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Будильник, горнолыжные очки, ИК-порт и другие супер-пупер новинки от Apple

Будильник, горнолыжные очки, ИК-порт и другие супер-пупер новинки от Apple

Автор:
05 июня 2023 22:52
Сообщество : Ламповый обзор
Метки: Apple   WWDC   iOS   ВР   Тим Кук   Яблоко   айфон   будильник   дополненная реальность   шлем   
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Чем там Тим Кук удивил на конференции разработчиков WWDC 2023?


Apple провела демонстрацию новинок на конференции разработчиков на платформах Apple WWDC 2023. Новый iPhone не показали, но показали кое-что другое поинтереснее. Яблокофилы вроде бы в восторге (с другой стороны, им палец за $1000 покажи, они уже будут на седьмом небе от счастья). Вкратце расскажем, чем восторгаются.

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Это AR-гарнитура Vision Pro. Она грозится убить кинотеатры, игровые приставки, смартфоны, планшеты и вообще всё неживое.

В этом шлеме дополненной реальности можно будет делать всё. Это полноценный топовый компьютер на голове. Управлять им можно будет с помощью жестов и движения глаз. Наконец-то мы не будем портить осанку, не будем сидеть, склонившись перед телефоном. Можно будет с гордо поднятой головой (вес шлема не назвали, но в ролике вроде бы все его спокойно носили) смотреть мемы весь день, уставившись на ковёр на стене (собственно, мы раньше так и делали).


То есть скоро до нас дойдёт технология, которой когда-то давно пользовался Стивен Хокинг.


В Vison Pro установлены microLED-дисплеи, картинка будет "кристально чистой" в разрешении от 4К и выше. Вместо входа по отпечатку пальца - вход по сетчатке глаза.

При просмотре фильмов размер экрана можно будет регулировать самому. Таким образом небольшая комната может стать кинотеатром IMAX.

Каждая революционная новинка от Apple приближает нас к самым невероятным сериями "Чёрного зеркала".

В шлеме можно общаться одновременно общаться с находящимися рядом с вами живыми людьми и смотреть что-то в интернете. Время работы от аккумулятора - 2 часа. Шлем также может работать от сети.

А теперь самое главное. Vision Pro будет стоить $3499 (почти 300 тысяч рублей). В продажу он поступит в 2024 году. Ближе к этому времени в магазинах Apple можно будет потестить новинку.


Известно, что компания Apple уже заключила договор с Disney, чтобы показывать в шлеме контент платформы Disney+. Но в интернете шутят, что, учитывая цену на шлем, могли бы и с PornHub договориться.

Технология называется NameDrop, позволяющая перекидывать фотографии, если поднести айфон к айфону.


Ну ещё новую iOS представили, где не надо будет говорить "Hey, Siri", а просто "Siri".

А вот ещё смотрите какая любопытная штука. Функция Apple Check-In отправляет в чат сообщение о том, что вы дошли до места, ориентируясь на ваши геоданные. Пользователи пишут, что "эпоха измен и вранья теперь официально завершена". Тут надо добавить, что для владельцев айфонов.


Новый Macbook Air - самый тонкий 15-дюймовый ноутбук в мире. Его толщина - 11,1 мм. Заряда батареи будет хватать на 18 часов.

Эту радостную новость сообщил фанатам "яблок" и видеоигр признанный гений Хидео Кодзима. С 5 июня на Mac выйдет режиссёрская версия его игры Death Stranding.

Айфон теперь будет работать в режиме ожидания в горизонтальном положении. Для него специально выпустят подставочку, превращающую айфон в прикроватные часы. Вероятно, стоимость подставочки сравниться со стоимостью нового тончайшего макбука.



Ну как вам шлем и будильник?

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Метки: Apple   WWDC   iOS   ВР   Тим Кук   Яблоко   айфон   будильник   дополненная реальность   шлем   
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