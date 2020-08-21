Карикатуры из советского журнала "Крокодил", не утратившие актуальности и по сей день

"Крокодил" - советский сатирический журнал СССР. Примечательно то, что темы, поднимаемые советскими художниками и издателями, не утратили актуальности и сегодня. Сатира прошлого как нельзя лучше отражает происходящее в мире сегодня! Ничего не изменилось.