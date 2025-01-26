На Сицилии перед приездом президента спешно укладывали асфальт и теперь не могут отыскать люки

Власти Агридженто потратили 510 тысяч евро на то, чтобы заасфальтировать необходимые участки улиц в городе. Работа шла быстро — необходимо было обновить покрытие дороги за два дня перед приездом президента. La Repubblica передает, что на фоне особой спешки работники забыли о люках, и теперь, когда президент страны уже уехал из города, коммунальщикам приходится искать их с помощью металлоискателей.



