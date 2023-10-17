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Шлем от скафандра первого отряда космонавтов СССР выставили на аукцион

Шлем от скафандра первого отряда космонавтов СССР выставили на аукцион

Автор:
17 октября 2023 18:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Аукцион   космонавтика   первый образец   редкость   скафандр   шлем   
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Как подчеркнули в аукционном доме, представленная вещь имеет коллекционную ценность музейного уровня.

В аукционном доме "Литфонд" появился интересный лот — шлем от космического скафандра первой группы советских космонавтов. В описании лота говорится, что речь идёт о шлеме скафандра СК-1, который был выпущен машиностроительным заводом "Звезда" в 50-х — начале 60-х годов прошлого века.

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Всего подобных скафандров было изготовлено 29 штук, включая 7 для полётов, 20 для испытаний и 2 для испытаний на воде. Эксперты из Политехнического музея подтвердили, что представленный шлем использовался для тренировок на воде и на сегодняшний день является единственным шлемом такого рода, который находится в обращении.

В "Литфонде" подчеркивают, что шлем имеет коллекционную ценность музейного уровня. Начальная стоимость лота — 1,2 млн рублей. По оценкам британского аукционного дома Sotheby's, стоимость комплектных скафандров, подобных СК-1, может достигать 1 миллиона долларов.


Онлайн-аукцион по продаже советского космического шлема состоится в четверг, 19 октября.

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Метки: Аукцион   космонавтика   первый образец   редкость   скафандр   шлем   
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7  комментариев
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184
Александра С 18 минут назад
Головной убор марсианских инженеров. Цветовая палитра подобрана специально для текстуры окружающего пейзажа Марса.
Ремешок выполнен в виде классического пластикового пояска с алюминиевой пряжкой.
Так-же за дополнительную плату прилагается струкция по пользованию этого уникального изделия. Начальная цена 22 миллиона евро по текущему курсу.
Спешите брать, вещь уникальная в своем роде. Помните, выпущено всего несколько миллиардов этих изделий, не упустите свой шанс стать владельцем уникальной вещи.
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125
zu4ara 14 минут назад
Burzum пошел нахйу ! совсем охеули!! ваши полумёртвые [мат] позорятся везде
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−7
Паша Андрианов 42 минуты назад
так их одинаковые сделали вот и отрафаретили
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4k
Dmitry_61rus 56 минут назад
А откуда на нём аббревиатура Государства СССР взялась? Вроде даже Гагарину её нанесли перед самым полетом? Что то писдешом смахивает. Тренировочные тоже оттрафаретили??
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