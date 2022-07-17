FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1460 постов • 273 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Зачем рыцари Средневековья украшали шлем яркими перьями?

Зачем рыцари Средневековья украшали шлем яркими перьями?

Автор:
17 июля 2022 20:15
Сообщество : Исторические факты
Метки: идентификация   история   панаш   перо   плюмаж   рыцарь   турнир   украшение   шлем   
702
6

Неотъемлемой частью экипировки рыцаря были доспехи и оружие. Все сдержанно, четко, лаконично, если бы не разноцветные легкомысленные развевающиеся перья на шлеме. Зачем они вообще были нужны?

Собственно, задачи у всей этой красоты были. Слово «гребень» латинского происхождения и образовалось от crista (пучок). А оно, в свою очередь, образовалось от crinis, что значит «волосы».


×
×

Гребни из конского волоса, окрашенного в красный цвет, римляне носили продольно или поперечно в зависимости от ранга, чтобы солдаты на поле боя по ним могли распознать своего командира и действовать в соответствии с его приказами.

С теми же самыми целями гребни использовали и греки. Плюс к этому, он еще и выступал как отличительный знак воинского подразделения.


Шлемы викингов нередко венчали шкуры зверей, задача которых заключалась в визуальном устрашении противника. Ну, и некую своеобразную эстетическую функцию они тоже выполнили.


Но венчавшие рыцарские шлемы украшения отличались от всех вышеперечисленных случаев тем, что они играли исключительно декоративную роль, в битвах не использовались и для идентификации предводителя не предназначались.

Это украшение крепилось на шлем в основном во время турниров. Зачем? До начала шлемы всех участников, подавших заявки, выставлялись на публике для обозрения и возможности идентификации своего фаворита. Определенные цветовые сочетания использовались для обозначения разных домов или родов. В отдельных случаях перья окрашивали в цвета рода дамы, в честь которой рыцарь выходил на турнир.


Во Франции в XVI веке появилась мода на панаши – гигантские объемные конструкции из перьев, которые стали частью турнирных доспехов и обозначали принадлежность рыцаря к определенной семье.

Продержаться панаши должны были ровно один турнир. Затем их снимали и преображали снова, если была такая необходимость. Яркость и зрелищность рыцарскому турниру придавал этот пребывающий в постоянном движении цветовой акцент. Украшение словно жило своей отдельной жизнью, привлекая внимание и заставляя сердца болеющих за своего рыцаря людей биться чаще.


В реальных сражениях и войнах рыцари уже не использовали гребни и плюмажи. Идентифицировали рыцарей по плащу и щиту, которые отделывались цветами дома и отмечались гербом.

Таким образом, украшения из перьев на рыцарском шлеме представляли собой исключительно элемент триумфа, использовались только на турнирах и выступали отголоском античных времен.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: идентификация   история   панаш   перо   плюмаж   рыцарь   турнир   украшение   шлем   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
SandMANn 4 часа назад
Вот это «грЕБЕНЬ»!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
8k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 часа назад
Если короче: понты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
279
Андрей Понамарев ♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
100500+
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

43687



Другие посты автора
Популярное в сообществах
За кадром
За кадром
Бездомный пёс трогательно "поздравил" пару со свадьбой
Бездомный пёс трогательно "поздравил" пару со свадьбой
События на Украине 17- 18 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 17- 18 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Военная служба великих поэтов
Военная служба великих поэтов
Почему жители Франции не представляют себе жизни без лягушачьих лапок?
Почему жители Франции не представляют себе жизни без лягушачьих лапок?
Нормальный водитель собаку в машине не оставит?
Нормальный водитель собаку в машине не оставит?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ладно, прощаю

Лучшие демотиваторы
Вороне сыру Бог сегодня не послал, пришлось лисе идти на криминал

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Юмор#СССР#фильм#забавно#сарказм#актеры#рисунок
#история#люди#в мире#фотографии#подборка#комментарии#утро#красота#роль
#животные#факты#картинки#кино#дети#Приколы#художник#талант
Как быстро продать смартфон на Авито и не продешевить. Опыт редактора Фишек Как быстро продать смартфон на Авито и не продешевить. Опыт редактора Фишек 15 любопытных исторических фото, которые помогут узнать больше о прошлом 15 любопытных исторических фото, которые помогут узнать больше о прошлом «Думал, что мусор»: мужчина нашел крупную сумму денег у себя под крыльцом «Думал, что мусор»: мужчина нашел крупную сумму денег у себя под крыльцом Марджори: заперла рыцаря в замке, пока он на ней не женился Марджори: заперла рыцаря в замке, пока он на ней не женился Учительницу уволили из-за пикантных фото, которые она размещала в интернете Учительницу уволили из-за пикантных фото, которые она размещала в интернете История новогодней звезды История новогодней звезды

На что жалуетесь?

Вернуться