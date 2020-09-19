Доигрались! Белоруссия закрывает границы в Литвой и Польшей

Больше остальных стараются Литва и Польша. Литовские политики приютили у себя предательницу Тихановскую. Сейм страны признал ее президентом Белоруссии, что совсем уж абсурдно. Ну а литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс уже съездил в Вашингтон за новыми указаниями.



Он встретился с госсекретарем США Майком Помпео, который дал прибалту косточку в виде похвалы. Поблагодарил за верность НАТО и выделение необходимых 2% от ВВП страны на развитие альянса.

«Госсекретарь выразил признательность Литве за ее лидирующую роль в обеспечении независимости и территориальной целостности Беларуси, и соблюдения демократических прав ее народа», – сообщили в Госдепе.



Разумеется, белорусской стороне нужно предпринять ряд мер по защите своей территориальной целостности, ибо прибалтийские и западные товарищи, несмотря на свои заявления, жаждут обратного. Особенно Польша, мечтающая о былой славе.



В связи с этим Александр Лукашенко выступил с заявлением, в котором призвал народы Литвы, Польши и Украины «остановить своих безумных политиков и не дать развязаться войне». Также он заявил о закрытии государственной границы с Литвой и Польшей.



«Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей», - сказал Лукашенко.



Он отметил, что не хочет войны, но защитить свою страну обязан, на что Линкявичюс уже назвал заявление белорусского президента «неадекватным». Но его, прозападную шестерку, никто и не спрашивал. Ему, как и его коллегам, неведомо понятие «защита родины», ибо свою литовские политики уже давно продали.



Между тем в Польше тоже вовсю обрабатывают Тихановскую. Ей там уже пообещали миллиард евро на стабилизацию Белоруссии после реализации там повторных выборов. Откуда, интересно, у Польши такие огромные деньги? Даже смешно.



Неудивительно, что после этого от польских политиков поступило заявление о готовности принять белорусов безвизово. К переезду приглашаются даже целые фирм в Польшу. Неужто рабочей силы не хватает?



Ясно одно – западные политики взялись за Белоруссию, и для этого они используют соседние с республикой страны. Недаром же их столько де обрабатывали – ставленников своих продвигали. А те и рады, что про них вспомнили не только в контексте учений НАТО и границ с Россией.