«Уже пора защищать права мужчин»: эксперт Совета Федерации призвала бороться с феминизмом

По её мнению, это движение делает мужиков слабыми, а женщин - несчастными.
Член научно-экспертного совета при комиссии Совета Федерации по семейному праву Элина Жгутова.
Она дала интервью и сообщила, что в сегодняшнем обществе есть «приоритет женщины». А мужиков задвинули на второй план - и с этим надо что-то делать.
Жгутова привела в пример разводы, когда ребёнок остаётся с женщиной, а так случается почти всегда.
И уже она решает судьбу своего ребёнка - будет ли он общаться с отцом, с бабушкой. И у нас бытует мнение, скорее всего, его женщины и насадили, что «мужикам дети не нужны», «поматросили и бросили», «алиментов никто не платит»... А я часто встречаю другую историю: когда мужчина хочет воспитывать ребёнка после развода, но ему не дают этого делать.
Жгутова добавила, что после развода бывший супруг обязан платить алименты. Но ни один закон не может заставить экс-супругу не клеветать на отца, менять мужчин и тратить деньги, которые она получает по решению суда, на ребёнка, а не на себя.
По словам Жгутовой, одна из причин такого положения дел - феминизм. Это движение лишь укрепляется.
И выходит, что мужчина всем должен, но почти ни на что не имеет права.
Я считаю, что уже пора бороться за права мужчин. Мужчина подчиняется порядкам, которые ему навязываются, и становится слабым. А что ему остаётся делать? Он уже перестает быть главой семьи, семейная иерархия, то есть основа традиционной семьи, нарушена.
По мнению эксперта, феминизм и борьба за права женщин не столько защищают их, сколько делают несчастными. Зашкаливающий процент разводов и проблемы с демографией это подтверждают.
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Схожие мысли были и у депутата ГД Дмитрий Кузнецова. Он тоже высказывался о разводах и ущемлении прав мужчин. По мнению парламентария, «это путь к вымиранию нации».
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судом назначается время на которое может рассчитывать отец ребенка устанавливается как ДВА сука ДВА часа в неделю, по субботам, ПРИ присмотре матери ребенка.
ДВА ЧАСА в неделю, официально.
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Хорошо, что есть еще разумные женщины на высоком уровне. А будет ли результат - посмотрим.