Армения с Азербайджаном делят Нагорный Карабах: в республике объявлено военное положение

В минувшую ночь обострился давний армяно-азербайджанский конфликт. На границе Нагорного Карабаха произошли столкновения - президент НКР Араик Арутунян объявил о военном положении.
В минувшую ночь, 27 сентября, между Арменией и Азербайджаном возобновились столкновения. Командование ВС Азербайджана приняло решение о начале военной операции в Нагорном Карабахе, в результате которой сообщалось об уничтоженных 12 ЗРК "Оса" ПВО Армении.
МИД Армении заявил, что армия Азербайджана бомбит населенные пункты, в том числе и столицу непризнанной республики Степанакерт. Также атаке подверглись село Гапанлы Тертерского района, села Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, села Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, есть убитые и раненые среди гражданского населения.
В ответ на это армянские открыли ответный огонь и сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата противника и три танка. Об этом заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян Минобороны Армении опубликовало видео отражения танковой атаки.
Информацию о сбитой технике ВВС Азербайджана отрицают. В сообщении оборонного ведомства заявили, что это ложь и дезинформация, и подразделения ВС Азербайджана "обладают полным преимуществом над противником", - цитирует источник ТАСС. После обстрела ВС Армении президент страны Алиев заявил о потерях среди населения и военных.
Власти Народного Карабаха из-за эскалации конфликта объявили в республике военное положение и заявили о мобилизации мужчин.По последним данным военное положение и всеобщая мобилизация объявлены и в Армении."Прикрепленным к войскам личным составам призываю явиться в территориальные военные комиссариаты, во имя Родины, во имя победы", - цитирует сообщение Никола Пашиняна агентство РИА Новости.
МИД России призвал стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров.
Что Баку готовится к войне, было очевидно давно. Там не просто так копили силы, вооружались. О намерении «вернуть Карабах» постоянно говорили сами азербайджанцы. Когда СМИ спрашивали меня о сирийцах в Азербайджане, я говорил, что это имеет смысл только в контексте скорой войны— Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) September 27, 2020
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По данным Регистра обычных вооружений ООН, в 2013 году Россия впервые поставила в Армению тяжелое вооружение: 35 танков, 110 боевых бронированных машин, 50 пусковых установок и 200 ракет к ним. В 2014 году поставок не было.
В сентябре 2015 года Москва и Ереван договорились о предоставлении кредита Армении на $200 млн на закупку российского вооружения в 2015–2017 годах. На эту сумму должны быть поставлены пусковые установки реактивной системы залпового огня «Смерч», зенитные ракетные комплексы «Игла-С», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, гранатометы РПГ-26, снайперские винтовки Драгунова, бронеавтомобили «Тигр», наземные комплексы радиотехнической разведки «Автобаза-М», инженерные средства и средства связи, а также танковые прицелы, предназначенные для модернизации танков Т-72 и БМП ВС Армении.
"У нас нет проблем с финансовой поддержкой оружейных контрактов с Россией"
"У нас нет проблем с финансовой поддержкой оружейных контрактов с Россией"
В период 2010–2014 годов Азербайджан заключил с Москвой контракты на закупку 2 дивизионов зенитных ракетных систем С-300ПМУ-2, нескольких батарей зенитных ракетных комплексов «Тор-2МЭ», около 100 боевых и транспортных вертолетов.
Также были заключены соглашения на закупку не менее 100 танков Т-90С и около 100 единиц боевых машин пехоты БМП-3, 18 самоходных артиллерийских установок «Мста-С» и стольких же тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, реактивных систем залпового огня «Смерч».
Общая стоимость пакета оценивалась не менее чем в $4 млрд. Большая часть контрактов уже выполнена. Например, в 2015 году азербайджанские военные получили последние 6 из 40 вертолетов Ми-17В1 и последние 25 из 100 танков Т-90С (по контрактам 2010 года), а также 6 из 18 тяжелых огнеметных систем ТОС-1А (по соглашению 2011 года). В 2016 году РФ продолжит поставку бронетранспортеров БТР-82А и бронемашин пехоты БМП-3 (их в 2015 году Азербайджан получил не менее 30 единиц).