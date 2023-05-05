Напросилась: челябинской феминистке во время пикета вылили на голову клей и молоко

Девушка сама предложила прохожим определить отношение к феминизму - и получила ответ.
Руководительница челябинской феминистской организации "Женщина Может!" Анжела Гиматова решила провести одиночный пикет в челябинском парке им. О.И.Тищенко. Женщина встала с плакатом "Покажи отношение своего народа к феминизму" неподалеку от фонтана. Рядом с ней на столе были разложены яйца, молоко, помидоры, клей и плакат с сердечками.
Прохожим предлагалось либо поддержать феминистку, нарисовав на плакате сердечко, либо унизить, воспользовавшись остальным реквизитом. Судя по видео, далеко не все челябинцы поддерживают феминизм. Во всяком случае, эта девушка, вылившая на голову Гиматовой клей, да и другие, украсившие активистку молоком и битыми яйцами.
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Феминистка сообщила, что помимо прочего она еще услышала кучу неприятных слов в свой адрес. Это было для нее особенно обидным, и демонстрантка расплакалась. За время её пикета (пока не приехала полиция) девушке задавали много вопросов, советовали найти мужика и заняться своей внешностью. Поддержали активистку, по её словам, пять человек.
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Всю акцию снимали на видео соратницы активистки, которые получили от бабушек гневную отповедь. Пенсионерки интересовались: неужели им не жаль своей подруги?
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Впрочем, похоже "страдать за идею" феминисткам приходится не в первый и не в последний раз. К тому же, Гиматова сама попросила ответной реакции, а потому было бы странно обижаться на клей и молоко.
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я типа за взаимоуважение - мужчина, женщина какая разница, да есть физиологические различия, но это не делает один пол лучше другого, мы разные именно для того что бы дополнять друг друга! make love not war! Не надо ссориться - надо заниматься любовью)