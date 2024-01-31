"Без флага на Олимпиаду мы не вернёмся": Ирина Винер против участия сборной РФ в нейтральном статусе





Дискуссия об участии сборной по художественной гимнастике в Олимпиаде-2024 идут давно, но Винер всегда придерживалась однозначной позиции: если ехать - то с российским флагом.





"Наши спортсмены разделены флажками на командные и индивидуальные, но мы не приглашены, как мы можем говорить, что мы там будем участвовать? Зачем мы поедем, если там не будет ни одного болельщика, кто поднимет флаг и будет скандировать гимн? Почему, зачем мы должны унижаться? Мэр Парижа сказала: пусть приезжают как беженцы. Мои дети этого не сделают",- говорила Винер осенью 2023 г.

Если вспомнить участие российской сборной в токийской Олимпиаде, то становится ясно, что даже нейтральный статус не смог спасти наших спортсменок от предвзятого отношения судей. Тогда многократная чемпионка мира и безусловный фаворит Дина Аверина уступила в многоборье израильтянке Линой Ашрам. Последняя допустила грубую ошибку в одном из упражнений, уронив ленту, но судьи на это предпочли закрыть глаза.



