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В Челябинске госслужащий получил взятку в виде 600 тонн асфальта

В Челябинске госслужащий получил взятку в виде 600 тонн асфальта

Автор:
14 декабря 2023 17:51
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Челябинская область   асфальт   госслужащий   дорожные работы   коррупция   подрядчик   
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В Челябинске даже взятки суровые.

В такой странной взятке нет ничего удивительного, ведь её получил сотрудник ОГКУ "Челябинскавтодор", которое входит в структуру Министерства дорожного хозяйства и транспорта (Миндор) Челябинской области. По версии следствия, его подкупил один из главных дорожных подрядчиков Челябинской области, директор ООО "Уралдорстрой" Нвер Колозян.


В СК уточнили, что с мая по декабрь 2023 года главный специалист отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ "Челябинскавтодор" получал взятку асфальтом. В пересчёте на деньги он получил свыше 2,9 млн рублей. Взамен главный специалист постоянно сообщал подкупившему его подрядчику о возможных проверках, проводимых специалистами испытательной лаборатории, "с целью сокрытия нарушений условий государственных контрактов, а также в приемке работ ненадлежащего качества и несоответствующих нормативно-техническим требованиям".

Помимо главного специалиста отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ "Челябинскавтодор" и главы "Уралдорстрой" в деле фигурирует сотрудник ОГКУ "Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований". Его подозревают в посредничестве при получении взятки.


И Нвер Колозян, и сотрудник "Челябинскавтодора" задержаны. В отношении первого возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере"), второго — по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом"). Обоим грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Источник:

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Метки: Видео   Челябинская область   асфальт   госслужащий   дорожные работы   коррупция   подрядчик   
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6  комментариев
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8k
Колорад 47 минут назад
Наверно хотел дороги отремонтировать возле детских домов.
:)
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5k
Ал Ди 12 минут назад
Армян тянет к асфальту. Наука как это может объяснить?
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72k
Пётровыч Полчаса назад
Видно же, что дело сфабрикованное, при обыске кроме денег ничего не нашли, даже 1 кг асфальта не было, Нвер Колозян кристально честный чиновник , это всё политические чистки и клевета со стороны конкурентов.
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1k
Дмитрий 36 минут назад
Нет, ну это нормально, в Российской Федерации директор ООО "Уралдорстрой" Нвер Колозян.
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17k
a_komolow 44 минуты назад
А асфальт куда дел ?
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