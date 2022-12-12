Экоактивиста, приклеевшего себя к автобану, пришлось вырезать вместе с асфальтом

Для привлечения внимания к этой проблеме участники "Letzte Generation" регулярно предпринимают разнообразные акции, в том числе, приклеивают себя к автобану. 9 декабря шестеро отмороженных на голову активистов попытались заблокировать движение в районе главной магистрали Майнца в Германии в утренний час пик. Четверо из них приклеили себя к асфальту. И если в трех случаях клей удалось нейтрализовать оливковым маслом, то четвертому идиоту участнику акции не повезло. Он использовал промышленный клей, а потому полиции пришлось вызывать спасателей МЧС, чтобы вырезать кусок асфальта вокруг его руки.



