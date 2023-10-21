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Как американский пранкер феминисток троллил

Как американский пранкер феминисток троллил

Автор:
21 октября 2023 09:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   избирательное право   обдурил   подписи   смешно   троллинг   феминизм   
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По факту либо женщины не читают то, что подписывают, либо у американских феминисток крайне скудные интеллектуальные способности.

Американец надел футболку "Уничтожим патриархат" и в ней заявился на сбор феминисток. Там юноша стал собирать подписи за “отмену женского избирательного права”.


Примечательно, что большинство участниц сбора без колебаний подписывали листочек, полагая, что таким образом помогают продвижению феминизма.



Троллинг оказался удачным: прочитав надпись на футболке, девушки даже не пытались вдуматься в текст на бумаге и лихо ставили свои подписи, видимо считая, что отменив право женщин избирать и быть избранными они как-то поспособствуют уничтожению патриархата на земле.


Источник:

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Метки: Видео   избирательное право   обдурил   подписи   смешно   троллинг   феминизм   
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4  комментария
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18k
Александр 6 минут назад
А ведь есть люди, кто всерьёз думает, что серия игр "Постал", это что то из жанра "Трэш", а это обычный симулятор Штатовского общества....
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59
Liberman 7 минут назад
Я феминистка! Я у меня матчество и фамилия матери!
Ок, а чья фамилия у твоей матери?
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964
РАТНИК 8 минут назад
Феминисток принудительно отправлять работать в шахты или буровые платформы.
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1k
Николай 18 минут назад
Я про феминизм уже расскзывал. У друга была девушка. Красивая. Феминистка.
Решила она в машине поенять масло. Все идеально прошло, но сливную пробку не закрутила. Мы поржали и ничего ей не говорили.Но, она сама за другой коничтрой и съездила)
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