Золотой 2500-летний шлем и дакийские сокровища украдены из музея в Нидерландах

Записи с камер наблюдения зафиксировали, как три человека вошли в здание и разбили витрины. Спустя 30 минут возле автострады N33, примерно в семи километрах от музея, был обнаружен сгоревший автомобиль. Власти полагают, что он использовался преступниками.

Шлем Коцофенешти, как и три золотых браслета из дакийской королевской коллекции, символизируют передовые навыки даков в обработке металлов и их богатство, добытое в трансильванских Рудных горах.

Директор музея Дренте Гарри Тупан назвал происшествие «чёрным днём» для учреждения и румынских коллег. Он подчеркнул, что за всю 170-летнюю историю музея подобный инцидент произошёл впервые.

Марко Аут, мэр Ассена, подтвердил, что к расследованию подключились несколько министерств, включая Министерство иностранных дел Нидерландов.