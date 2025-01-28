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Золотой 2500-летний шлем и дакийские сокровища украдены из музея в Нидерландах

Золотой 2500-летний шлем и дакийские сокровища украдены из музея в Нидерландах

Автор:
28 января 2025 08:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Дренте   Нидерланды   выставка   золото   музей   ограбление   шлем   
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Из музея Дренте в Ассене, Нидерланды, похитили несколько бесценных экспонатов выставки «Дакия — земля золота и серебра». Древние сокровища были предоставлены Национальным историческим музеем Румынии. Среди похищенных предметов — знаменитый золотой шлем Коцофенешти, датируемый 450 годом до н. э., и три королевских дакийских браслета.

Золотой шлем Коцофенешти — это воплощение удивительного искусства и высочайшего мастерства фракийской культуры. В 1929 году его обнаружил Траян Симион в деревне Пояна-Коцофенешти, Румыния. Эксперты установили, что он принадлежал гето-дакийскому племени и был изготовлен из 1 кг чистого золота.

Ранним утром в субботу, 25 января, примерно в 3:45, местная полиция была проинформирована о взрыве в музее. Прибыв на место, офицеры обнаружили, что преступники использовали взрывчатку для взлома двери. На выставке было представлено более 600 артефактов, включая золотые и серебряные сокровища древней цивилизации даков, процветавшей на территории современной Румынии более 2000 лет назад.

Записи с камер наблюдения зафиксировали, как три человека вошли в здание и разбили витрины. Спустя 30 минут возле автострады N33, примерно в семи километрах от музея, был обнаружен сгоревший автомобиль. Власти полагают, что он использовался преступниками.

Шлем Коцофенешти, как и три золотых браслета из дакийской королевской коллекции, символизируют передовые навыки даков в обработке металлов и их богатство, добытое в трансильванских Рудных горах.

Директор музея Дренте Гарри Тупан назвал происшествие «чёрным днём» для учреждения и румынских коллег. Он подчеркнул, что за всю 170-летнюю историю музея подобный инцидент произошёл впервые.

Марко Аут, мэр Ассена, подтвердил, что к расследованию подключились несколько министерств, включая Министерство иностранных дел Нидерландов.

Министр иностранных дел Румынии Эмиль Хурезяну провёл переговоры со своим голландским коллегой Каспаром Велдкампом, подчеркнув культурно-историческую значимость украденных экспонатов.

Власти Нидерландов обратились за помощью к правоохранительным органам соседних государств, а также к Интерполу.

Выставка дакийских сокровищ открылась в июле 2024 года и должна была завершиться 26 января 2025 года. На ней были представлены экспонаты из 15 румынских учреждений. Сотрудники Национального исторического музея Румынии должны были в воскресенье начать упаковку экспонатов для отправки домой.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дренте   Нидерланды   выставка   золото   музей   ограбление   шлем   
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sedoisever 39 минут назад
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Кажись 3 минуты назад
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АнтонПолднев 23 минуты назад
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GAS1973 37 минут назад
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−1
Шурман 38 минут назад
Сами Румыны и уперли у них это в крови , у нас если кражи случаются то сразу подозрение падает на румын и албанцев а сейчас еще и на цэ европейцев .Поляков уже так не трясут как других .
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
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