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Гендиректор "Аэрофлота" сравнил цены на авиабилеты в СССР с нынешними

Гендиректор "Аэрофлота" сравнил цены на авиабилеты в СССР с нынешними (13 фото)

Автор:
19 августа 2020 00:28
Сообщество : Жить в России
Метки: Виталий Савельев   СССР   авиабилет   аэрофлот   билет   самолет   цена   
3014
13
Когда телеведущая спросила Виталия Савельева, не возвращает ли советские времена своими низкими ценами на авиабилеты лоукостер "Победа", тот привел доказательства: в Союзе перелеты были совсем не дешевыми.

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Метки: Виталий Савельев   СССР   авиабилет   аэрофлот   билет   самолет   цена   
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59  комментариев
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4k
SR 9 часов назад
Да, в 1974 году все граждане СССР в Нью-Йорк отдыхать летали. Господи, откуда таких дебилов достают? Ощущение, что на руководящие и чиновничьи должности конкурсы среди идиотов специально проводят.
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6k
Andrey 41 минуту назад
А вот что значит надпись "тяжелая" на обратной стороне этого билета?
Вот это видимо)))
А вот что значит надпись "тяжелая" на обратной стороне этого билета? Вот это видимо)))
А вот что значит надпись "тяжелая" на обратной стороне этого билета? Вот это видимо)))
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180
Дмитрий Копыльцов 59 минут назад
Свистешь, самолет был вполне доступным.
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17k
Lynx Час назад
Из одного порта в Воронеже можно было вылететь в половину союзных республик и почти по всему рэсэфэсэеру.
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5k
Doomer Час назад
70-е годы, Мурманск-Ленинград. Поездом: плацкарт - не помню, терпеть не мог, то ли 16, то ли 18р.; купе: по студенческому - 12р., пассажирский - 21р., скорый "Арктика" - 24р. Самолётом - 25 р. Только надо учитывать, что и на Северах, и на Дальнем востоке были региональные надбавки, позволяющие хоть как-то компенсировать дороговизну всего в этих регионах. А сейчас даже на гос.предприятиях стараются установить оклады и тарифы таким образом, чтобы зарплата вместе с надбавками была примерно равна тем, что и в средней полосе.
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10k
Элитный тигр Час назад
Только господин директор аэрофлота забыл упомянуть, что зарплата в СССР была одинаковой у всех - у инженера и в Москве и в Мухосранске были одинаковые оклады по ЕТКС, а вот сейчас разница доходит до десятков раз. И средняя зарплата СЕЙЧАС в Мухосранске 15000, а в Москве 150000...
Летали в детстве в Сочи - у мамы инженера зарплата 160 (с копейками) рублей, билет на самолет стоил 22 рубля, детский (мне-пионеру) 11 рублей. Т.е. можно было купить 8 взрослых билетов. Сейчас при зарплате 30 тыс билет стоит 7-8 тысяч рублей, то есть всего 4 билета. Так что дяденька привирает...
Да, и проживание у частников стоило примерно рубль в сутки (два с питанием), так что в Сочи на месяц на одного человека выходило примерно 100 рублей с перелетом и питанием, т.е. всего 2/3 от зарплаты. Это я про проживание у частников говорю, если что. Ах, какими национальными яствами нас кормили, до сих пор помню ТЕ чебуреки...
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3k
Vadim 2 часа назад
Так то оно так. Но справедливости ради следует учитывать, что зарплаты в СССР были несколько занижены, т.к. много из того, за что сегодня надо платить, в СССР было бесплатно. Ну и ощущение "дешевизны" было обусловлено дефицитом, деньги просто не было на что потратить.
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288
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Гендиректор молодец, все верно посчитал. Не учёл только развитие науки и производства. Когда то за мечи золотом платили, пусть пересчитает в них все будут миллионером.
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23k
Acu900 2 часа назад
Вообще, в СССР чтобы обычному гражданину за океан попасть ,одного билета было недостаточно. Это было вообще не реально. Вообще покупка билета на полет за границу это был последний, самый легкий этап при прохождении 7 кругов ада (после того как прошел всю бюрократию связанную с поездкой покупка билета несмотря на дифицит и дороговизну покажется самой приятной процедурой). Даже в дружескую социалистическую Болгарию попасть была целая морока.. Хоть и была пословица "курица не птица - Болгария не заграница "-наверное из за того что болгарский Солнечный Берег мало чем отличался от набережной Ялты, но даже туда все соки с тебя высасывали пока разрешение на поездку получишь. У Владимира Высоцкого даже песня была на эту тему:
Ссылка youtu.be

А вот за океан попасть было вообще не реально. Разве что некоторым товарищам с пятой графой (котрыйх еще считали предателями Родины) уже во время перестройки разрешали (тоже при прохождении бюрократии - дай боже) покупать билет в одну сторону....
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413
Людмила Глонина 2 часа назад
20к сейчас до Нью Йорка эт наверно только в его мечтах..
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433
Aleksei 2 часа назад
Довелось немного. Только в то время меня мало интересовали цены не только на самолёт, а вообще на все, кроме машинок.
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54
Василий Иванов 2 часа назад
Что кто-то пиз**т - в 80-х годах не было аэропорта в Сочи. Самолеты летали до Адлера, а там на автобусе или на такси до Сочи.
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2k
Serg Василий Иванов 2 часа назад
Это один и тот же аэропорт.

Аэропорт Адлер официально образован 23 ноября 1945 года. Прежний аэропорт в долине реки Сочи, который с 1929 года обслуживал самолёты гражданской авиации, был закрыт, и его территория была передана городу под строительство жилых кварталов, а вся техника перенесена в новый аэропорт Адлер.

В 1967 году аэропорт Адлер был переименован в аэропорт Сочи Северо-Кавказского управления гражданской авиации.

В 1981 начались регулярные рейсы за рубеж: из Сочи в Братиславу, Будапешт, Прагу.
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1k
Пачо Эррера 3 часа назад
Раньше студент мог домой на стипендию на самолёте полететь, а сейчас нет
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3k
Regerald 3 часа назад
Политика цен в СССР такая была - необходимые товары вроде хлеба дотировались, медицина и образование бесплатны, зато за роскошь приходилось платить очень дорого. Так что не стоит вырывать цены из контекста.
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7k
Клёст 3 часа назад
Да думается мне что не в средних зарплатах надо считать, а в хлебе, который как известно всему голова))
Сколько булок хлеба (обыкновенных, без ,,выпендрёжа,,) гражданин мог позволить себе купить на стоимость авиаперелёта при Союзе, и сколько сейчас.
Может в этом и есть великая сермяжная правда?)))
Кто возьмётся подсчитать?)
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13k
VIRO-PAX! Клёст 3 часа назад
Всё верно, только думаю не хлебом, а 1кг пшеничной муки. На мой взгляд, это стратегический продукт №1. С её помощью можно легко высчитывать сравнительный уровень: благосостояния, товаров и услуг (при знании цен конечно
)
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99
Евгений Клёст 2 часа назад
По 600 кг муки до Нью-йорка, что тогда, что сейчас. В СССР мука 50 копеек за кг, сейчас 35 рублей в среднем
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7k
Клёст VIRO-PAX! Час назад
Очень может быть.
Но всё же думаю что хлеб.
То есть уже изделие, не требующее от потребителя нового, дополнительного труда для приготовления его к употреблению, и оплату потраченных на это ресурсов)
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20k
Ваня 4 часа назад
донецк - симферополь - 8 р. 14 коп
донецк - москва - 14 р. 26 коп
донецк - ленинград - 23 р. 63 коп
и это конец 80-х...
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10k
Сибирячка 4 часа назад
1978г. Купе Абакан Красноярск время пути 11 часов через Тайшет и сутки через Ачинск цена купе 10р. Цена перелета 11 р время на все про все 1ч30 мин это с регистрацией и ожиданием. Зарплата у меня в то время 180 р.
2020г поезд 1400р. Самолет 2800.Средняя зарплата в Хакасии правительство говорит 40т
180/11=16 полетов можно было совершить 40000/2800=14 полетов
Но в СССР в Красноярск начиная с 7 часов утра и до 23 часов каждый час вылетал самолет . А теперь только 2 рейса в неделю.
Выводы интересные
А местных рейсов на АН-2 совсем не стало. А ведь тоже летали постоянно- особенно частые через Енисей . Т.к. иначе с пересадками и по пыльным дорогам на разбитых автобусах пришлось бы добираться.
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1k
alex5450 4 часа назад
Нужно смотреть не среднюю, а медианную. Плюс не забывать, что в СССР из заплаты вычитали разве что взносы в профсоюз или партию, а сейчас подоходный налог.
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10k
Сибирячка alex5450 4 часа назад
подоходный налог был 13% Так что не свисти.
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1k
NickLon alex5450 Час назад
А ещё был налог за то, чего у тебя не было. Внимание, вопрос: о чём речь?
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0
Ольга Максимова Сибирячка 44 секунды назад
Подоходный был прогрессивный. То есть - больше зарабатываешь, больше платишь.
С 1984 года по 1991 год был установлен необлагаемый минимум по месячной заработной плате в размере 70 руб., но при этом действовала прогрессивная ставка НДФЛ. Сумма налога варьировалась от 25 коп. с месячных доходов в размере 71 руб. до 8,2 руб. при уровне заработной платы в 101 руб. и выше. Сумма дохода, превышающая 100 руб., дополнительно облагалась по ставке 13%.
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719
Лёха 5 часов назад
Путин считает, что россияне получающие 17 000 рублей принадлежат к среднему классу, которого 70%
Так что нифига не 49000 рублей средняя по России.
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−65
Васек повесил трубача 6 часов назад
Выфсеврете, недобитые белогвардейцы. В Советском Союзе каждый студент был на повышенной стипендии и два раза в месяц летал Аэрофлотом в Сочи, где отдыхал бесплатно в санатории по пол года.
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8k
Сережа Васек повесил трубача 4 часа назад
Стипендия была 40 рублей, повышенные 46 и 50, а билет Симферополь- Москва - 28 рублей, а с октября по апрель была еще 30 % скидка. но поездом все равно было дешевле, купе - 20 рублей, в учебное время скидка - 50 %.
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86
Александр Поликарпов 7 часов назад
Дочитал до "средней в 2019", дальше достаточно совсем уже. Хотя бы учесть то, что среднесть ее в те времена и в наше несколько разнится.
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