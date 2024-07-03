Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в аварию в Анталье

Погибших среди туристов, к счастью, нет.
В страшную аварию попал автобус с российскими и белорусскими гражданами — транспортное средство на большой скорости врезалось в бетонный столб на автомагистрали Алания – Анталья в Турции.
По предварительным данным, в салоне автобуса находились 16 россиян и четверо белорусов. Отмечается, что среди пострадавших есть дети. Как сообщают местные СМИ, всех госпитализировали в больницы города Манавгат, однако сведений о состоянии пострадавших нет. Издание Nehir Haber пишет, что водитель автобуса умер в больнице.
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Сообщается, что автобус вёз туристов из Аланьи в аэропорт. Причины аварии пока неизвестны, полиция проводит проверку. Вполне возможно, что водитель транспортного средства задремал за рулём.
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Как уточняют турецкие СМИ, автобус попал в ДТП на въезде на перекрёсток моста автовокзала Соргун кольцевой дороги города Манавгата. На данный момент известно, что погибших среди граждан России нет.
Добавим, что аварии с участием туристических автобусов в Турции случаются с пугающей частотой. В середине января произошло резонансное ДТП с девятью погибшими. Как и в случае с сегодняшней аварией, автобус по непонятной причине (пишут, что водитель потерял управление) столкнулся с ограждением на выезде из тоннеля, после чего перевернулся.
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