Как американский пранкер феминисток троллил

По факту либо женщины не читают то, что подписывают, либо у американских феминисток крайне скудные интеллектуальные способности.
Американец надел футболку "Уничтожим патриархат" и в ней заявился на сбор феминисток. Там юноша стал собирать подписи за “отмену женского избирательного права”.
Примечательно, что большинство участниц сбора без колебаний подписывали листочек, полагая, что таким образом помогают продвижению феминизма.
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Троллинг оказался удачным: прочитав надпись на футболке, девушки даже не пытались вдуматься в текст на бумаге и лихо ставили свои подписи, видимо считая, что отменив право женщин избирать и быть избранными они как-то поспособствуют уничтожению патриархата на земле.
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Ок, а чья фамилия у твоей матери?
Решила она в машине поенять масло. Все идеально прошло, но сливную пробку не закрутила. Мы поржали и ничего ей не говорили.Но, она сама за другой коничтрой и съездила)