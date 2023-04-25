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"Что происходит?": американки начинают подозревать, что трансгендеры переиграют и уничтожат даже феминисток

"Что происходит?": американки начинают подозревать, что трансгендеры переиграют и уничтожат даже феминисток

Автор:
25 апреля 2023 08:05
Сообщество : Жизнь в США
Метки: transgender   США   видео   женщина года   инклюзивность   толерантность   феминизм   
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За последние несколько лет в США "женщинами года" в спорте, политике, культуре становились мужчины. "Как же так?"- удивляется американка.

Политика толерантности зашла слишком далеко и, похоже, это уже начинают понимать даже рядовые американцы. Трансгендеры входят в правящие круги Америки, их называют "женщинами года", им доверяют рекламу женской одежды, косметики и прочих товаров, созданных исключительно для представительниц прекрасного пола. Они выигрывают конкурсы красоты и побеждают в соревнованиях, состязаясь с женщинами. С ними сюсюкаются и поддерживают любые их начинания. Американки подозревают, что оказались вообще не у дел.



Впрочем, кое-какие осечки у политики толерантности все же случаются. Совсем недавно уволили директора по маркетингу пивной компании, которая решила идти в ногу со временем и пригласила для рекламы Bud Light транса.


После выхода роликов, в которых мужик в платье пьёт любимое пиво американцев, акции производителя Anheuser-Busch рухнули, а напиток перестали покупать. Дирекция решила, что прибыль дороже толерантности, свернула рекламу и уволила проштрафившегося директора.



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Метки: transgender   США   видео   женщина года   инклюзивность   толерантность   феминизм   
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24  комментария
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14k
Мистер Фикс 50 минут назад
Первый звоночек прозвенел тогда, когда на евровидении бородатого мyдака в платье начали в жопу целовать.
Пробный шар, так сказать.
И пошло-поехало...
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75
Александр Шевченко Минуту назад
Мимикрия естественное явление у некоторых животных. Вот некоторые мужики и взяли "мимикрию" для, выравнивания шансов. Природа не терпит пустоты. А вообще забавно наверное будет наблюдать эволюцию человеческого общества нашим потомкам... Если они будут.
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8k
SuperTroll 2 минуты назад
Переиграли и уничтожили
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61k
Андрей 4 минуты назад
Классическое ЕЖГ
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10k
Михаил 5 минут назад
сами все это [мат] заварили, сами и расхлебывайте
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15k
Alex 9 минут назад
Нахрена каждый день тащить сюда это мерикосское говно? Хотят они там так? Флаг им руки и барабан на шею, пусть идут на хрен широко шагая...
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7k
Николай 11 минут назад
Они что то заподозрили... но остановится наврядли смогут...цикл запущен...
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8k
Trenzel2003 12 минут назад
Когда мужик поменял пол, то ЭТО уже не мужчина, это ОНО. Бесполое и бесправное существо добровольно отказавшееся гордо называться МУЖЧИНА.
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11k
Dmitry 13 минут назад
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21k
Davy Jones 17 минут назад
Антифеминистки должны объединиться и о мудозать
Трансов и фемок, их больше.
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10k
Sapsan 21 минуту назад
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31k
Slonyash 23 минуты назад
Господи, никогда еще за Россию так не радовался, как сейчас. Что вот это всё мимо нее проходит!
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31k
Ashabad Полчаса назад
Не-не-не-не... товарищи американцы! У вас трансгендеры, у нас мужики и бабы. Все уже привыкли и не надо это менять!
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7k
rutt Полчаса назад
Ну чего, успехов в осознании.
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1k
Татьяна Баженова Полчаса назад
Опоздали, этот поезд уже не остановить, пока не произойдёт какой-нибудь катастрофы. Уже приняты законы, по которым невозможна ни критика, ни осуждение этого явления.
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9k
Том Сойер 39 минут назад
"....это уже начинают понимать даже рядовые американцы." - рядовые американцы давно уже всё понимают,но сделать ничего не могут - такая вот у них хвалёная демократия....
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19k
Василий 46 минут назад
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30k
Владимир 46 минут назад
Вобще ситуация когда откровенно больные люди, неспособные заглянуть себе в трусы и узнать свой пол, начинают занимать высшие государственные должности даже немного пугает.
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