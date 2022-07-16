Зачем под Санкт-Петербургом уложили асфальт с запахом клубники

Мало кому нравится запах свежего асфальта. Во время дорожных работ пахнет битум, у него достаточно резкий и тяжелый аромат. Но НИЦ «АБЗ-1» в этом году решили поэкспериментировать — уложить асфальт с запахом… клубники.

Новое дорожное покрытие появилось недалеко от СНТ «Дунай» во Всеволожском районе Ленинградской области. Здесь ремонтировали участок дороги на трассе от поселка Морозова до станции Магнитной, и его выбрали в качестве эксперимента: 700 метров привычного асфальта заменили ароматизированным. Так что дорожники и те, кто застал ремонтные работы, смогли по-настоящему оценить новые ароматы.