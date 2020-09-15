Время идет , а рисунки и сейчас актуальны.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Карикатуры из советского журнала "Крокодил", не утратившие актуальности и по сей день
- Абсурдное сравнение советских и американских студенток разозлило пользователей Твиттера
- Карикатуры из советского журнала "Крокодил", сатира которых сегодня как никогда актуальна
- Все, что осталось от СССР: заброшенные объекты и техника, навсегда покинутые людьми
- Гендиректор "Аэрофлота" сравнил цены на авиабилеты в СССР с нынешними
Метки: СССР карикатура сатира
115
Понравилось115
Новости партнёров
Загрузка...
Жизнь всё расставляет по местам.