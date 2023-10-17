Шлем от скафандра первого отряда космонавтов СССР выставили на аукцион

Как подчеркнули в аукционном доме, представленная вещь имеет коллекционную ценность музейного уровня.
В аукционном доме "Литфонд" появился интересный лот — шлем от космического скафандра первой группы советских космонавтов. В описании лота говорится, что речь идёт о шлеме скафандра СК-1, который был выпущен машиностроительным заводом "Звезда" в 50-х — начале 60-х годов прошлого века.
Всего подобных скафандров было изготовлено 29 штук, включая 7 для полётов, 20 для испытаний и 2 для испытаний на воде. Эксперты из Политехнического музея подтвердили, что представленный шлем использовался для тренировок на воде и на сегодняшний день является единственным шлемом такого рода, который находится в обращении.
В "Литфонде" подчеркивают, что шлем имеет коллекционную ценность музейного уровня. Начальная стоимость лота — 1,2 млн рублей. По оценкам британского аукционного дома Sotheby's, стоимость комплектных скафандров, подобных СК-1, может достигать 1 миллиона долларов.
Онлайн-аукцион по продаже советского космического шлема состоится в четверг, 19 октября.
Источник:
- В Петербурге на торги выставлен фрагмент автомобиля «Москвич», на котором разбился Виктор Цой
- «Можно и башню Кремля продать»: подмосковную дачу Сталина решили «реализовать» с аукциона
- Первый контракт Мэрилин Монро показал её скромный доход
- Арктическая акула, способная прожить 500 лет, обнаружена в Карибском море
- Что случилось с первым человеком, вышедшим в открытый космос
Ремешок выполнен в виде классического пластикового пояска с алюминиевой пряжкой.
Так-же за дополнительную плату прилагается струкция по пользованию этого уникального изделия. Начальная цена 22 миллиона евро по текущему курсу.
Спешите брать, вещь уникальная в своем роде. Помните, выпущено всего несколько миллиардов этих изделий, не упустите свой шанс стать владельцем уникальной вещи.
Как же здорово был экипирован автобус, везущий космонавтов к старту...
И только злые языки утверждают что в тот момент всем было не до шлема, что никто бы под страхом смерти не пытался бы что-то рисовать на скафандре прямо перед взлетом, и что надпись СССР появилась несколько позднее, когда можно было праздновать и заниматься красивыми вещами для телевидения и газет.
Кстати, уже после полета, думаю, ее на самом деле нанесли на все без исключения шлемы (было бы просто глупо оставлять какой-либо шлем без нее) - и это абсолютно нормально!