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Володин: За ситуацией с Навальным стоят иностранные спецслужбы

Володин: За ситуацией с Навальным стоят иностранные спецслужбы (2 фото)

Автор:
18 сентября 2020 15:23
Сообщество : Вестник геополитики
Метки: Евросоюз и Россия   Северный поток 2   навальный   
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Недавнее заявление Европарламента по отношению к России и «Северному потоку – 2» на фоне дела Алексея Навального явно свидетельствует, что за всей этой ситуацией стоят западные спецслужбы. Такое мнение высказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

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Метки: Евросоюз и Россия   Северный поток 2   навальный   
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albedo День назад
Ситуация с Навальным - в России уже смеются над Западным дебилизмом.
Посмотрев на этот дебилизм - на местных выборах народ провалил всех, кого поддерживал Лешик.
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Евгения
Вы просто не представляете, как я ору с ваших комментариев
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