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Армения с Азербайджаном делят Нагорный Карабах: в республике объявлено военное положение

Армения с Азербайджаном делят Нагорный Карабах: в республике объявлено военное положение (8 фото + 1 видео)

Автор:
27 сентября 2020 11:35
Сообщество : Военное
Метки: ynews   Военное положение   НКР   Нагорный Карабах   азербайджан   армения   война   
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В минувшую ночь обострился давний армяно-азербайджанский конфликт. На границе Нагорного Карабаха произошли столкновения - президент НКР Араик Арутунян объявил о военном положении.

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Метки: ynews   Военное положение   НКР   Нагорный Карабах   азербайджан   армения   война   
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12  комментариев
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6k
albedo 36 минут назад
Блин, когда придет лесник и разгонит эту шоблу с обоих сторон.
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13k
Игорь Хомченко albedo Полчаса назад
А зачем? Войнуха там РФ выгодна.
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−27
Hugh G. Rektion 13 минут назад
Можно понять, если конфликт начался бы из-за какого-нибудь промышленного и агрохозяйственного региона... Но Карабах... плять.. кому он нужен??
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5k
Bhaal 24 минуты назад
Это еще вопрос кто первый начал. Армяне ещё те черти. Сейчас, конечно, к России. побегут за помощью.
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827
Шурман Полчаса назад
Почти 30 лет одно и тоже . Ну уже смеритесь признайте друг друга . Блин тоже самое как Приднестровье и тд .
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13k
Игорь Хомченко 42 минуты назад
Судя по видео, танкисты упорно утюжат минное поле.
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1k
Агасфер Игорь Хомченко 16 минут назад
Это мангал-самоходка
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71k
Я Только спросить. 47 минут назад
Эти два хороших народа не могут договориться о Мире потому что война это деньги.. Руководителей кровь граждан не интересует..
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3k
ezhik Я Только спросить. 16 минут назад
конечно деньги!
По данным Регистра обычных вооружений ООН, в 2013 году Россия впервые поставила в Армению тяжелое вооружение: 35 танков, 110 боевых бронированных машин, 50 пусковых установок и 200 ракет к ним. В 2014 году поставок не было.
В сентябре 2015 года Москва и Ереван договорились о предоставлении кредита Армении на $200 млн на закупку российского вооружения в 2015–2017 годах. На эту сумму должны быть поставлены пусковые установки реактивной системы залпового огня «Смерч», зенитные ракетные комплексы «Игла-С», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, гранатометы РПГ-26, снайперские винтовки Драгунова, бронеавтомобили «Тигр», наземные комплексы радиотехнической разведки «Автобаза-М», инженерные средства и средства связи, а также танковые прицелы, предназначенные для модернизации танков Т-72 и БМП ВС Армении.
"У нас нет проблем с финансовой поддержкой оружейных контрактов с Россией"
"У нас нет проблем с финансовой поддержкой оружейных контрактов с Россией"
В период 2010–2014 годов Азербайджан заключил с Москвой контракты на закупку 2 дивизионов зенитных ракетных систем С-300ПМУ-2, нескольких батарей зенитных ракетных комплексов «Тор-2МЭ», около 100 боевых и транспортных вертолетов.
Также были заключены соглашения на закупку не менее 100 танков Т-90С и около 100 единиц боевых машин пехоты БМП-3, 18 самоходных артиллерийских установок «Мста-С» и стольких же тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, реактивных систем залпового огня «Смерч».
Общая стоимость пакета оценивалась не менее чем в $4 млрд. Большая часть контрактов уже выполнена. Например, в 2015 году азербайджанские военные получили последние 6 из 40 вертолетов Ми-17В1 и последние 25 из 100 танков Т-90С (по контрактам 2010 года), а также 6 из 18 тяжелых огнеметных систем ТОС-1А (по соглашению 2011 года). В 2016 году РФ продолжит поставку бронетранспортеров БТР-82А и бронемашин пехоты БМП-3 (их в 2015 году Азербайджан получил не менее 30 единиц).
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