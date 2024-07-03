Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в аварию в Анталье

В страшную аварию попал автобус с российскими и белорусскими гражданами — транспортное средство на большой скорости врезалось в бетонный столб на автомагистрали Алания – Анталья в Турции.



По предварительным данным, в салоне автобуса находились 16 россиян и четверо белорусов. Отмечается, что среди пострадавших есть дети. Как сообщают местные СМИ, всех госпитализировали в больницы города Манавгат, однако сведений о состоянии пострадавших нет. Издание Nehir Haber пишет, что водитель автобуса умер в больнице.