Гендиректор "Аэрофлота" сравнил цены на авиабилеты в СССР с нынешними

Когда телеведущая спросила Виталия Савельева, не возвращает ли советские времена своими низкими ценами на авиабилеты лоукостер "Победа", тот привел доказательства: в Союзе перелеты были совсем не дешевыми.
Генеральный директор основанной в далеком 1932 году авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев рассказал о результатах проведенного сравнительно анализа цен на перелеты с зарплатами: тогда и сейчас. И у него получилось, что гражданам Страны Советов полет на самолете обходился дороже, чем в современной России.
"Мы сделали аналитику. Это средняя зарплата, которая была в Советском Союзе в 1974 году, и, допустим, мы взяли два противоположных направления, Нью-Йорк и Токио", — заявил Савельев в эфире телеканала "Россия 24".
Итак, в 1974 году средняя зарплата в нашей стране составляла 143 рубля, а в 2019-м — уже 47 867 рублей. При этом билет на самолет из Москвы в Нью-Йорк в 1974-м обошелся бы в 295,5 рубля, а в 2019-м — в 20 485 рублей. Получается, что сегодня товарищ со средней зарплатой может купить на нее практически два билета аэрофлотовского экономкласса за океан. А тогда ее не хватало даже на полбилета"...
Савельев подчеркнул, что это касается и цен на авиабилеты по внутренним маршрутам СССР: "Если мы возьмем полеты на Дальний Восток — около 120 рублей Москва — Владивосток в одну сторону при зарплате 140. Никогда не было дешевых билетов".
Итак, в 1974 году средняя зарплата в нашей стране составляла 143 рубля, а в 2019-м — уже 47 867 рублей. При этом билет на самолет из Москвы в Нью-Йорк в 1974-м обошелся бы в 295,5 рубля, а в 2019-м — в 20 485 рублей. Получается, что сегодня товарищ со средней зарплатой может купить на нее практически два билета аэрофлотовского экономкласса за океан. А тогда ее не хватало даже на полбилета"...
Савельев подчеркнул, что это касается и цен на авиабилеты по внутренним маршрутам СССР: "Если мы возьмем полеты на Дальний Восток — около 120 рублей Москва — Владивосток в одну сторону при зарплате 140. Никогда не было дешевых билетов".
А вот и раритетный авиабилет на рейс "Аэрофлота" 1973 года
Судя по вырезанным справа цифрам, перелет Владивосток - Хабаровск - Москва обошелся пассажирке в 117 советских рублей.
Регистрация на рейс в те годы заканчивалась за 25 до вылета газотурбинных и за 10 минут - для поршневых самолетов!
На форумах вспоминают:
"Билет расчитывался по формуле:
Цена={Тарифное расстояние-300) х 1.667 коп.}+ 12 руб.
Если тарифное расстояние меньше 300 км, то 4 коп. за каждый км.
Билет Алма- Ата - Мск стоил 62 руб. , а на Ту144 - 80 руб. без права на льготы.
Плюс 50 коп. за бланк билета".
"Билет расчитывался по формуле:
Цена={Тарифное расстояние-300) х 1.667 коп.}+ 12 руб.
Если тарифное расстояние меньше 300 км, то 4 коп. за каждый км.
Билет Алма- Ата - Мск стоил 62 руб. , а на Ту144 - 80 руб. без права на льготы.
Плюс 50 коп. за бланк билета".
А вот брошюра с ценами "Аэрофлота", судя по дизайну, 80-х годов
И для сравнения - еще авиабилет из 1960-х
Перелет из Воронежа в Тулу (300 км по прямой или 350 по автодорогам) стоил девять рублей.
А вот что значит надпись "тяжелая" на обратной стороне этого билета?
Могли аспирантки летать на каникулы Л-д- Владивосток, сейчас цена сравнялась с Нью-Йорком, недоступны оба рейса.— Людмила Голенок (@GolenokL69) August 17, 2020
А вам довелось полетать на дальние и ближние расстояния во времена СССР?
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Вот это видимо)))
Летали в детстве в Сочи - у мамы инженера зарплата 160 (с копейками) рублей, билет на самолет стоил 22 рубля, детский (мне-пионеру) 11 рублей. Т.е. можно было купить 8 взрослых билетов. Сейчас при зарплате 30 тыс билет стоит 7-8 тысяч рублей, то есть всего 4 билета. Так что дяденька привирает...
Да, и проживание у частников стоило примерно рубль в сутки (два с питанием), так что в Сочи на месяц на одного человека выходило примерно 100 рублей с перелетом и питанием, т.е. всего 2/3 от зарплаты. Это я про проживание у частников говорю, если что. Ах, какими национальными яствами нас кормили, до сих пор помню ТЕ чебуреки...
А вот за океан попасть было вообще не реально. Разве что некоторым товарищам с пятой графой (котрыйх еще считали предателями Родины) уже во время перестройки разрешали (тоже при прохождении бюрократии - дай боже) покупать билет в одну сторону....
Аэропорт Адлер официально образован 23 ноября 1945 года. Прежний аэропорт в долине реки Сочи, который с 1929 года обслуживал самолёты гражданской авиации, был закрыт, и его территория была передана городу под строительство жилых кварталов, а вся техника перенесена в новый аэропорт Адлер.
В 1967 году аэропорт Адлер был переименован в аэропорт Сочи Северо-Кавказского управления гражданской авиации.
В 1981 начались регулярные рейсы за рубеж: из Сочи в Братиславу, Будапешт, Прагу.
Сколько булок хлеба (обыкновенных, без ,,выпендрёжа,,) гражданин мог позволить себе купить на стоимость авиаперелёта при Союзе, и сколько сейчас.
Может в этом и есть великая сермяжная правда?)))
Кто возьмётся подсчитать?)
Но всё же думаю что хлеб.
То есть уже изделие, не требующее от потребителя нового, дополнительного труда для приготовления его к употреблению, и оплату потраченных на это ресурсов)
донецк - москва - 14 р. 26 коп
донецк - ленинград - 23 р. 63 коп
и это конец 80-х...
2020г поезд 1400р. Самолет 2800.Средняя зарплата в Хакасии правительство говорит 40т
180/11=16 полетов можно было совершить 40000/2800=14 полетов
Но в СССР в Красноярск начиная с 7 часов утра и до 23 часов каждый час вылетал самолет . А теперь только 2 рейса в неделю.
Выводы интересные
А местных рейсов на АН-2 совсем не стало. А ведь тоже летали постоянно- особенно частые через Енисей . Т.к. иначе с пересадками и по пыльным дорогам на разбитых автобусах пришлось бы добираться.
С 1984 года по 1991 год был установлен необлагаемый минимум по месячной заработной плате в размере 70 руб., но при этом действовала прогрессивная ставка НДФЛ. Сумма налога варьировалась от 25 коп. с месячных доходов в размере 71 руб. до 8,2 руб. при уровне заработной платы в 101 руб. и выше. Сумма дохода, превышающая 100 руб., дополнительно облагалась по ставке 13%.
Так что нифига не 49000 рублей средняя по России.