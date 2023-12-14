В Челябинске госслужащий получил взятку в виде 600 тонн асфальта

В такой странной взятке нет ничего удивительного, ведь её получил сотрудник ОГКУ "Челябинскавтодор", которое входит в структуру Министерства дорожного хозяйства и транспорта (Миндор) Челябинской области. По версии следствия, его подкупил один из главных дорожных подрядчиков Челябинской области, директор ООО "Уралдорстрой" Нвер Колозян.





В СК уточнили, что с мая по декабрь 2023 года главный специалист отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ "Челябинскавтодор" получал взятку асфальтом. В пересчёте на деньги он получил свыше 2,9 млн рублей. Взамен главный специалист постоянно сообщал подкупившему его подрядчику о возможных проверках, проводимых специалистами испытательной лаборатории, "с целью сокрытия нарушений условий государственных контрактов, а также в приемке работ ненадлежащего качества и несоответствующих нормативно-техническим требованиям".