми владеет Дедшот, можно заметить "Картофельную пушку".
"Служебный роман" - в одном и том же здании соседствуют Нии Чего, Центральный резерв нежилых помещений, Управление Внешних Сношений, Главшерсть, Главбурение, Главкость, Главрыба и Специзолятор
Фильм про Тома Сойера (1981). Вряд ли советский зритель тогда понял, что Том думает про Сида.
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