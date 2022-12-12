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Экоактивиста, приклеевшего себя к автобану, пришлось вырезать вместе с асфальтом

Экоактивиста, приклеевшего себя к автобану, пришлось вырезать вместе с асфальтом

Автор:
12 декабря 2022 10:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Letzte Generation   автобан   акция протеста   асфальт   видео   смешно   экоактивисты   экология   
1786
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Экоактивисты никак не унимаются. Эти активные, но порой не очень умные люди всячески мешают жизни окружающих, и иногда все-таки получают по заслугам. В Германии одному чудаку пришло в голову приклеить свои руки к автобану. Результат даже для него самого оказался неожиданным.

Немецкая группа экоактивистов под названием "Letzte Generation" предприняла очередную попытку "достучаться" до властей Германии. Участники этого объединения постоянно просят руководство страны и автопроизводителей снизить скоростной режим на магистралях до 100 км/ч. Тем самым, как считают экоактивисты, можно значительно уменьшить выбросы СО2 в атмосферу.


Для привлечения внимания к этой проблеме участники "Letzte Generation" регулярно предпринимают разнообразные акции, в том числе, приклеивают себя к автобану. 9 декабря шестеро отмороженных на голову активистов попытались заблокировать движение в районе главной магистрали Майнца в Германии в утренний час пик. Четверо из них приклеили себя к асфальту. И если в трех случаях клей удалось нейтрализовать оливковым маслом, то четвертому идиоту участнику акции не повезло. Он использовал промышленный клей, а потому полиции пришлось вызывать спасателей МЧС, чтобы вырезать кусок асфальта вокруг его руки.


И когда уже с этими странненькими перестанут церемониться?

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Метки: Letzte Generation   автобан   акция протеста   асфальт   видео   смешно   экоактивисты   экология   
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25  комментариев
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3k
pinbalist 56 минут назад
Думается что быстрее и дешевле было бы просто подогнать каток. К вечеру всё уже высохло бы.
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6k
М С 6 минут назад
Интеллекта за очками не наблюдается...
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2k
SHAGREEN 7 минут назад
Руки пилятся гораздо быстрее
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1k
raael13 8 минут назад
Член нужно было приклеивать... Такой перформанс просрали.
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13k
sonic24a 9 минут назад
Зачем? Рос бы прямо там.
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1k
Юлия Фоксина 13 минут назад
Это не настоящие эко активисты, а просто, местные умалишенные фрики, которым от безделья заняться не чем. Настоящие эко активисты не приклеивают себя к различным поверхностям и не занимаются вандализмом. К тому же настоящие эко активисты обладают интеллектом, и понимают, что хоть и объем углекислого газа имеющего антропогенное происхождение в абсолютном выражении довольно значительный, в относительном же выражение в сравнении с долей других парниковых газов (в том числе водяной пар и метан) такой объем можно отнести к статистической погрешности. Главным источником парниковых газов является мировой океан(водяной пар и метан) и не вечная (как оказалось) мерзлота(метан), кроме того и другие не антропогенные источники, такие как: вулканы и обширные болота.
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12k
Alex Djeff 14 минут назад
Вот где свободы граждан? Захотел приклеиться - пожалуйста. Пустить движение на пару дней в объезд, пусть сидит, думает о прекрасной планете будущего... Сейчас как раз заморозки.
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1k
Бубырь донской 14 минут назад
Он сам СО вырабатывает. Постоянно. И сероводород тоже, иногда. Рот и жоппу пусть заклеит, можно промышленным клеем.
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39
Эдуард 15 минут назад
а вы её отодрали? Да, папа, кто посмелее по два раза
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65
pitt silver 20 минут назад
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11
Дядюшка Лю 21 минуту назад
Задолбала реклама клея
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71
andreivin 24 минуты назад
Жду когда у нас начнут себя приклеивать. Просто интересно что с ними сразу сделают.
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359
Liberman 24 минуты назад
мне вот интересно: а че их вырезают? устраивают какие-то мероприятия? ну приклеил - хрен с тобой, огради его знаком, и не подпускай никого - через три дня сам себе руку отгрызет.
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388k
Алексей Полчаса назад
неправильно вырезали.надо было так и быстрее и проще и может в следущий раз 100раз подумал
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1k
qwer Полчаса назад
А почему их называют экоактивистами, а не простым словом "д@лбоёбы"?
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4k
Chuna Полчаса назад
Вот заморочились! Надо было просто вызвать асфальтоукладчик! Проехать пару раз, и асфальт как новый!
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26k
The Dude Полчаса назад
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4k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Пусть на зло всем, отрежет публично свои яйца в знак протеста.
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9k
Ф Ив 42 минуты назад
Ума нет - считай калека. Лучше бы он свои тестикули к асфальту приклеил, чтобы оторвали без них, и он в дальнейшим не смог размножаться.
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6k
pilgrimnl 43 минуты назад
надо было не мчс вызывать, а военных хирургов, что бы отрезали нахер кисть на месте.
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71
andreivin pilgrimnl Полчаса назад
Зачем беспокоить уважаемых военных хирургов? Лопатой сапёрной или топориком.
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12k
котегRUS 49 минут назад
лучше бы задницей приклеился...
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