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Доктор Сосновский составил список из 11 противоречий «казуса Навального»

Доктор Сосновский составил список из 11 противоречий «казуса Навального» (2 фото)

Автор:
21 сентября 2020 14:53
Метки: Новичок   Сосновский   навальный   
1441
2
Ситуация вокруг «отравления» скандального блогера Алексея Навального поистине уникальна. С каждым днем возникает все больше вопросов, а ответов на них при этом не появляется вообще. Самое любопытное, что вопросы эти банальны и очевидны, однако сторонники либерала, как и представители немецкой стороны, отыгрывают стратегию нарочитого молчания и игнорирования очевидных фактов.

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Метки: Новичок   Сосновский   навальный   
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14k
E Not 3 дня назад
Еще один казус есть...

Судя по информации в открытых источниках: отравили его через трусы... А следы отравляющего вещества нашли на бутылке, в которую они попали после того как он из нее попил после того как его отравили...

Напоминает анекдот:

Просыпается с утра пьяный поручик Ржевский…не понимает…что-то во рту мешается…поковырял
между зубов… и достал косточку от малины. Зовет слугу:
Васька, б@я…
Слушаю, Ваше благородие!
Васька, скажи мне, как косточка от малины у меня во рту оказалась? Ведь малиновое варенье с
месяц уж как закончилось…
Ваше благородие, вы что совсем ничего не помните что ли? Вы же вчера на балу у графа Орлова
были…
Ну и…
Так там Вы Наташу Ростову в углу за портьерой зажали и целовались с ней…
Угу…было такое…помню…и что?
А Наташа Ростова незадолго до этого у Пьера Безухова в рот брала.
Ну и … а при чем здесь Пьер?
Так ведь это…Ваше Благородие…Месье Безухов давеча своего денщика в ж@пу трахнул, за то что тот все малиновое варенье в доме съел…
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41k
Михалыч 2 дня назад
Ещё один казус виртуальной реальности: Навальный собрал миллионы лайков в ютубе, но только единицы вышли на улицу поддержать Лёху...
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31k
Игорь 2 дня назад
Неужели есть ещё те, кому интересен этот цирк?
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41k
Михалыч Игорь 2 дня назад
Этот цирк может похоронить Северный поток 2 и обвалить рубль. Качество исполнения не важно...
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31k
Игорь Михалыч 2 дня назад
Если что-то похоронит северный поток, так это "гениальная" политика в области геологоразведки.

Сильная национальная валюта не выгодна ни одной стране. Товары, произведённые в этой стране будут дороже на мировом рынке. Но не надозабывать, что весной у нас выборы в Думу. Так, что до выборов никаких резких скачков не будет.
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239
Сергей Кокс 3 дня назад
Это вот этот чтоли "доктор" Сосновский?...

Это вот этот чтоли "доктор" Сосновский?...
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10k
wilddewill 3 дня назад
Я сегодня читал инструкцию к въетнамскому бальзаму "звёздочка". Так вот там написано, что при попадании внутрь может вызвать боль в ЖКТ, рвоту, диарею, судороги, кому. И тут меня осенило.....
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13k
Габит Калыков wilddewill 2 дня назад
Вьетнамцы отравили?!
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10k
wilddewill Габит Калыков 2 дня назад
Ага. Звёздочкой под хвост намазали))))
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6k
Goldsmith 3 дня назад
Ещё один казус. Яд убивает моментально, но летчик успел долететь и посадить машину. Все кто хоть как-то летал на самолёте примерно знают сколько занимает время посадки . Но ещё и надо было долететь до места посадки. Вся история протухла изначально.
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2k
Слава Кокаинум 3 дня назад
Да пригласили бы его к Малахову и пусть его в прямом эфире завалит лично Путин. И никаких интриг, всем понятно, кто это сделал, а санкции за убийство Леши и так будут.
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41k
Михалыч Слава Кокаинум 2 дня назад
Ложки нашлись, но санкции остались...
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258
g789 3 дня назад
Есть пара вопросов:
1. Обычно если кото-то как-то пострадал, у нас сразу начинается следствие, проверки, а может и уголовное дело.
Те же темы про самооборону посмотрите: там вообще часто пытаются посадить тех, кто бандита покалечил.
Т.е. даже бандитов наше государство бережёт. Но с Навальным не так. Никаких проверок, никаких расследований.
2. Умиляет обсуждение "нам не выгодно было его убивать". Ну то есть если бы было выгодно, то нет проблем, грохнули бы, о чём речь.
Поведение властей явно указывает на их причастность к ситуации. Насколько они причастны - вопрос. Я думаю по полной.
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7k
Олег g789 3 дня назад
Ты лечиться не пробовал?
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4k
Дмитрий Горчилин g789 2 дня назад
Прокуратура возбуждает дело, проводит следственные действия по событиям имеющим состав преступления, признаки незавершенного или планируемого преступления.
Допустим, если в больницу привезли гражданина с ножевым или огнестрельным ранением- с ним обязательно пообщается работник МВД.
КАЖДОГО больного МВД не проверяет. Если кто-то объелся тухлятины или нарушил график приема препаратов против диабета, то вопрос в другие органы. На сегодня информация о ядах ничем не подтверждена. Анализы на территории России результатов ни дали, яда нет. Пока что и из Германии нет информации о яде, там вообще нет никакой информации. Нет ничего такого, что имело бы состав преступления или признаки преступления.
Для открытия уголовного дела просто нет оснований. Можно провести проверку, опрос- не более того.
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258
g789 Дмитрий Горчилин 2 дня назад
Дмитрий есть факты.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Отравление_Алексея_Навальногоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Отравление_Алексея_Навального
Это:
Навального поместили именно в токсикологическое отделение потому, что врачи скорой помощи поставили ему диагноз «отравление»[34]. Борис Теплых, один из участников консилиума врачей в Омске, сообщил, что его коллеги в первые же минуты сделали Навальному инъекции атропина (лекарственного препарата, который является антидотом при отравлении фосфорорганическими отравляющими веществами[35] и, в частности, «Новичком»[36])
или это:
появление в больнице «людей в серых костюмах, которые заняли кабинет главврача»

И далее в статье перечисляются ещё события, которые тоже вызывают острое желание разобраться.

А комменты выше с оскорблениями и нежеланием даже обсудить версию, отличающуюся от официальной пропаганды - эталонная работа ботов.
Сегодня у них панкреатит, и врачи скорой, которым что отравление, что панкреатит, всё одно, завтра они расскажут что Навальный сам себя отравил и т.д. и т.п.
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954
rezus_44 g789 2 дня назад
Замыленый глаз у тебя , вот показания к применению атропина :
Показания активных веществ препарата Атропин
Системное применение: спазм гладкомышечных органов ЖКТ, желчных протоков, бронхов; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, острый панкреатит, гиперсаливация (паркинсонизм, отравление солями тяжелых металлов, при стоматологических вмешательствах), синдром раздраженной толстой кишки, кишечная колика, почечная колика, бронхит с гиперсекрецией, бронхоспазм, ларингоспазм (профилактика); премедикация перед хирургическими операциями; AV-блокада, брадикардия; отравления м-холиномиметиками и антихолинэстеразными веществами (обратимого и необратимого действия); рентгенологическое исследование ЖКТ (при необходимости уменьшения тонуса желудка и кишечника).

Местное применение в офтальмологии: для исследования глазного дна, для расширения зрачка и достижения паралича аккомодации с целью определения истинной рефракции глаза; для лечения ирита, иридоциклита, хориоидита, кератита, эмболии и спазма центральной артерии сетчатки и некоторых травм глаза.

Ты кроме несчастного "новичка" ничего не хочешь видеть , како смысл с тобой беседу вести если ты изначально в мозг себе вбил - отравили "новичком" . Не приходит в голову что тупо траванулся сивухой ? а теперь раскручивают как жертву режима ? И да , ВСЕХ отравившихся , и сивухой и "новичками" и "старичками" везут в токсикологию )))
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4k
Дмитрий Горчилин g789 2 дня назад
Отравления бывают, допустим, пищевые. У КАЖДОГО человека такие были. Бывают бытовые отравления- тараканов неудачно травил, паров растворителя для краски надышался. Бывают отравления связанные с выполнением производственных задач- только они могут быть интересны из этого перечня правоохранительным органам в плане нарушения ТБ.

На сегодня в Омске ядов НЕ НАЙДЕНО. На его одежде, в его анализах тоже ядов нет.

Тут речь идет ни о злом умысле- даже сам факт отравления достоверно установить не удается!

Хотя конечно все проще. В Омске поставили диагноз "передоз" и с радостью отправили пациента в Германию- сюрприз!

Теперь российские врачи об этом ни говорят из врачебной этики и ухмыляются. Немцы не могут озвучить такой диагноз по политическим причинам- вот и вся интрига.
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12k
Пук 3 дня назад
Доктор Сосновский составил список из 11 противоречий «казуса Навального»
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7k
*Сергей* 3 дня назад
Не знаю кто такой доктор Сосновский, видимо крепкий специалист в области медицины.
Как он прокомментирует действия скорой помощи и врачей в больнице?
Тут ведь какая ситуация. Либо отравили и медики из больницы и скорой молодцы, либо все это брехня и медиков надо либо увольнять за некомпетентность либо сажать за взятничество.
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3k
Алексей Куликов *Сергей* 3 дня назад
Немцы говорят, что наши врачи его спасли.
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7k
*Сергей* 16 часов назад
Минусят те кто считают что его отравили и медики молодцы?

Или минусят те кто считает что никто его не травил, все это симуляция, а медики у нас настолько не грамотные что не могли распознать или за взятку диагноз нарисовали?

Вы хоть поясняйте за что минус, интересно же какое вам мнение нынче заказали.
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75k
Ща как жахну *Сергей* 4 часа назад
Поясняю:
"Тут ведь какая ситуация. Либо отравили...молодцы...либо...медиков надо... увольнять за некомпетентность"
А ситуация такова - манипуляция вашего высказывания состоит в том, что вы, как бы между прочим, ненавязчиво так, отвергаете очевидный факт: БОВ типа "новичек" не позволило бы выйти из самолета ни одному человеку, ну кроме, может быть, членов экипажа, ввиду герметичности двери кабины пилотов. А также вы отвергаете факт того, что медики молодцы, т.к. им блестяще удалось мгновенно принять все необходимые меры для сохранения жизни человека с диагнозом "нарушение обмена веществ, вызванное резким понижением уровня сахара в крови".

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/21/08/2020/5f3f9df49a7947e321887f0ahttps://www.rbc.ru/society/21/08/2020/5f3f9df49a7947e321887f0a
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3k
Едондер пуп 3 дня назад
Добавлю ещё противоречие: слово "доктор" перед фамилией Сосновский имеется, но диссертации никто не видел. Может, диплом о медицинском образовании? Тоже нет? Так какого ...?
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347
Fireman zloykoyot 3 дня назад
хорошо - можно медицинской терминологией

симптомы интоксикации Навального не являются симптомами отравления фосфороорганикой (к которой относится и БОВ Новичок)
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40k
zloykoyot Fireman 3 дня назад
И?
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7k
HUBLOT Едондер пуп 3 дня назад
Да ладно, Геббельс тоже доктором был.
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7k
Олег Едондер пуп 3 дня назад
Но ты конечно его никому не покажешь как и не будешь доказывать его "безграмотные высказывания". Как вы Попугаи тупые достали уже.
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41k
Михалыч Едондер пуп 2 дня назад
Ватсон, почему у вас такое странное имя - доктор?...
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202
Старичок 3 дня назад
"Основатель ФБК Алексей Навальный, проходящий лечение в берлинской клинике «Шарите», заявил о нахождении следов «Новичка» на своем теле и потребовал у российских правоохранительных органов вернуть ему изъятую в день отправки в Германию одежду. Об этом Навальный сообщил на своем сайте."
Это просто песня.
Затруханые труханы потребовал взад.они(труханы)говорит дороги как память.
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139k
☭Cheкаво☭ 3 дня назад
Интересно. Овальный остолоп, чухнул. что его та бриташская прошмо.ндень траванула
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2k
Вадим Игнатьев 3 дня назад
Доктор Сосновский составил список из 11 противоречий «казуса Навального»
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139k
☭Cheкаво☭ Вадим Игнатьев 3 дня назад
Навальный дебилойд КОЗЛЕНЫШ на заклание, а это вся бриташская сеть МИ 666
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2k
Frank Borman 3 дня назад
Хохваршайнлих, Лешу Анального отравили Новичком по личному приказу Путина. Все, этого вполне достаточно.
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139k
☭Cheкаво☭ Frank Borman 3 дня назад
Путилин такой шелупонью не занимается. много чести, об всякое предательское говно руки морать.
Ссылка youtu.be
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510
Андрей Frank Borman 3 дня назад
Не все разумиют нимецьку мову) Уже несколько лет модно говорить хайли лайкли
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