«Отрезанное не восстановишь»: российской чемпионке по художественной гимнастике по ошибке удалили здоровый мениск

Теперь её спортивная карьера под вопросом.
20-летняя гимнастка Лала Крамаренко.
А после соревнований Крамаренко сделали операцию. Но из-за врачебной ошибки, вместо повреждённого мениска, ей удалили здоровый.
Лале сделали такую операцию, что ей удалили здоровый мениск. Там есть два рога: один был поврежден, второй - прекрасный. Так врач удалил ей здоровый. <...> Отрезанное не восстановишь. Это наши врачи, не хочу называть фамилию. Я бы таких врачей лишала диплома, - заявила тренер спортсменки Ирина Винер.
Она добавила, что Крамаренко сейчас проходит курс восстановления в Израиле. Но сможет ли вернуться к тренировкам и выступлениям - большой вопрос.
Жалею бедную мою, она это знает и старается, старается, чтобы всё-таки как-то вернуться. Но я всё делаю для того, чтобы показать, что своих не бросаем. Всё сделала для этого. Если даже эта девочка закончит, она всё равно поймёт, что, уже не имея никаких шансов, я всё равно ей помогла и всё делала для того, чтобы она понимала, что её люблю, жалею, что так получилось, - сказала Винер.
Операцию гимнастки прокомментировала и заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова:
Если вместо больного мениска удалили здоровый, то у таких врачей надо отбирать лицензию. Даже не представляю, как это возможно!
Крамаренко является членом сборной команды России. Лала - трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, а также чемпионка Европы в командном зачёте 2021 и призёр международных этапов Гран-при.
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В операционной стоит врач и ассистент с топориком. Идет ампутация. Врач говорит:
- Больной Петров, ампутация левой ноги.
- Тюк!
- Больной Иванов, ампутация левой ноги.
- Тюк!
- Больной Сидоров, ампутация правой руки
- Тюк!
- Я сказал правой!
- Тюк!
- Я сказал руки!
- Tюк!
-Я сказал Сидоров!
Была же постоянная истерика, что образование, тем более высшее должно быть как можно более платным, и как можно менее доступным.
Поступать в мед институты должны не тот, у кого есть способности и кто хочет быть врачом, а только те, у кого есть деньги на репетиторов, на проживание.
Нужно ещё более уменьшать количество бюджетных мест, вводить как можно больше экзаменов, тестирований, проверок в школах, Не учить, а проверять, чтобы ни одна тварь не мечтала стать хорошим специалистом. Сразу нах...р отбивать все желание учиться.
И это только начало!
В итоге имеем врачей недоучек, с кучей дипломов!
Этот хирург всего лишь результат всей системы образования. Его выучили, он сдал экзамены, его приняли на работу... это целая цепочка, он не один там!
Ладно хоть простатит не начали ей лечить...
И такая ситуация сплошь и рядом! Зато юристов, блохеров и коучей дох...ра, правда тоже хе...вых
Это с одной стороны, с другой стороны чего эта баба плачет, весь этот бизнес-проект "спорт высокого бабла" это всего лишь способ стать в молодости инвалидом, ну если повезёт срубить чуток бабла, после чего пойти в госдуму, или сесть на какой-нибудь другой гос бюджет, чтобы потом умничть с телевизору: Вас не просили рожать!
Она не могла не знать этих рисков.
Куча травм у, по сути, детей.
Карьера недолгая.
В 30, считай инвалид или близок к этому. Организм изношен. Куда идти? Тренером, а это не все могут, да и не нужно из столько.
Или на пенсию?
Физкультура - хорошо, спорт - плохо.
Он честно купил диплом в переходе метро...