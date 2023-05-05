Напросилась: челябинской феминистке во время пикета вылили на голову клей и молоко

Феминистка сообщила, что помимо прочего она еще услышала кучу неприятных слов в свой адрес. Это было для нее особенно обидным, и демонстрантка расплакалась. За время её пикета (пока не приехала полиция) девушке задавали много вопросов, советовали найти мужика и заняться своей внешностью. Поддержали активистку, по её словам, пять человек.



