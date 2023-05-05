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Напросилась: челябинской феминистке во время пикета вылили на голову клей и молоко

Напросилась: челябинской феминистке во время пикета вылили на голову клей и молоко

Автор:
05 мая 2023 09:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Гиматова   акция   видео   одиночный пикет   отношение к феминизму   парк Тищенко   феминизм   челябинск   
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Девушка сама предложила прохожим определить отношение к феминизму - и получила ответ.

Руководительница челябинской феминистской организации "Женщина Может!" Анжела Гиматова решила провести одиночный пикет в челябинском парке им. О.И.Тищенко. Женщина встала с плакатом "Покажи отношение своего народа к феминизму" неподалеку от фонтана. Рядом с ней на столе были разложены яйца, молоко, помидоры, клей и плакат с сердечками.


Прохожим предлагалось либо поддержать феминистку, нарисовав на плакате сердечко, либо унизить, воспользовавшись остальным реквизитом. Судя по видео, далеко не все челябинцы поддерживают феминизм. Во всяком случае, эта девушка, вылившая на голову Гиматовой клей, да и другие, украсившие активистку молоком и битыми яйцами.

Феминистка сообщила, что помимо прочего она еще услышала кучу неприятных слов в свой адрес. Это было для нее особенно обидным, и демонстрантка расплакалась. За время её пикета (пока не приехала полиция) девушке задавали много вопросов, советовали найти мужика и заняться своей внешностью. Поддержали активистку, по её словам, пять человек.


Всю акцию снимали на видео соратницы активистки, которые получили от бабушек гневную отповедь. Пенсионерки интересовались: неужели им не жаль своей подруги?



Впрочем, похоже "страдать за идею" феминисткам приходится не в первый и не в последний раз. К тому же, Гиматова сама попросила ответной реакции, а потому было бы странно обижаться на клей и молоко.

Источник:

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Метки: Гиматова   акция   видео   одиночный пикет   отношение к феминизму   парк Тищенко   феминизм   челябинск   
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14  комментариев
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9k
Том Сойер 39 минут назад
Всё понятно, ещё одна ипанутая.....
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Neftyanoy56 2 минуты назад
И не успокоится, как мыши, жрущие кактус. Какой-то мазохизм
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312
Критерий Коши 7 минут назад
Поступок унизить эту девушку ничуть не лучше её идиотской выходки. Человеком надо оставаться в любой ситуации, иначе очень быстро превратишься в животное.
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Neftyanoy56 9 минут назад
И чем она недовольна? Люди показали реальное отношение к ипанутой мадам
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12k
Shtoppi 10 минут назад
таких нужно говном обливать, валять в соломе и перьях, и гнать палками из города.
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9k
Copycat 10 минут назад
Проблема этого "феминизма" в том что у них не "Борьба на права и свободы женщин" а у них натурально "борьба с мужчинами" они просто ставят себе задачу насолить мужикам или ещё как либо их оскорбить или раздраконить

я типа за взаимоуважение - мужчина, женщина какая разница, да есть физиологические различия, но это не делает один пол лучше другого, мы разные именно для того что бы дополнять друг друга! make love not war! Не надо ссориться - надо заниматься любовью)
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21k
Davy Jones 12 минут назад
Феминистки это бабы с синдромом Даннинга-Крюгера, которые не могут понять, что права женщин никто не ограничивает в России 21 века.
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2k
Руслан 12 минут назад
В принципе, всё по науке
Где-то на уровне подсознания, понимая свою ущербность и неполноценность, они хотят общественного признания, пусть даже через боль и унижение
Такая вот загогулина, понимашь…То есть они реально больные.
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21k
Davy Jones 13 минут назад
Повезло, а ведь могли и обоссать.
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9k
SSD Полчаса назад
А мне, почему то жалко ее, не люблю, когда кто то плачет и кого то унижают так прилюдно. Ничего плохого она не сделала. Стоит с плакатиком, никого не трогает. Не нравится - не читай, пройди мимо. ((( Хотя мне ее ценности - чужды, но как девочку - жалко.
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32k
Dobry vojak Svejk 38 минут назад
Всё правильно. Узнала? Живи с этим. Надо было ещё и пинка под зад дать.
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