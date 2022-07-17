Зачем рыцари Средневековья украшали шлем яркими перьями?

Гребни из конского волоса, окрашенного в красный цвет, римляне носили продольно или поперечно в зависимости от ранга, чтобы солдаты на поле боя по ним могли распознать своего командира и действовать в соответствии с его приказами.

С теми же самыми целями гребни использовали и греки. Плюс к этому, он еще и выступал как отличительный знак воинского подразделения.