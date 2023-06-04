В Индии найден памятник коррупционерам в виде фальшивой дороги

Если бы в мире проводился чемпионат по укладыванию самого плохого асфальта в мире, призером бы стал индийский подрядчик Рана Тхакур.
Жители деревни в округе Джална штата Махараштра недолго радовались новости, что у них отремонтируют дорогу. После того как работы были завершены, мужчины пришли посмотреть на результат, и он их, мягко говоря, не порадовал.
Народ на видео негодует.
«Вы думали, что наше правительство плохо относится к воровству денег? Местные власти сделали фальшивую дорогу, чтобы сэкономить».
Этим роликом поделился в Twitter доктор медицинских наук Фуджайлом Ахмедом, лидер местного конгресса из Ассама. Обвинил всех и вся в коррупции и мародерстве и заявил, что настоящую дорогу невозможно поднять голыми руками.
Строительство дороги было проведено в рамках госпрограммы, работы проводились на трассе Рама-Хаштпохари-Каджрат-Лиджма в Амблад Талуке округа Джалнапри. Подрядчик утверждал, что использовал немецкую технологию для строительства дороги. Сами немцы бы изрядно удивились, узнав, что у них есть технологии "ковровых" дорог.
Источник:
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Если кто читал "Крёстного отца" (не помню, есть ли это в фильме), то там есть интересный факт: мафия занималась игорными домами, борделями и... строительством дорог! Т.е. уже в те времена этот промысел процветал (кстати, речь не о России) и приносил ощутимый доход.
Отсюда и соответствующая риторика
Подожду когда проснутся мамкины лепералы и начнут кричать «а вот у нас»
Есть плохие дороги, а есть хорошие
И это факт.
Мне, нет смысла вуалировать и хвалить всё, а также нет смысла орать что всё хреново, как это делает продажный леперальный скот и упоротые чмыри с хохлосвиньями
Вынужден с вами несогласиться.
На этом ресурсе есть как отдельные идиоты-всепропальщики, так и целые группы проплаченных врагов, задача которых писать что в России де всё плохо.
Ну абсолютно всё.
При этом когда их тыкаешь в их же брехню, в ответ получаешь оскорбления и слив.
Так, что есть еще персонажи