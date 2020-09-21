Доктор Сосновский составил список из 11 противоречий «казуса Навального»

Ситуация вокруг «отравления» скандального блогера Алексея Навального поистине уникальна. С каждым днем возникает все больше вопросов, а ответов на них при этом не появляется вообще. Самое любопытное, что вопросы эти банальны и очевидны, однако сторонники либерала, как и представители немецкой стороны, отыгрывают стратегию нарочитого молчания и игнорирования очевидных фактов.
Доктор Александр Сосновский составил собственный список вопросов, которые в пух и прах разносят «казус Навального». Они представлены на скриншоте ниже.
Похожими вопросами задаются и российские дипломаты. Например, постоянное представительство РФ при ЕС задало их институтам Европейского союза и Европарламент.
Так, например, интересно, почему блогера отправили самолетом в лучшую больницу Берлина, если за его «отравлением» стояла Москва? К тому же, не совсем ясны мотивы Кремля «разобраться» с либералом, чей рейтинг на июль текущего года слегка превышал отметку в 2%.
Ещё весьма странно выглядит то, что Навального в Германии сопровождали сотрудники правоохранительных органов и спецслужб. Подобное внимание к блогеру озадачивает и вызывает ряд подозрений. И ещё одно: врачи «Шарите» так и не отправили российским медикам анализы пациента.
Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что количество абсурда в сложившейся ситуации растет с каждым днем. По мнению Пескова, для расследования необходимо сотрудничать, обмениваться информацией и уликами. Однако этого не происходит.
Так, например, интересно, почему блогера отправили самолетом в лучшую больницу Берлина, если за его «отравлением» стояла Москва? К тому же, не совсем ясны мотивы Кремля «разобраться» с либералом, чей рейтинг на июль текущего года слегка превышал отметку в 2%.
Ещё весьма странно выглядит то, что Навального в Германии сопровождали сотрудники правоохранительных органов и спецслужб. Подобное внимание к блогеру озадачивает и вызывает ряд подозрений. И ещё одно: врачи «Шарите» так и не отправили российским медикам анализы пациента.
Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что количество абсурда в сложившейся ситуации растет с каждым днем. По мнению Пескова, для расследования необходимо сотрудничать, обмениваться информацией и уликами. Однако этого не происходит.
Авторский пост
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Метки: Новичок Сосновский навальный
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Судя по информации в открытых источниках: отравили его через трусы... А следы отравляющего вещества нашли на бутылке, в которую они попали после того как он из нее попил после того как его отравили...
Напоминает анекдот:
Просыпается с утра пьяный поручик Ржевский…не понимает…что-то во рту мешается…поковырял
между зубов… и достал косточку от малины. Зовет слугу:
Васька, б@я…
Слушаю, Ваше благородие!
Васька, скажи мне, как косточка от малины у меня во рту оказалась? Ведь малиновое варенье с
месяц уж как закончилось…
Ваше благородие, вы что совсем ничего не помните что ли? Вы же вчера на балу у графа Орлова
были…
Ну и…
Так там Вы Наташу Ростову в углу за портьерой зажали и целовались с ней…
Угу…было такое…помню…и что?
А Наташа Ростова незадолго до этого у Пьера Безухова в рот брала.
Ну и … а при чем здесь Пьер?
Так ведь это…Ваше Благородие…Месье Безухов давеча своего денщика в ж@пу трахнул, за то что тот все малиновое варенье в доме съел…
Сильная национальная валюта не выгодна ни одной стране. Товары, произведённые в этой стране будут дороже на мировом рынке. Но не надозабывать, что весной у нас выборы в Думу. Так, что до выборов никаких резких скачков не будет.
1. Обычно если кото-то как-то пострадал, у нас сразу начинается следствие, проверки, а может и уголовное дело.
Те же темы про самооборону посмотрите: там вообще часто пытаются посадить тех, кто бандита покалечил.
Т.е. даже бандитов наше государство бережёт. Но с Навальным не так. Никаких проверок, никаких расследований.
2. Умиляет обсуждение "нам не выгодно было его убивать". Ну то есть если бы было выгодно, то нет проблем, грохнули бы, о чём речь.
Поведение властей явно указывает на их причастность к ситуации. Насколько они причастны - вопрос. Я думаю по полной.
Допустим, если в больницу привезли гражданина с ножевым или огнестрельным ранением- с ним обязательно пообщается работник МВД.
КАЖДОГО больного МВД не проверяет. Если кто-то объелся тухлятины или нарушил график приема препаратов против диабета, то вопрос в другие органы. На сегодня информация о ядах ничем не подтверждена. Анализы на территории России результатов ни дали, яда нет. Пока что и из Германии нет информации о яде, там вообще нет никакой информации. Нет ничего такого, что имело бы состав преступления или признаки преступления.
Для открытия уголовного дела просто нет оснований. Можно провести проверку, опрос- не более того.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Отравление_Алексея_Навальногоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Отравление_Алексея_Навального
Это:
Навального поместили именно в токсикологическое отделение потому, что врачи скорой помощи поставили ему диагноз «отравление»[34]. Борис Теплых, один из участников консилиума врачей в Омске, сообщил, что его коллеги в первые же минуты сделали Навальному инъекции атропина (лекарственного препарата, который является антидотом при отравлении фосфорорганическими отравляющими веществами[35] и, в частности, «Новичком»[36])
или это:
появление в больнице «людей в серых костюмах, которые заняли кабинет главврача»
И далее в статье перечисляются ещё события, которые тоже вызывают острое желание разобраться.
А комменты выше с оскорблениями и нежеланием даже обсудить версию, отличающуюся от официальной пропаганды - эталонная работа ботов.
Сегодня у них панкреатит, и врачи скорой, которым что отравление, что панкреатит, всё одно, завтра они расскажут что Навальный сам себя отравил и т.д. и т.п.
Показания активных веществ препарата Атропин
Системное применение: спазм гладкомышечных органов ЖКТ, желчных протоков, бронхов; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, острый панкреатит, гиперсаливация (паркинсонизм, отравление солями тяжелых металлов, при стоматологических вмешательствах), синдром раздраженной толстой кишки, кишечная колика, почечная колика, бронхит с гиперсекрецией, бронхоспазм, ларингоспазм (профилактика); премедикация перед хирургическими операциями; AV-блокада, брадикардия; отравления м-холиномиметиками и антихолинэстеразными веществами (обратимого и необратимого действия); рентгенологическое исследование ЖКТ (при необходимости уменьшения тонуса желудка и кишечника).
Местное применение в офтальмологии: для исследования глазного дна, для расширения зрачка и достижения паралича аккомодации с целью определения истинной рефракции глаза; для лечения ирита, иридоциклита, хориоидита, кератита, эмболии и спазма центральной артерии сетчатки и некоторых травм глаза.
Ты кроме несчастного "новичка" ничего не хочешь видеть , како смысл с тобой беседу вести если ты изначально в мозг себе вбил - отравили "новичком" . Не приходит в голову что тупо траванулся сивухой ? а теперь раскручивают как жертву режима ? И да , ВСЕХ отравившихся , и сивухой и "новичками" и "старичками" везут в токсикологию )))
На сегодня в Омске ядов НЕ НАЙДЕНО. На его одежде, в его анализах тоже ядов нет.
Тут речь идет ни о злом умысле- даже сам факт отравления достоверно установить не удается!
Хотя конечно все проще. В Омске поставили диагноз "передоз" и с радостью отправили пациента в Германию- сюрприз!
Теперь российские врачи об этом ни говорят из врачебной этики и ухмыляются. Немцы не могут озвучить такой диагноз по политическим причинам- вот и вся интрига.
Как он прокомментирует действия скорой помощи и врачей в больнице?
Тут ведь какая ситуация. Либо отравили и медики из больницы и скорой молодцы, либо все это брехня и медиков надо либо увольнять за некомпетентность либо сажать за взятничество.
Или минусят те кто считает что никто его не травил, все это симуляция, а медики у нас настолько не грамотные что не могли распознать или за взятку диагноз нарисовали?
Вы хоть поясняйте за что минус, интересно же какое вам мнение нынче заказали.
"Тут ведь какая ситуация. Либо отравили...молодцы...либо...медиков надо... увольнять за некомпетентность"
А ситуация такова - манипуляция вашего высказывания состоит в том, что вы, как бы между прочим, ненавязчиво так, отвергаете очевидный факт: БОВ типа "новичек" не позволило бы выйти из самолета ни одному человеку, ну кроме, может быть, членов экипажа, ввиду герметичности двери кабины пилотов. А также вы отвергаете факт того, что медики молодцы, т.к. им блестяще удалось мгновенно принять все необходимые меры для сохранения жизни человека с диагнозом "нарушение обмена веществ, вызванное резким понижением уровня сахара в крови".
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/21/08/2020/5f3f9df49a7947e321887f0ahttps://www.rbc.ru/society/21/08/2020/5f3f9df49a7947e321887f0a
симптомы интоксикации Навального не являются симптомами отравления фосфороорганикой (к которой относится и БОВ Новичок)
Это просто песня.
Затруханые труханы потребовал взад.они(труханы)говорит дороги как память.