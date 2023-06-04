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В Индии найден памятник коррупционерам в виде фальшивой дороги

В Индии найден памятник коррупционерам в виде фальшивой дороги

Автор:
04 июня 2023 12:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Индия   асфальт   видео   дороги   ковровые дороги   коррупция   строительство дорог   
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Если бы в мире проводился чемпионат по укладыванию самого плохого асфальта в мире, призером бы стал индийский подрядчик Рана Тхакур.

Жители деревни в округе Джална штата Махараштра недолго радовались новости, что у них отремонтируют дорогу. После того как работы были завершены, мужчины пришли посмотреть на результат, и он их, мягко говоря, не порадовал.


Народ на видео негодует.

«Вы думали, что наше правительство плохо относится к воровству денег? Местные власти сделали фальшивую дорогу, чтобы сэкономить».


Этим роликом поделился в Twitter доктор медицинских наук Фуджайлом Ахмедом, лидер местного конгресса из Ассама. Обвинил всех и вся в коррупции и мародерстве и заявил, что настоящую дорогу невозможно поднять голыми руками.


Строительство дороги было проведено в рамках госпрограммы, работы проводились на трассе Рама-Хаштпохари-Каджрат-Лиджма в Амблад Талуке округа Джалнапри. Подрядчик утверждал, что использовал немецкую технологию для строительства дороги. Сами немцы бы изрядно удивились, узнав, что у них есть технологии "ковровых" дорог.

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Метки: Индия   асфальт   видео   дороги   ковровые дороги   коррупция   строительство дорог   
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31  комментарий
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Виктор Глущенко 2 часа назад
Удалите это пока в России не узнали . И так дороги хреновые , а будет вообще ЖОПА !
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4k
Виктор Штурмаревич 15 минут назад
Рубироид постелили да ещё и бракованый
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1k
Дмитрий 23 минуты назад
Асфальтовая ковровая дорожка.
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−1
24k
Павел Плеханов Час назад
Эх... дОроги дорОги...
Если кто читал "Крёстного отца" (не помню, есть ли это в фильме), то там есть интересный факт: мафия занималась игорными домами, борделями и... строительством дорог! Т.е. уже в те времена этот промысел процветал (кстати, речь не о России) и приносил ощутимый доход.
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5k
BenderRodriguez Час назад
Ну вот взял и сломал дорогу! Посадить его за порчу государственного имущества!!!
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12k
GROMOZEKA 2 часа назад
Рано зашел.
Подожду когда проснутся мамкины лепералы и начнут кричать «а вот у нас»
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192
Иван Петров GROMOZEKA 53 минуты назад
Латыш уже написал о том, что в Риге дороги никакие. Только вряд ли он либерал. Написал просто правду.
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434
Glot Remmy GROMOZEKA 39 минут назад
Никто о России в смысле дорог уже ничего плохого не пишет. Следует быть конченным кретином, что бы не заметить изменения в лучшую сторону и практическое закрытие темы плохих дорог в России. Ну а пытающихся вас агрить йеху-маргиналов из числа либеральных отбросов - просто игнорируйте. Вам вот говорят, что в Риге плохие очень дороги. Люди в ямы всевозможные проваливаются. Даже у меня этой зимой случай был. Думал, что инфаркт схватит, поскольку машина под углом в 45 градусов встала. Кое-как вытянули задним ходом...
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