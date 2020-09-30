FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кино 4441 пост • 990 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
20 русских и не только пасхалок, которые сложно заметить с первого раза

20 русских и не только пасхалок, которые сложно заметить с первого раза (21 фото)

Автор:
30 сентября 2020 11:57
Сообщество : Кино
Метки: внимательность   интересное   кино   отсылки   пасхалки   русские   
7648
21
Открыть все картинки 18+

Помнят во всем мире о русских, чтут и непременно думают, как бы их упомянуть в фильмах, мультиках и играх. Это правда, надо только присмотреться.. Вот вам куча пасхалок, которые не сразу и заметишь

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: внимательность   интересное   кино   отсылки   пасхалки   русские   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
35
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
35  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
75
1 1 2 часа назад
20 русских и не только пасхалок, которые сложно заметить с первого раза
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
104k
Фима Петров 14 минут назад
День независимости (1996)
День независимости (1996)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
104k
Фима Петров 15 минут назад
Терминал (2004)
Терминал (2004)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
104k
Фима Петров 15 минут назад
Идентификация Борна
Идентификация Борна
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
104k
Фима Петров 16 минут назад
Напряги извилины (2008)
Напряги извилины (2008)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
104k
Фима Петров 16 минут назад
Операция «Луна» (1965)
Операция «Луна» (1965)
Операция «Луна» (1965)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
104k
Фима Петров 17 минут назад
Губка Боб квадратные штаны
Губка Боб квадратные штаны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Apriori Фима Петров Минуту назад
особенно ОПЭН! :))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
104k
Фима Петров 18 минут назад
Мозг ценой в миллиард долларов (1967)
Мозг ценой в миллиард долларов (1967)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Павел Фима Петров 3 минуты назад
Я сказал МОПЧДТЬ ВСЕМ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
104k
Фима Петров 18 минут назад
Фантастическая четверка
Фантастическая четверка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
104k
Фима Петров 19 минут назад
Агенты «Щ.И.Т.»
Агенты «Щ.И.Т.»
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
104k
Фима Петров 19 минут назад
"12 обезьян"
"12 обезьян"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
104k
Фима Петров 20 минут назад
"Легенды завтрашнего дня"
"Легенды завтрашнего дня"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
104k
Фима Петров 20 минут назад
"Гражданин Икс"
"Гражданин Икс"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
104k
Фима Петров 21 минуту назад
"Чак"
"Чак"
"Чак"
"Чак"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
104k
Фима Петров 24 минуты назад
"Форсаж"
"Форсаж"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Даниил 24 минуты назад
Смерть не смогла обыграть Терри Пратчета, английского писателя-фантаста?
Смерть не смогла обыграть Терри Пратчета, английского писателя-фантаста?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
104k
Фима Петров Полчаса назад
"Обитель зла"
"Обитель зла"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Snork Snorkoff 57 минут назад
Последняя зачет )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
322
Krot Час назад
А тут вообще как-будто в России снимали.
А тут вообще как-будто в России снимали.
А тут вообще как-будто в России снимали.
А тут вообще как-будто в России снимали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Игорь Час назад
Такое впечатление, что массовый зритель будет что-то там на втором или третьем плане высматривать, да ещё если язык не знакомый. А многие ли за пределами России знают, как выглядят наши деньги?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
355k
Алексей 2 часа назад
это не к русским это к беларусам
это не к русским это к беларусам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 12 комментариев
О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии Эволюция в мире кино: как менялись герои известных франшиз Эволюция в мире кино: как менялись герои известных франшиз 15 июля россияне смогут сходить в кино 15 июля россияне смогут сходить в кино 5 отличий фильма "Список Шиндлера" от реальной истории Оскара Шиндлера 5 отличий фильма "Список Шиндлера" от реальной истории Оскара Шиндлера «Мужики...!»: что стало с актёрами знаменитой советской мелодрамы? «Мужики...!»: что стало с актёрами знаменитой советской мелодрамы? 20 тайных фактов и пасхалок из известных фильмов и мультиков 20 тайных фактов и пасхалок из известных фильмов и мультиков
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

540864



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Сибири обнаружили загадочную семейную могилу возрастом 2500 лет
0
22
В Сибири обнаружили загадочную семейную могилу возрастом 2500 лет
Донор спермы подал в суд на клинику, передавшую его биоматериал однополым парам
2
84
Донор спермы подал в суд на клинику, передавшую его биоматериал однополым парам
﻿
Набирающие популярность в сообществах
ТОП-100 лучших подарков папе +20 идей и советов для дочки
0
4
ТОП-100 лучших подарков папе +20 идей и советов для дочки
Нежнейшее итальянское печенье. Печенье с джемом
2
4
Нежнейшее итальянское печенье. Печенье с джемом
О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии
О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Гарри Поттер и Философский парень
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#интересно#дтп#россия#разное#азербайджан#СССР#автомобили#истории
#факты#интересное#животные#кино#авто авария#люди#армения#Нагорный Карабах#автоприкол#кража
#прикол#история#авария#москва#природа#Душевное#картинки#gif#война#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться