Зачем рыцари Средневековья украшали шлем яркими перьями?

Неотъемлемой частью экипировки рыцаря были доспехи и оружие. Все сдержанно, четко, лаконично, если бы не разноцветные легкомысленные развевающиеся перья на шлеме. Зачем они вообще были нужны?
Собственно, задачи у всей этой красоты были. Слово «гребень» латинского происхождения и образовалось от crista (пучок). А оно, в свою очередь, образовалось от crinis, что значит «волосы».
Гребни из конского волоса, окрашенного в красный цвет, римляне носили продольно или поперечно в зависимости от ранга, чтобы солдаты на поле боя по ним могли распознать своего командира и действовать в соответствии с его приказами.
С теми же самыми целями гребни использовали и греки. Плюс к этому, он еще и выступал как отличительный знак воинского подразделения.
Шлемы викингов нередко венчали шкуры зверей, задача которых заключалась в визуальном устрашении противника. Ну, и некую своеобразную эстетическую функцию они тоже выполнили.
Но венчавшие рыцарские шлемы украшения отличались от всех вышеперечисленных случаев тем, что они играли исключительно декоративную роль, в битвах не использовались и для идентификации предводителя не предназначались.
Это украшение крепилось на шлем в основном во время турниров. Зачем? До начала шлемы всех участников, подавших заявки, выставлялись на публике для обозрения и возможности идентификации своего фаворита. Определенные цветовые сочетания использовались для обозначения разных домов или родов. В отдельных случаях перья окрашивали в цвета рода дамы, в честь которой рыцарь выходил на турнир.
Во Франции в XVI веке появилась мода на панаши – гигантские объемные конструкции из перьев, которые стали частью турнирных доспехов и обозначали принадлежность рыцаря к определенной семье.
Продержаться панаши должны были ровно один турнир. Затем их снимали и преображали снова, если была такая необходимость. Яркость и зрелищность рыцарскому турниру придавал этот пребывающий в постоянном движении цветовой акцент. Украшение словно жило своей отдельной жизнью, привлекая внимание и заставляя сердца болеющих за своего рыцаря людей биться чаще.
В реальных сражениях и войнах рыцари уже не использовали гребни и плюмажи. Идентифицировали рыцарей по плащу и щиту, которые отделывались цветами дома и отмечались гербом.
Таким образом, украшения из перьев на рыцарском шлеме представляли собой исключительно элемент триумфа, использовались только на турнирах и выступали отголоском античных времен.
Источник:
АНТИФИШКИ
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