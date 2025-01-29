В Новосибирске кот обрёл хозяина и устроил погром в алкомаркете

Но это было только начало. Кот, испугавшись шума, помчался дальше по магазину. На бегу он задел витрину с вином, опрокинув еще несколько бутылок. Ущерб стал еще больше.

Хозяин все же смог поймать своего испуганного питомца. Продавцы начали считать убытки, которые составили 3960 рублей.

Мужчина извинился за поведение кота и полностью оплатил ущерб. Ситуацию удалось уладить, но у сотрудников остался один вопрос: как зовут этого проказника? Оказалось, у кота пока нет имени. Хозяин рассказал, что недавно подобрал его на улице и еще не успел придумать кличку.