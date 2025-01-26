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«Отрезанное не восстановишь»: российской чемпионке по художественной гимнастике по ошибке удалили здоровый мениск

«Отрезанное не восстановишь»: российской чемпионке по художественной гимнастике по ошибке удалили здоровый мениск

Автор:
26 января 2025 20:22
Сообщество : Спорт
Метки: Ирина Винер   Лала Крамаренко   мениск   операция   художественная гимнастика   чемпионка   
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Теперь её спортивная карьера под вопросом.

20-летняя гимнастка Лала Крамаренко.

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Летом прошлого года она победила в многоборье на Играх БРИКС. Спортсменка выступала с тейпом на колене - у неё обострилась прошлая травма. Так что для неё игры прошли через боль: девушка несколько раз плакала во время показа своей программы. Тогда она объясняла этом избытком эмоций.

А после соревнований Крамаренко сделали операцию. Но из-за врачебной ошибки, вместо повреждённого мениска, ей удалили здоровый.

Лале сделали такую операцию, что ей удалили здоровый мениск. Там есть два рога: один был поврежден, второй - прекрасный. Так врач удалил ей здоровый. <...> Отрезанное не восстановишь. Это наши врачи, не хочу называть фамилию. Я бы таких врачей лишала диплома, - заявила тренер спортсменки Ирина Винер.

Она добавила, что Крамаренко сейчас проходит курс восстановления в Израиле. Но сможет ли вернуться к тренировкам и выступлениям - большой вопрос.

Жалею бедную мою, она это знает и старается, старается, чтобы всё-таки как-то вернуться. Но я всё делаю для того, чтобы показать, что своих не бросаем. Всё сделала для этого. Если даже эта девочка закончит, она всё равно поймёт, что, уже не имея никаких шансов, я всё равно ей помогла и всё делала для того, чтобы она понимала, что её люблю, жалею, что так получилось, - сказала Винер.

Операцию гимнастки прокомментировала и заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова:

Если вместо больного мениска удалили здоровый, то у таких врачей надо отбирать лицензию. Даже не представляю, как это возможно!

Крамаренко является членом сборной команды России. Лала - трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, а также чемпионка Европы в командном зачёте 2021 и призёр международных этапов Гран-при.

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Метки: Ирина Винер   Лала Крамаренко   мениск   операция   художественная гимнастика   чемпионка   
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12k
Garpia121 7 часов назад
Ну такому врачу надо удалить руку, праву, будет честно.
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3k
Штирлиц 3 часа назад
операционная в средневековье:
В операционной стоит врач и ассистент с топориком. Идет ампутация. Врач говорит:
- Больной Петров, ампутация левой ноги.
- Тюк!
- Больной Иванов, ампутация левой ноги.
- Тюк!
- Больной Сидоров, ампутация правой руки
- Тюк!
- Я сказал правой!
- Тюк!
- Я сказал руки!
- Tюк!
-Я сказал Сидоров!
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10k
МБР 3 часа назад
Ну а вы как хотели?
Была же постоянная истерика, что образование, тем более высшее должно быть как можно более платным, и как можно менее доступным.
Поступать в мед институты должны не тот, у кого есть способности и кто хочет быть врачом, а только те, у кого есть деньги на репетиторов, на проживание.
Нужно ещё более уменьшать количество бюджетных мест, вводить как можно больше экзаменов, тестирований, проверок в школах, Не учить, а проверять, чтобы ни одна тварь не мечтала стать хорошим специалистом. Сразу нах...р отбивать все желание учиться.

И это только начало!
В итоге имеем врачей недоучек, с кучей дипломов!
Этот хирург всего лишь результат всей системы образования. Его выучили, он сдал экзамены, его приняли на работу... это целая цепочка, он не один там!
Ладно хоть простатит не начали ей лечить...

И такая ситуация сплошь и рядом! Зато юристов, блохеров и коучей дох...ра, правда тоже хе...вых

Это с одной стороны, с другой стороны чего эта баба плачет, весь этот бизнес-проект "спорт высокого бабла" это всего лишь способ стать в молодости инвалидом, ну если повезёт срубить чуток бабла, после чего пойти в госдуму, или сесть на какой-нибудь другой гос бюджет, чтобы потом умничть с телевизору: Вас не просили рожать!
Она не могла не знать этих рисков.
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48
Неизвестно МБР 3 часа назад
Согласен, со всем, кроме последнего предложения.
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17k
info-kozirev 5 часов назад
Это песдец карьере,а врачу такому башку снести нахер,зачем такой криворукий урод нужен,если здоровый мениск от больного отличить не может,сука запорол девчонке карьеру.
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13k
Vacony 5 часов назад
Да, обязательно надо указать что за больница и что за врач - что бы никогда и никто туда и к нему
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13k
Vacony 5 часов назад
.. ведь есть четкие имена и фамилии.. и руки что держали скальпель и удаляли... и медсестры что видимо рисовали где удалять и что... если такое происходит на таком уровне, то надо явно давно серъезно перетрусить медицину....
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1k
Homem 5 часов назад
Случайно ли удалили ?Там же простые врачи и пациент простой ?
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70k
Мойша 5 часов назад
Вопрос из конспирологии: может хотели убрать чемпионку из спорта?
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73k
turyst 6 часов назад
Всё же я против "спорта высоких достижений".
Куча травм у, по сути, детей.
Карьера недолгая.
В 30, считай инвалид или близок к этому. Организм изношен. Куда идти? Тренером, а это не все могут, да и не нужно из столько.
Или на пенсию?

Физкультура - хорошо, спорт - плохо.
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64k
Aleksandr 6 часов назад
Что вы на врача наезжаете?
Он честно купил диплом в переходе метро...
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11k
РАТНИК 6 часов назад
Может ей титановую вставку сделать и колено заработает.
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5k
Звёздный странник 6 часов назад
Справедливо было бы назначить рукожопому хирургу, чтобы он теперь ежемесячно выплачивал девчонке компенсацию до конца её жизни. Как сломал карьеру, так пусть и исправляет напортаченное.
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44k
Валерий 6 часов назад
ни разу не разбираюсь в хирургии но--как можно не отличить здоровый орган от больного? вроде как в мединституте такому должны учить, а тут врач который оперирует не в колхозной поликлинике и такое сморозить? хотя если ему перед операцией указали например правое колено так он и будет резать правое колено, но ведь перед этим он как бы должен был ознакомится с историей болезни и прочими медицинскими манипуляциями? но ни разу не в защиту этого доктора--если там идёт поток пациентов без остановки и перерывов то ошибка вполне возможна, никто от них не застрахован, даже самые крутые спецы
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1k
Добрый самаритянин 6 часов назад
Скорее всего ценный иностранный специалист. А фамилию не называют, потому что хрен выговоришь
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395
Kabalist 6 часов назад
Очень жаль, что не написали фамилию врача. Страна должна знать своих уродов. В принципе за это должна быть уголовка. Преднамеренное нанесение увечий.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
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