Шлем от скафандра первого отряда космонавтов СССР выставили на аукцион

Всего подобных скафандров было изготовлено 29 штук, включая 7 для полётов, 20 для испытаний и 2 для испытаний на воде. Эксперты из Политехнического музея подтвердили, что представленный шлем использовался для тренировок на воде и на сегодняшний день является единственным шлемом такого рода, который находится в обращении.