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Сообщество Без кота и жизнь не та 3114 постов • 549 подписчиков подписаться
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В Новосибирске кот обрёл хозяина и устроил погром в алкомаркете

В Новосибирске кот обрёл хозяина и устроил погром в алкомаркете

Автор:
29 января 2025 09:59
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Новосибирск   алкоголь   алкомаркет   животные   кот   магазиг   
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Всё произошло вечером 24 января, в магазине спиртного сработал сигнал о тревоге. Оказалось, что торговый зал зашёл парень с серым котом на руках, тот прыгнул на стеллаж с коньяком и повалил несколько бутылок.

Когда сотрудники приехали, они увидели странную картину: на полу валялись осколки от разбитых бутылок коньяка, а рядом стоял мужчина с большим серым котом на руках. Продавцы объяснили, что мужчина зашел в магазин с питомцем. Вдруг кот вырвался, прыгнул на полку с коньяком и сбил несколько бутылок. Они упали на пол и разбились.


Но это было только начало. Кот, испугавшись шума, помчался дальше по магазину. На бегу он задел витрину с вином, опрокинув еще несколько бутылок. Ущерб стал еще больше.

Хозяин все же смог поймать своего испуганного питомца. Продавцы начали считать убытки, которые составили 3960 рублей.

Мужчина извинился за поведение кота и полностью оплатил ущерб. Ситуацию удалось уладить, но у сотрудников остался один вопрос: как зовут этого проказника? Оказалось, у кота пока нет имени. Хозяин рассказал, что недавно подобрал его на улице и еще не успел придумать кличку.

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Метки: Новосибирск   алкоголь   алкомаркет   животные   кот   магазиг   
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6  комментариев
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30k
ЦСКА 2 часа назад
"...прыгнул на стеллаж с коньяком и повалил несколько бутылок."
".....На бегу он задел витрину с вином, опрокинув еще несколько бутылок"
"...убытки, которые составили 3960 рублей."
Точно коньяк и вино??
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459
Дрю Час назад
Изначально бесплатный кот дорого обошелся своему новому хозяину(
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30k
Влад Час назад
Вот по этому он и бездомный.
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3k
Лютый вам Бетховен Час назад
- Ура-а-а!! Человека себе нашёл!!
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Snezhinka
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 2432 поста (2390 в горячем)

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