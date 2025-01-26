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На Сицилии перед приездом президента спешно укладывали асфальт и теперь не могут отыскать люки

На Сицилии перед приездом президента спешно укладывали асфальт и теперь не могут отыскать люки

Автор:
26 января 2025 11:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Италия   Сицилия   ЧП   асфальт   дорога   люки   фиаско   
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В Италии власти города Агридженто на Сицилии перед приездом президента в панике закатали буквально всё в свежий асфальт, потратив на это около €510 тыс.

Власти Агридженто потратили 510 тысяч евро на то, чтобы заасфальтировать необходимые участки улиц в городе. Работа шла быстро — необходимо было обновить покрытие дороги за два дня перед приездом президента. La Repubblica передает, что на фоне особой спешки работники забыли о люках, и теперь, когда президент страны уже уехал из города, коммунальщикам приходится искать их с помощью металлоискателей.



Самое забавное, что по большей части улиц со свежим асфальтом кортеж даже не проехал

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Метки: Видео   Италия   Сицилия   ЧП   асфальт   дорога   люки   фиаско   
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45k
albedo 44 минуты назад
А Задорнов еще над нашими смеялся.
Итальянцы, выходит, не лучше.
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6k
Tuskub 2 минуты назад
...не все зависит от "работников" и подрядчиков. Когда работают "особо ценные специалисты" , то они и люки закатывают.. НО, другое бесит - это как такую "работу" принимают местные власти!!?? ..а они, мать их, принимают..((( Тут на лицо, проблема в том, что "принимающие" тупорылые до мозга костей, девочки с "ноготками" или люди, абсолютно не понимающие, что они делают (((
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Круэлла
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