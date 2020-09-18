Володин: За ситуацией с Навальным стоят иностранные спецслужбы

Недавнее заявление Европарламента по отношению к России и «Северному потоку – 2» на фоне дела Алексея Навального явно свидетельствует, что за всей этой ситуацией стоят западные спецслужбы. Такое мнение высказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«После заявлений Европарламента можно говорить о том, что за ситуацией с Навальным стоят спецслужбы иностранных государств, - сообщил политик. - И если для западных стран существуют такие понятия, как демократия, международное право и закон, они должны принять меры ответственности в отношении тех, кто в Европарламенте инициирует подобные решения».
К слову, подозрения об участии западных спецслужб в деле Навального появились еще с Марии Певчих: женщину, подозреваемую в отравлении блогера, связывают с MI6. Кроме того, она тесно сотрудничает с британскими олигархами Евгением Чичваркиным, Михаилом Ходорковским и другими русофобами. В основном о Певчих известно только то, что она числится в составе «Фонда борьбы с коррупцией», несмотря на отрицания навальнистов. И именно она сопровождала лидера ФБК в той злополучной командировке, после которой Навальному стало плохо в самолете.
К слову, подозрения об участии западных спецслужб в деле Навального появились еще с Марии Певчих: женщину, подозреваемую в отравлении блогера, связывают с MI6. Кроме того, она тесно сотрудничает с британскими олигархами Евгением Чичваркиным, Михаилом Ходорковским и другими русофобами. В основном о Певчих известно только то, что она числится в составе «Фонда борьбы с коррупцией», несмотря на отрицания навальнистов. И именно она сопровождала лидера ФБК в той злополучной командировке, после которой Навальному стало плохо в самолете.
Помимо того, что Германия упорно отказывается предоставлять хоть какую-то информацию о Марии Певчих, сбежавшей из России на борту немецкого самолета (который забрал Навального в Берлин), представители Европарламента пытаются использовать дело об «отравлении» против РФ и заблокировать строительство «Северного потока – 2». Кроме того, сюда же приплели и события Белоруссии: в Европарламенте предложили ввести санкции против граждан РФ, «вовлеченных в поддержку режима Александра Лукашенко». Вместе с этим в рамках резолюции, принятой Европарламентом, оппозицию теперь считают «временным представителем народа».
Володин отметил, что подобные решения Запада – это грубейшее вмешательство в дела Белоруссии. Все-таки это прямая попытка сменить в республике органы власти, которые выбирались демократическим путем. По мнению Володина, в таком случае становится понятно, почему представители Запада воспользовались делом Навального: в Европарламенте прекрасно понимают, что Россия не позволит нарушать международное право и подрыв суверенитета Белоруссии.
«На этом фоне очевидно, зачем нужна провокация с Навальным — для введения новых санкций и блокировки действий нашей страны по защите Белоруссии», - отметил Володин.
Володин отметил, что подобные решения Запада – это грубейшее вмешательство в дела Белоруссии. Все-таки это прямая попытка сменить в республике органы власти, которые выбирались демократическим путем. По мнению Володина, в таком случае становится понятно, почему представители Запада воспользовались делом Навального: в Европарламенте прекрасно понимают, что Россия не позволит нарушать международное право и подрыв суверенитета Белоруссии.
«На этом фоне очевидно, зачем нужна провокация с Навальным — для введения новых санкций и блокировки действий нашей страны по защите Белоруссии», - отметил Володин.
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Посмотрев на этот дебилизм - на местных выборах народ провалил всех, кого поддерживал Лешик.