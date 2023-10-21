Как американский пранкер феминисток троллил

Американец надел футболку "Уничтожим патриархат" и в ней заявился на сбор феминисток. Там юноша стал собирать подписи за “отмену женского избирательного права”.

Примечательно, что большинство участниц сбора без колебаний подписывали листочек, полагая, что таким образом помогают продвижению феминизма.