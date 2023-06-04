В Индии найден памятник коррупционерам в виде фальшивой дороги

Народ на видео негодует.

«Вы думали, что наше правительство плохо относится к воровству денег? Местные власти сделали фальшивую дорогу, чтобы сэкономить».

Этим роликом поделился в Twitter доктор медицинских наук Фуджайлом Ахмедом, лидер местного конгресса из Ассама. Обвинил всех и вся в коррупции и мародерстве и заявил, что настоящую дорогу невозможно поднять голыми руками.