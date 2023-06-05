Будильник, горнолыжные очки, ИК-порт и другие супер-пупер новинки от Apple

Это AR-гарнитура Vision Pro. Она грозится убить кинотеатры, игровые приставки, смартфоны, планшеты и вообще всё неживое.

В этом шлеме дополненной реальности можно будет делать всё. Это полноценный топовый компьютер на голове. Управлять им можно будет с помощью жестов и движения глаз. Наконец-то мы не будем портить осанку, не будем сидеть, склонившись перед телефоном. Можно будет с гордо поднятой головой (вес шлема не назвали, но в ролике вроде бы все его спокойно носили) смотреть мемы весь день, уставившись на ковёр на стене (собственно, мы раньше так и делали).



