Доигрались! Белоруссия закрывает границы в Литвой и Польшей

Очевидно, что Белоруссию шатают извне. Конечно, есть граждане, недовольные чем-то, но протесты в стране длятся уже очень долго. Сами по себе протестующие не смогли бы организовывать их столь четко и такое длительное время. Уже не говоря о некоторых акциях с цветами и прочими атрибутами, которые практиковались и в других странах, где пытались провернуть цветные революции.
Больше остальных стараются Литва и Польша. Литовские политики приютили у себя предательницу Тихановскую. Сейм страны признал ее президентом Белоруссии, что совсем уж абсурдно. Ну а литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс уже съездил в Вашингтон за новыми указаниями.
Он встретился с госсекретарем США Майком Помпео, который дал прибалту косточку в виде похвалы. Поблагодарил за верность НАТО и выделение необходимых 2% от ВВП страны на развитие альянса.
«Госсекретарь выразил признательность Литве за ее лидирующую роль в обеспечении независимости и территориальной целостности Беларуси, и соблюдения демократических прав ее народа», – сообщили в Госдепе.
Разумеется, белорусской стороне нужно предпринять ряд мер по защите своей территориальной целостности, ибо прибалтийские и западные товарищи, несмотря на свои заявления, жаждут обратного. Особенно Польша, мечтающая о былой славе.
В связи с этим Александр Лукашенко выступил с заявлением, в котором призвал народы Литвы, Польши и Украины «остановить своих безумных политиков и не дать развязаться войне». Также он заявил о закрытии государственной границы с Литвой и Польшей.
«Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей», - сказал Лукашенко.
Он отметил, что не хочет войны, но защитить свою страну обязан, на что Линкявичюс уже назвал заявление белорусского президента «неадекватным». Но его, прозападную шестерку, никто и не спрашивал. Ему, как и его коллегам, неведомо понятие «защита родины», ибо свою литовские политики уже давно продали.
Между тем в Польше тоже вовсю обрабатывают Тихановскую. Ей там уже пообещали миллиард евро на стабилизацию Белоруссии после реализации там повторных выборов. Откуда, интересно, у Польши такие огромные деньги? Даже смешно.
Неудивительно, что после этого от польских политиков поступило заявление о готовности принять белорусов безвизово. К переезду приглашаются даже целые фирм в Польшу. Неужто рабочей силы не хватает?
Ясно одно – западные политики взялись за Белоруссию, и для этого они используют соседние с республикой страны. Недаром же их столько де обрабатывали – ставленников своих продвигали. А те и рады, что про них вспомнили не только в контексте учений НАТО и границ с Россией.
Он встретился с госсекретарем США Майком Помпео, который дал прибалту косточку в виде похвалы. Поблагодарил за верность НАТО и выделение необходимых 2% от ВВП страны на развитие альянса.
«Госсекретарь выразил признательность Литве за ее лидирующую роль в обеспечении независимости и территориальной целостности Беларуси, и соблюдения демократических прав ее народа», – сообщили в Госдепе.
Разумеется, белорусской стороне нужно предпринять ряд мер по защите своей территориальной целостности, ибо прибалтийские и западные товарищи, несмотря на свои заявления, жаждут обратного. Особенно Польша, мечтающая о былой славе.
В связи с этим Александр Лукашенко выступил с заявлением, в котором призвал народы Литвы, Польши и Украины «остановить своих безумных политиков и не дать развязаться войне». Также он заявил о закрытии государственной границы с Литвой и Польшей.
«Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей», - сказал Лукашенко.
Он отметил, что не хочет войны, но защитить свою страну обязан, на что Линкявичюс уже назвал заявление белорусского президента «неадекватным». Но его, прозападную шестерку, никто и не спрашивал. Ему, как и его коллегам, неведомо понятие «защита родины», ибо свою литовские политики уже давно продали.
Между тем в Польше тоже вовсю обрабатывают Тихановскую. Ей там уже пообещали миллиард евро на стабилизацию Белоруссии после реализации там повторных выборов. Откуда, интересно, у Польши такие огромные деньги? Даже смешно.
Неудивительно, что после этого от польских политиков поступило заявление о готовности принять белорусов безвизово. К переезду приглашаются даже целые фирм в Польшу. Неужто рабочей силы не хватает?
Ясно одно – западные политики взялись за Белоруссию, и для этого они используют соседние с республикой страны. Недаром же их столько де обрабатывали – ставленников своих продвигали. А те и рады, что про них вспомнили не только в контексте учений НАТО и границ с Россией.
Авторский пост
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Метки: Польша белоруссия литва
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Кто-то ещё по-прежнему верит , что данная дама собиралась проводить повторные выборы ??