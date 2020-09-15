Как понять, что пора менять? Факты о моторном масле, которых вы могли не знать

Карикатуры из советского журнала "Крокодил", не утратившие актуальности и по сей день

Карикатуры из советского журнала "Крокодил", сатира которых сегодня как никогда актуальна

Абсурдное сравнение советских и американских студенток разозлило пользователей Твиттера

Гендиректор "Аэрофлота" сравнил цены на авиабилеты в СССР с нынешними

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