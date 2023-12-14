В Челябинске госслужащий получил взятку в виде 600 тонн асфальта

В Челябинске даже взятки суровые.
В такой странной взятке нет ничего удивительного, ведь её получил сотрудник ОГКУ "Челябинскавтодор", которое входит в структуру Министерства дорожного хозяйства и транспорта (Миндор) Челябинской области. По версии следствия, его подкупил один из главных дорожных подрядчиков Челябинской области, директор ООО "Уралдорстрой" Нвер Колозян.
В СК уточнили, что с мая по декабрь 2023 года главный специалист отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ "Челябинскавтодор" получал взятку асфальтом. В пересчёте на деньги он получил свыше 2,9 млн рублей. Взамен главный специалист постоянно сообщал подкупившему его подрядчику о возможных проверках, проводимых специалистами испытательной лаборатории, "с целью сокрытия нарушений условий государственных контрактов, а также в приемке работ ненадлежащего качества и несоответствующих нормативно-техническим требованиям".
Помимо главного специалиста отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ "Челябинскавтодор" и главы "Уралдорстрой" в деле фигурирует сотрудник ОГКУ "Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований". Его подозревают в посредничестве при получении взятки.
И Нвер Колозян, и сотрудник "Челябинскавтодора" задержаны. В отношении первого возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере"), второго — по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом"). Обоим грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
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