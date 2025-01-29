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«Уже пора защищать права мужчин»: эксперт Совета Федерации призвала бороться с феминизмом

«Уже пора защищать права мужчин»: эксперт Совета Федерации призвала бороться с феминизмом

Автор:
29 января 2025 16:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Совфед   брак   дети   развод   феминизм   эксперт   
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По её мнению, это движение делает мужиков слабыми, а женщин - несчастными.

Член научно-экспертного совета при комиссии Совета Федерации по семейному праву Элина Жгутова.

Она дала интервью и сообщила, что в сегодняшнем обществе есть «приоритет женщины». А мужиков задвинули на второй план - и с этим надо что-то делать.

Жгутова привела в пример разводы, когда ребёнок остаётся с женщиной, а так случается почти всегда.

И уже она решает судьбу своего ребёнка - будет ли он общаться с отцом, с бабушкой. И у нас бытует мнение, скорее всего, его женщины и насадили, что «мужикам дети не нужны», «поматросили и бросили», «алиментов никто не платит»... А я часто встречаю другую историю: когда мужчина хочет воспитывать ребёнка после развода, но ему не дают этого делать.

Жгутова добавила, что после развода бывший супруг обязан платить алименты. Но ни один закон не может заставить экс-супругу не клеветать на отца, менять мужчин и тратить деньги, которые она получает по решению суда, на ребёнка, а не на себя.

По словам Жгутовой, одна из причин такого положения дел - феминизм. Это движение лишь укрепляется.

И выходит, что мужчина всем должен, но почти ни на что не имеет права.

Я считаю, что уже пора бороться за права мужчин. Мужчина подчиняется порядкам, которые ему навязываются, и становится слабым. А что ему остаётся делать? Он уже перестает быть главой семьи, семейная иерархия, то есть основа традиционной семьи, нарушена.

По мнению эксперта, феминизм и борьба за права женщин не столько защищают их, сколько делают несчастными. Зашкаливающий процент разводов и проблемы с демографией это подтверждают.

Схожие мысли были и у депутата ГД Дмитрий Кузнецова. Он тоже высказывался о разводах и ущемлении прав мужчин. По мнению парламентария, «это путь к вымиранию нации».

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Метки: Видео   Совфед   брак   дети   развод   феминизм   эксперт   
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16  комментариев
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5k
RaiJu 2 часа назад
Наконец-то, хоть какая-то здравомыслящая женщина.
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3k
AkellbI4 2 минуты назад
Скоро будет ДИЧАЙШИЙ демографический кризис
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26k
homerchik 19 минут назад
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Росомаха Полчаса назад
Вот и получите"мужчин" от женского воспитания! Еште половником!!!!
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1k
Вы меня знаете Час назад
Что бы понять всю тупость закона по отношению к отцам, процитирую примерный текст судебного решения по делу, когда мужик отстаивал свои права на то что бы видеться с ребенком:

судом назначается время на которое может рассчитывать отец ребенка устанавливается как ДВА сука ДВА часа в неделю, по субботам, ПРИ присмотре матери ребенка.
ДВА ЧАСА в неделю, официально.
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13k
Отвратительный Мужик Час назад
Уже не спасти. Все летит в трубу. Бабы не хотят рожать, мужики не хотят с бабами жить, все друг-друга ненавидят. Что делать ? Откатить цивилизацию на 100-150 лет , похоже мы к этому идём.
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12k
Corkscrew Час назад
Если это не пиар с ее стороны, то нужно ей пожелать удачи в этом начинании.
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17k
Antique computer 2 часа назад
Как только мужчина хотя бы заикается о равных обязанностях (а не только правах), его начинают травить фемки.

Хорошо, что есть еще разумные женщины на высоком уровне. А будет ли результат - посмотрим.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 3837 постов (3795 в горячем)

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