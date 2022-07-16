Зачем под Санкт-Петербургом уложили асфальт с запахом клубники

Какой он — запах дорог? В Ленинградской области — с ароматом клубники.
Мало кому нравится запах свежего асфальта. Во время дорожных работ пахнет битум, у него достаточно резкий и тяжелый аромат. Но НИЦ «АБЗ-1» в этом году решили поэкспериментировать — уложить асфальт с запахом… клубники.
Новое дорожное покрытие появилось недалеко от СНТ «Дунай» во Всеволожском районе Ленинградской области. Здесь ремонтировали участок дороги на трассе от поселка Морозова до станции Магнитной, и его выбрали в качестве эксперимента: 700 метров привычного асфальта заменили ароматизированным. Так что дорожники и те, кто застал ремонтные работы, смогли по-настоящему оценить новые ароматы.
Так чем же отличается клубничная дорога от обычной? На самом деле только запахом, и тот после окончания ремонтных работ исчезает. Битум пахнет именно горячий, так что во время жары, вероятно, накалившийся на солнце асфальт также будет приятно пахнуть.
Что касается качества покрытия, то запах никак на него не повлиял: асфальт точно такой же, как и на соседнем привычно пахнущем участке. Химики АБЗ-1 добавили в раствор ароматизатор, который используется в пищевой промышленности, так что он абсолютно натурален и безопасен. А еще это значит, что фактически можно добавить к трассе любой запах: цитрусовых, шоколада или ванили. Кстати, последняя тоже прошла испытания с успехом и очень хорошо ароматизировала смесь, однако она дороже клубники, поэтому выбор был сделан в пользу ягодного аромата.
Между прочим, это не первый эксперимент Асфальтобетонного завода №1, ранее они уже создавали цветные покрытия. В основном это тротуары, и они также находятся преимущественно в Ленинградской области. В этом регионе можно найти красные и синие заасфальтированные дорожки. Таким асфальтом удобно выделить пешеходные зоны, ну а дорогу он позволяет сделать ярче и интереснее.
Источник:
АНТИФИШКИ
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