«После заявлений Европарламента можно говорить о том, что за ситуацией с Навальным стоят спецслужбы иностранных государств, - сообщил политик. - И если для западных стран существуют такие понятия, как демократия, международное право и закон, они должны принять меры ответственности в отношении тех, кто в Европарламенте инициирует подобные решения».



К слову, подозрения об участии западных спецслужб в деле Навального появились еще с Марии Певчих: женщину, подозреваемую в отравлении блогера, связывают с MI6. Кроме того, она тесно сотрудничает с британскими олигархами Евгением Чичваркиным, Михаилом Ходорковским и другими русофобами. В основном о Певчих известно только то, что она числится в составе «Фонда борьбы с коррупцией», несмотря на отрицания навальнистов. И именно она сопровождала лидера ФБК в той злополучной командировке, после которой Навальному стало плохо в самолете.