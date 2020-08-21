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Карикатуры из советского журнала "Крокодил", не утратившие актуальности и по сей день

Карикатуры из советского журнала "Крокодил", не утратившие актуальности и по сей день (18 фото)

Автор:
21 августа 2020 09:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   журнал   журнал крокодил   крокодил   сатира ссср   фото   
1756
18
"Крокодил" - советский сатирический журнал СССР. Примечательно то, что темы, поднимаемые советскими художниками и издателями, не утратили актуальности и сегодня. Сатира прошлого как нельзя лучше отражает происходящее в мире сегодня! Ничего не изменилось.

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Метки: СССР   журнал   журнал крокодил   крокодил   сатира ссср   фото   
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2  комментария
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4k
Александр Иванов 23 минуты назад
За что боролись, на то и напоролись...
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Иван Час назад
Либералы ибаные уже тогда стабильность раскачивали.
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