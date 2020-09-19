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Доигрались! Белоруссия закрывает границы в Литвой и Польшей

Доигрались! Белоруссия закрывает границы в Литвой и Польшей (3 фото)

Автор:
19 сентября 2020 08:42
Метки: Польша   белоруссия   литва   
284
3
Очевидно, что Белоруссию шатают извне. Конечно, есть граждане, недовольные чем-то, но протесты в стране длятся уже очень долго. Сами по себе протестующие не смогли бы организовывать их столь четко и такое длительное время. Уже не говоря о некоторых акциях с цветами и прочими атрибутами, которые практиковались и в других странах, где пытались провернуть цветные революции.

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Метки: Польша   белоруссия   литва   
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7  комментариев
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5k
Михалыч 7 часов назад
Вы бы читали, какую только хрень не пишут у нас в прибалтике местные ховносми, чтобы оправдаться, как они жёстко обосрлись с Белоруссией. :) Акцент на то что они спасают демократию - ну это понятно )), но и что есть и экономические плюсы, они сейчас наперегонки пытаются перетянуть змагаров-программеров к себе. У же пишут, сколько контор к ним собираются переехать. Про убытки от прекращения транзита - полная тишина. Демократия ведь :) Ну и, конечно, я бы хотел посмотреть на тех идиотов, которые реально переедут в наше нацистское болото, после того, как руссийскую либеральную "бохему" напокупавшую в Юрмалах недвижки и вложив сюда по программе "Вида на жительство" больше лярда евро, поимели и имеют до сих пор, кто не успел скинуть сильно подешевевшее имущество. А для наших лабусов, что москали, что бульбаши - один хрен кого иметь :)
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3k
Татьянин день 10 минут назад
.... Президент Света ...
....
Кто-то ещё по-прежнему верит , что данная дама собиралась проводить повторные выборы ??
.... Президент Света ... .... Кто-то ещё по-прежнему верит , что данная дама собиралась проводить повторные выборы ??
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1k
Олегъ 2 часа назад
А усатый колхозник посчитал убытки от прекращения автотранзита в Европу.
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256
andrey 5 часов назад
вот это поворот ! бедные поляки,что они теперь будут делать без таракана усатого ?*
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7k
Doctor_Lector 6 часов назад
Зонтик на последнем фото шедевр! Корпорация "Амбрелла" рулит зомбаками..
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12k
Владислав Грецов 10 часов назад
думаю это не очень понравится простым белорусам....
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