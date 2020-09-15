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Политическая карикатура из СССР

Политическая карикатура из СССР (15 фото)

Автор:
15 сентября 2020 11:56
Сообщество : СССР
Метки: СССР   карикатура   сатира   
1110
15
Время идет , а рисунки и сейчас актуальны.

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Метки: СССР   карикатура   сатира   
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7  комментариев
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1k
Ateroskleroz 4 дня назад
Когда-то это считали глупостью и неправдой.
Жизнь всё расставляет по местам.
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1k
Андрей 3 дня назад
Глянул на картинку №12 и понял откуда к нам пришло понятие "чиновники распилили бюджет"
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5k
Roman 3 дня назад
Ничего не изменилось, до сих пор все карикатуры актуальны.
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8k
Wolfsangel 4 дня назад
Политическая карикатура из СССР
Политическая карикатура из СССР
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2k
Hellgone 4 дня назад
Ничего-то в мире не меняется.
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