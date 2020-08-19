Гендиректор "Аэрофлота" сравнил цены на авиабилеты в СССР с нынешними

Генеральный директор основанной в далеком 1932 году авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев рассказал о результатах проведенного сравнительно анализа цен на перелеты с зарплатами: тогда и сейчас. И у него получилось, что гражданам Страны Советов полет на самолете обходился дороже, чем в современной России.