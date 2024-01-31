"Без флага на Олимпиаду мы не вернёмся": Ирина Винер против участия сборной РФ в нейтральном статусе

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер считает, что Игры должны быть международными с участием сильнейших команд - считай, сборной России. А всё остальное - профанация.
Девиз "Выше! Дальше! Сильнее!", которым всегда руководствовались спортсмены Олимпиады, - нынче является профанацией. Нет на Играх сильнейших - с кем соревноваться спортсменам? В результате Олимпиада превращается в местечковые соревнования, в которых состязаются не самые выдающиеся спортсмены.
Сборная РФ по художественной гимнастике вернётся на Олимпиаду только под своим флагом - считает Ирина Винер.
Дискуссия об участии сборной по художественной гимнастике в Олимпиаде-2024 идут давно, но Винер всегда придерживалась однозначной позиции: если ехать - то с российским флагом.
"Наши спортсмены разделены флажками на командные и индивидуальные, но мы не приглашены, как мы можем говорить, что мы там будем участвовать? Зачем мы поедем, если там не будет ни одного болельщика, кто поднимет флаг и будет скандировать гимн? Почему, зачем мы должны унижаться? Мэр Парижа сказала: пусть приезжают как беженцы. Мои дети этого не сделают",- говорила Винер осенью 2023 г.
Если вспомнить участие российской сборной в токийской Олимпиаде, то становится ясно, что даже нейтральный статус не смог спасти наших спортсменок от предвзятого отношения судей. Тогда многократная чемпионка мира и безусловный фаворит Дина Аверина уступила в многоборье израильтянке Линой Ашрам. Последняя допустила грубую ошибку в одном из упражнений, уронив ленту, но судьи на это предпочли закрыть глаза.
В командном турнире российскую сборную поставили ниже гимнасток из Болгарии - и тут тоже не обошлось без скандалов, связанных с работой судей.
Участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, да еще как беженцы без флага, без гимна, без упоминания страны для российских гимнасток невозможно.
"Наши шестилетки на концертах поднимают ручки и у них ноготочки раскрашены в триколор. Они приходят уже патриотами! У нас 86 регионов занимаются художественной гимнастикой. Я недавно была на Дальнем Востоке, и я думаю, кстати, что мы туда должны перебираться постепенно, там все наши дружественные страны", - считает Винер
Винер - известный боец за правду. После критики Олимпиады в Токио Фонд гимнастической этики отстранил Ирину от работы в Международной федерации гимнастики на 2 года. Она не сможет появляться на любых соревнованиях международного уровня на в каком качестве.
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