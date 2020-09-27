Армения с Азербайджаном делят Нагорный Карабах: в республике объявлено военное положение

Что Баку готовится к войне, было очевидно давно. Там не просто так копили силы, вооружались. О намерении «вернуть Карабах» постоянно говорили сами азербайджанцы. Когда СМИ спрашивали меня о сирийцах в Азербайджане, я говорил, что это имеет смысл только в контексте скорой войны