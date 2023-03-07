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Поплатилась за правду: Ирину Винер на два года отстранили от работы в Международной федерации гимнастики

Поплатилась за правду: Ирину Винер на два года отстранили от работы в Международной федерации гимнастики

Автор:
07 марта 2023 10:04
Сообщество : Спорт
Метки: Ynews   fig   Ирина Винер   Спорт   видео   отстранение   политика   художественная гимнастика   
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Официальная версия отстранения: жесткая критика Винер Олимпиады в Токио.

Главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике отстранили от международных соревнований под эгидой FIG. Ирина Винер не сможет присутствовать на них в течение двух лет ни в каком качестве. Об этом сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (FIG). Решение было принято Фондом гимнастической этики (GEF).


Сообщается, что отстранение вступит в силу через один день после снятия защитных мер федерации, связанных с ситуацией на Украине (недопуск российских спортсменов до международных соревнований). Если эти защитные меры снимут в течение пяти лет, санкции в отношении Винер начнут действовать, в ином же случае срок отстранения сократят. Таким образом Фонд гимнастической этики отреагировал на жёсткую критику Винер итогов Олимпиады в Токио.

Тогда россиянку Дину Аверину отправили на второе место после израильтянки Линор Ашрам, чьё выступление невозможно было назвать безупречным. Ашрам потеряла предмет, тогда как Аверина в этой же дисциплине была на высоте. Однако судьи отдали "золото" израильтянке.


Российская сторона попыталась оспорить судейское решение, но технический комитет FIG под предводительством россиянки Натальей Кузьминой оставил оценки в силе.


Винер тогда не стала сдерживаться и высказалась от души. Досталось всем судьям, и Кузьминой - в частности.


Вот ряд цитат главного тренера сборной РФ, которые после стали доказательной базой для Фонда гимнастической этики:

  • «Это главная трагедия Олимпиады. Технический комитет должен был сказать своё резкое слово. Если бы у Ашрам не было бы потери – можно было бы что-то вякать, но эта потеря с лентой сняла все вопросы чистоты судейства».
  • «Убирать надо художественную гимнастику из Олимпийских игр с таким судейством. Или очень сильно наказывать судей по линии МОК».
  • «Надо не давать судьям возможности так себя вести. Надо это пресекать! У нас президент технического комитета – Кузьмина, она, видимо, побоялась встать и сказать за русскую. Но тут нет политизации, есть только правила».

В сентябре 2021 года Винер, как президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, заявила, что ВФХГ сняла Кузьмину с выборов и подготовит "нормального" кандидата. Это решение Ирина прокомментировала так: "Мы сняли её кандидатуру, потому что без неё лучше, чем с ней. Никто бы не посмел сделать то, что она сделала".




Реакция Светланы Хоркиной на отстранение Ирины Винер и российских спортсменов от участия в международных соревнованиях

Понятно, что в мире полным ходом идёт политика "отмены" России, и спорт - лишь еще одна страница в этой истории. Однако, говоря о художественной гимнастике, даже ненавидящие Россию, в первую очередь вспоминают о наших спортсменках и, значит, - о Винер. Её имя не смогут отменить никакие санкции и отстранения.


Сообщается, что Ирина Виннер может подать апелляцию в течение 21 дня с момента уведомления. Сама она пока никак не комментировала решение GEF.




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Метки: Ynews   fig   Ирина Винер   Спорт   видео   отстранение   политика   художественная гимнастика   
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18  комментариев
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13k
Мистер Фикс Час назад
Ладно... когда-нибудь западное мракобесие само себя сожрет, и все вернется в нормальное русло. Вот тогда российский спорт просто разорвет соперников, которые отвыкнут от нормальных тренировок, ибо зачем напрягаться... сильнейшего соперника - России - нет, победы будут присуждать по гендерам и цвету рожи...
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5k
Frank Borman 6 минут назад
Москва, Кремль, 1943г.
- т.Сталин, немцы не допустили тренера нашей сборной по гимнастике Мойшу Рабиновича до Арийских Всегерманских игр, которые пройдут в Берлине в августе. Что делать?
- Вот же сволочи. Они что, не понимают, что спорт - вне политики? Мы, конечно, мочим немцев в Сталинграде и на Курский дуге, но спортсмены и тренеры - это другое. Надо выразить глубокую озабоченность, недоумение и даже сожаление Берлину.

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169
joiner-ru 6 минут назад
Уже давно пора организовывать альтернативные олимпийские игры и приглашать туда спортсменов только с нейтральным отношением к политике, без всей этой гендерной вакханалии и без всяких официальных разрешений на допинг. А то докатились уже - политические бойкоты, мужики на женских соревнованиях, норвежские астматики. Не спорт а балаган.
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1k
pka2004 19 минут назад
Пора выходить из шараг, подобных МОК. А взносы в эт организации лучше тратить на развитие массового спорта у нас.
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30k
Ashabad Полчаса назад
В большом спорте спорта нет. Уже давно.
Олимпиаду смотреть не буду. Рекламу от трансляций буду игнорировать принципиально.
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33k
russger Полчаса назад
Давно пора послать это мракобесие типа олимпиады или евровидения. России там делать нечего, дадут пару медалек, что бы сильно не бузили, а самых лучших спортсменов сольют. Зря ток силы на них тратить.
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1
Михаил Кучугурный Полчаса назад
ну и нахрен нам такие "олимпийские "игры*!
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9k
Oleg 43 минуты назад
Не понял. А за что отстранили то? За выступление? За озвучивание своего мнения? А як же свобода слова? Феерический успех МОК...
А по поводу золота - должно быть как в фигурном катании - калькулятор. Каждый элемент - заранее оговорённый бал, каждая помарка - заранее оговорённый минус бал. Прозрачно. В фигурном катании наши тоже падали и занимали первые места, т.к. общая сумма за выступление даже с учётом падения оказывалась выше конкурентов. Так же должно быть и в гимнастике.
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5k
alex 56 минут назад
да пошли они на х
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2k
RaiJu 57 минут назад
Да надо делать свою олимпиаду. Игры доброй воли или тому подобное.
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28k
Ваня Час назад
верните игры доброй воли, а все эти псевдоолимпиады забудьте...
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26k
Serg2001 Час назад
Наталья Кузьмина. Зассала выступить поперек русофобов. Страна должна знать в лицо своих "героев".
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29k
albedo Час назад
С какой стати кто то извне будет определять тренеров нашей сборной?!
Может наши спортивные чиновники наконец то зубы покажут, как показали бы чиновники СССР.
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169
joiner-ru albedo 3 минуты назад
Они не могут запретить заниматься тренерством. Это всего лишь запрет на личное присутствие на соревнованиях в качестве тренера. Это не критично.
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