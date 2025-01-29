«Уже пора защищать права мужчин»: эксперт Совета Федерации призвала бороться с феминизмом

Она дала интервью и сообщила, что в сегодняшнем обществе есть «приоритет женщины». А мужиков задвинули на второй план - и с этим надо что-то делать.

Жгутова привела в пример разводы, когда ребёнок остаётся с женщиной, а так случается почти всегда.