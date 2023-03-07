Поплатилась за правду: Ирину Винер на два года отстранили от работы в Международной федерации гимнастики

Официальная версия отстранения: жесткая критика Винер Олимпиады в Токио.
Главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике отстранили от международных соревнований под эгидой FIG. Ирина Винер не сможет присутствовать на них в течение двух лет ни в каком качестве. Об этом сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (FIG). Решение было принято Фондом гимнастической этики (GEF).
Сообщается, что отстранение вступит в силу через один день после снятия защитных мер федерации, связанных с ситуацией на Украине (недопуск российских спортсменов до международных соревнований). Если эти защитные меры снимут в течение пяти лет, санкции в отношении Винер начнут действовать, в ином же случае срок отстранения сократят. Таким образом Фонд гимнастической этики отреагировал на жёсткую критику Винер итогов Олимпиады в Токио.
Тогда россиянку Дину Аверину отправили на второе место после израильтянки Линор Ашрам, чьё выступление невозможно было назвать безупречным. Ашрам потеряла предмет, тогда как Аверина в этой же дисциплине была на высоте. Однако судьи отдали "золото" израильтянке.
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Российская сторона попыталась оспорить судейское решение, но технический комитет FIG под предводительством россиянки Натальей Кузьминой оставил оценки в силе.
Винер тогда не стала сдерживаться и высказалась от души. Досталось всем судьям, и Кузьминой - в частности.
Вот ряд цитат главного тренера сборной РФ, которые после стали доказательной базой для Фонда гимнастической этики:
- «Это главная трагедия Олимпиады. Технический комитет должен был сказать своё резкое слово. Если бы у Ашрам не было бы потери – можно было бы что-то вякать, но эта потеря с лентой сняла все вопросы чистоты судейства».
- «Убирать надо художественную гимнастику из Олимпийских игр с таким судейством. Или очень сильно наказывать судей по линии МОК».
- «Надо не давать судьям возможности так себя вести. Надо это пресекать! У нас президент технического комитета – Кузьмина, она, видимо, побоялась встать и сказать за русскую. Но тут нет политизации, есть только правила».
В сентябре 2021 года Винер, как президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, заявила, что ВФХГ сняла Кузьмину с выборов и подготовит "нормального" кандидата. Это решение Ирина прокомментировала так: "Мы сняли её кандидатуру, потому что без неё лучше, чем с ней. Никто бы не посмел сделать то, что она сделала".
Реакция Светланы Хоркиной на отстранение Ирины Винер и российских спортсменов от участия в международных соревнованиях
Понятно, что в мире полным ходом идёт политика "отмены" России, и спорт - лишь еще одна страница в этой истории. Однако, говоря о художественной гимнастике, даже ненавидящие Россию, в первую очередь вспоминают о наших спортсменках и, значит, - о Винер. Её имя не смогут отменить никакие санкции и отстранения.
Сообщается, что Ирина Виннер может подать апелляцию в течение 21 дня с момента уведомления. Сама она пока никак не комментировала решение GEF.
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- т.Сталин, немцы не допустили тренера нашей сборной по гимнастике Мойшу Рабиновича до Арийских Всегерманских игр, которые пройдут в Берлине в августе. Что делать?
- Вот же сволочи. Они что, не понимают, что спорт - вне политики? Мы, конечно, мочим немцев в Сталинграде и на Курский дуге, но спортсмены и тренеры - это другое. Надо выразить глубокую озабоченность, недоумение и даже сожаление Берлину.
Олимпиаду смотреть не буду. Рекламу от трансляций буду игнорировать принципиально.
А по поводу золота - должно быть как в фигурном катании - калькулятор. Каждый элемент - заранее оговорённый бал, каждая помарка - заранее оговорённый минус бал. Прозрачно. В фигурном катании наши тоже падали и занимали первые места, т.к. общая сумма за выступление даже с учётом падения оказывалась выше конкурентов. Так же должно быть и в гимнастике.
Может наши спортивные чиновники наконец то зубы покажут, как показали бы чиновники СССР.