Доктор Сосновский составил список из 11 противоречий «казуса Навального»

Похожими вопросами задаются и российские дипломаты. Например, постоянное представительство РФ при ЕС задало их институтам Европейского союза и Европарламент.



Так, например, интересно, почему блогера отправили самолетом в лучшую больницу Берлина, если за его «отравлением» стояла Москва? К тому же, не совсем ясны мотивы Кремля «разобраться» с либералом, чей рейтинг на июль текущего года слегка превышал отметку в 2%.



Ещё весьма странно выглядит то, что Навального в Германии сопровождали сотрудники правоохранительных органов и спецслужб. Подобное внимание к блогеру озадачивает и вызывает ряд подозрений. И ещё одно: врачи «Шарите» так и не отправили российским медикам анализы пациента.



Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что количество абсурда в сложившейся ситуации растет с каждым днем. По мнению Пескова, для расследования необходимо сотрудничать, обмениваться информацией и уликами. Однако этого не происходит.