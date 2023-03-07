Поплатилась за правду: Ирину Винер на два года отстранили от работы в Международной федерации гимнастики

Сообщается, что отстранение вступит в силу через один день после снятия защитных мер федерации, связанных с ситуацией на Украине (недопуск российских спортсменов до международных соревнований). Если эти защитные меры снимут в течение пяти лет, санкции в отношении Винер начнут действовать, в ином же случае срок отстранения сократят. Таким образом Фонд гимнастической этики отреагировал на жёсткую критику Винер итогов Олимпиады в Токио.

Тогда россиянку Дину Аверину отправили на второе место после израильтянки Линор Ашрам, чьё выступление невозможно было назвать безупречным. Ашрам потеряла предмет, тогда как Аверина в этой же дисциплине была на высоте. Однако судьи отдали "золото" израильтянке.