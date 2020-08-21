Карикатуры из советского журнала "Крокодил", не утратившие актуальности и по сей день

"Крокодил" - советский сатирический журнал СССР. Примечательно то, что темы, поднимаемые советскими художниками и издателями, не утратили актуальности и сегодня. Сатира прошлого как нельзя лучше отражает происходящее в мире сегодня! Ничего не изменилось.
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2. Выпуск 1978 года
3. Выпуск 1991 года
4. Америка глазами советского человека
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6. Выпуск 1973 года
7. Выпуск 1977 года
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10. Актуально про взятки
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12. - Семейное положение? - Командированный!
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14. Санкции против
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17. Применимо не только к таксистам
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