"Что происходит?": американки начинают подозревать, что трансгендеры переиграют и уничтожат даже феминисток

За последние несколько лет в США "женщинами года" в спорте, политике, культуре становились мужчины. "Как же так?"- удивляется американка.
Политика толерантности зашла слишком далеко и, похоже, это уже начинают понимать даже рядовые американцы. Трансгендеры входят в правящие круги Америки, их называют "женщинами года", им доверяют рекламу женской одежды, косметики и прочих товаров, созданных исключительно для представительниц прекрасного пола. Они выигрывают конкурсы красоты и побеждают в соревнованиях, состязаясь с женщинами. С ними сюсюкаются и поддерживают любые их начинания. Американки подозревают, что оказались вообще не у дел.
Впрочем, кое-какие осечки у политики толерантности все же случаются. Совсем недавно уволили директора по маркетингу пивной компании, которая решила идти в ногу со временем и пригласила для рекламы Bud Light транса.
После выхода роликов, в которых мужик в платье пьёт любимое пиво американцев, акции производителя Anheuser-Busch рухнули, а напиток перестали покупать. Дирекция решила, что прибыль дороже толерантности, свернула рекламу и уволила проштрафившегося директора.
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Пробный шар, так сказать.
И пошло-поехало...
Трансов и фемок, их больше.