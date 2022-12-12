Экоактивиста, приклеевшего себя к автобану, пришлось вырезать вместе с асфальтом

Экоактивисты никак не унимаются. Эти активные, но порой не очень умные люди всячески мешают жизни окружающих, и иногда все-таки получают по заслугам. В Германии одному чудаку пришло в голову приклеить свои руки к автобану. Результат даже для него самого оказался неожиданным.
Немецкая группа экоактивистов под названием "Letzte Generation" предприняла очередную попытку "достучаться" до властей Германии. Участники этого объединения постоянно просят руководство страны и автопроизводителей снизить скоростной режим на магистралях до 100 км/ч. Тем самым, как считают экоактивисты, можно значительно уменьшить выбросы СО2 в атмосферу.
Для привлечения внимания к этой проблеме участники "Letzte Generation" регулярно предпринимают разнообразные акции, в том числе, приклеивают себя к автобану. 9 декабря шестеро
отмороженных на голову активистов попытались заблокировать движение в районе главной магистрали Майнца в Германии в утренний час пик. Четверо из них приклеили себя к асфальту. И если в трех случаях клей удалось нейтрализовать оливковым маслом, то четвертому идиоту участнику акции не повезло. Он использовал промышленный клей, а потому полиции пришлось вызывать спасателей МЧС, чтобы вырезать кусок асфальта вокруг его руки.
И когда уже с этими странненькими перестанут церемониться?
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