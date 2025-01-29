В Новосибирске кот обрёл хозяина и устроил погром в алкомаркете

Всё произошло вечером 24 января, в магазине спиртного сработал сигнал о тревоге. Оказалось, что торговый зал зашёл парень с серым котом на руках, тот прыгнул на стеллаж с коньяком и повалил несколько бутылок.
Когда сотрудники приехали, они увидели странную картину: на полу валялись осколки от разбитых бутылок коньяка, а рядом стоял мужчина с большим серым котом на руках. Продавцы объяснили, что мужчина зашел в магазин с питомцем. Вдруг кот вырвался, прыгнул на полку с коньяком и сбил несколько бутылок. Они упали на пол и разбились.
Но это было только начало. Кот, испугавшись шума, помчался дальше по магазину. На бегу он задел витрину с вином, опрокинув еще несколько бутылок. Ущерб стал еще больше.
Хозяин все же смог поймать своего испуганного питомца. Продавцы начали считать убытки, которые составили 3960 рублей.
Мужчина извинился за поведение кота и полностью оплатил ущерб. Ситуацию удалось уладить, но у сотрудников остался один вопрос: как зовут этого проказника? Оказалось, у кота пока нет имени. Хозяин рассказал, что недавно подобрал его на улице и еще не успел придумать кличку.
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".....На бегу он задел витрину с вином, опрокинув еще несколько бутылок"
"...убытки, которые составили 3960 рублей."
Точно коньяк и вино??