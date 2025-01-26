«Отрезанное не восстановишь»: российской чемпионке по художественной гимнастике по ошибке удалили здоровый мениск

Она добавила, что Крамаренко сейчас проходит курс восстановления в Израиле. Но сможет ли вернуться к тренировкам и выступлениям - большой вопрос.

Жалею бедную мою, она это знает и старается, старается, чтобы всё-таки как-то вернуться. Но я всё делаю для того, чтобы показать, что своих не бросаем. Всё сделала для этого. Если даже эта девочка закончит, она всё равно поймёт, что, уже не имея никаких шансов, я всё равно ей помогла и всё делала для того, чтобы она понимала, что её люблю, жалею, что так получилось, - сказала Винер.