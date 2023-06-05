Будильник, горнолыжные очки, ИК-порт и другие супер-пупер новинки от Apple

Чем там Тим Кук удивил на конференции разработчиков WWDC 2023?
Apple провела демонстрацию новинок на конференции разработчиков на платформах Apple WWDC 2023. Новый iPhone не показали, но показали кое-что другое поинтереснее. Яблокофилы вроде бы в восторге (с другой стороны, им палец за $1000 покажи, они уже будут на седьмом небе от счастья). Вкратце расскажем, чем восторгаются.
Это AR-гарнитура Vision Pro. Она грозится убить кинотеатры, игровые приставки, смартфоны, планшеты и вообще всё неживое.
В этом шлеме дополненной реальности можно будет делать всё. Это полноценный топовый компьютер на голове. Управлять им можно будет с помощью жестов и движения глаз. Наконец-то мы не будем портить осанку, не будем сидеть, склонившись перед телефоном. Можно будет с гордо поднятой головой (вес шлема не назвали, но в ролике вроде бы все его спокойно носили) смотреть мемы весь день, уставившись на ковёр на стене (собственно, мы раньше так и делали).
То есть скоро до нас дойдёт технология, которой когда-то давно пользовался Стивен Хокинг.
В Vison Pro установлены microLED-дисплеи, картинка будет "кристально чистой" в разрешении от 4К и выше. Вместо входа по отпечатку пальца - вход по сетчатке глаза.
При просмотре фильмов размер экрана можно будет регулировать самому. Таким образом небольшая комната может стать кинотеатром IMAX.
Каждая революционная новинка от Apple приближает нас к самым невероятным сериями "Чёрного зеркала".
В шлеме можно общаться одновременно общаться с находящимися рядом с вами живыми людьми и смотреть что-то в интернете. Время работы от аккумулятора - 2 часа. Шлем также может работать от сети.
А теперь самое главное. Vision Pro будет стоить $3499 (почти 300 тысяч рублей). В продажу он поступит в 2024 году. Ближе к этому времени в магазинах Apple можно будет потестить новинку.
Известно, что компания Apple уже заключила договор с Disney, чтобы показывать в шлеме контент платформы Disney+. Но в интернете шутят, что, учитывая цену на шлем, могли бы и с PornHub договориться.
Технология называется NameDrop, позволяющая перекидывать фотографии, если поднести айфон к айфону.
Ну ещё новую iOS представили, где не надо будет говорить "Hey, Siri", а просто "Siri".
А вот ещё смотрите какая любопытная штука. Функция Apple Check-In отправляет в чат сообщение о том, что вы дошли до места, ориентируясь на ваши геоданные. Пользователи пишут, что "эпоха измен и вранья теперь официально завершена". Тут надо добавить, что для владельцев айфонов.
Новый Macbook Air - самый тонкий 15-дюймовый ноутбук в мире. Его толщина - 11,1 мм. Заряда батареи будет хватать на 18 часов.
Эту радостную новость сообщил фанатам "яблок" и видеоигр признанный гений Хидео Кодзима. С 5 июня на Mac выйдет режиссёрская версия его игры Death Stranding.
Айфон теперь будет работать в режиме ожидания в горизонтальном положении. Для него специально выпустят подставочку, превращающую айфон в прикроватные часы. Вероятно, стоимость подставочки сравниться со стоимостью нового тончайшего макбука.
Любопытно, что на презентации ни разу не упомянули нейросети и ИИ. Надоел он всем.
А это самый забавный кадр с презентации. Вице-президент по разработке программного обеспечения Крейг Федериги с тройной гитарой и в косухе.
Ну как вам шлем и будильник?
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