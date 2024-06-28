FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1528 постов • 63 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Индии из-за сильных ливней обрушилась крыша аэропорта, есть жертвы

В Индии из-за сильных ливней обрушилась крыша аэропорта, есть жертвы

Автор:
28 июня 2024 08:36
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Видео   Индия   ЧП   аэропорт   дели   ливень   рухнула крыша   терминал аэропорта   
871
2
2

В Индию пришли сильные ливневые дожди, которые принесли множество проблем.

Покрытие части крыши и опорные балки аэропорта в Дели не выдержали потока ливня и обрушились прямо на авто, припаркованные в зоне посадки и высадки.


Т.к. делийский аэропорт считается одним из самых загруженных в мире, без жертв не обошлось. Сообщается, что из машины, на которую упала опорная балка, извлекли тело одного мужчины.


Есть и пострадавшие - пока говорят о шестерых пассажирах, получивших травмы, но их количество может увеличиться, т.к. спасательные работы продолжаются.




Все полёты из пострадавшего терминала временно прекращены, а стойки регистрации закрыты. Однако выполнение международных рейсов продолжается, т.к. для них задействован другой терминал.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Ynews   Видео   Индия   ЧП   аэропорт   дели   ливень   рухнула крыша   терминал аэропорта   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2267 постов (2258 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

256742



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали фильм "Афоня": кадры со съемок и 23 интересных факта о фильме
Как снимали фильм "Афоня": кадры со съемок и 23 интересных факта о фильме
Бастрыкин назвал нижнюю палату парламента "Государственной дурой"
Бастрыкин назвал нижнюю палату парламента "Государственной дурой"
Набирающие популярность в сообществах
Брюс всемогущий — как Брюс Уиллис стал «своим парнем» с экрана и постепенно исчез с него⁠⁠
Брюс всемогущий — как Брюс Уиллис стал «своим парнем» с экрана и постепенно исчез с него⁠⁠
Немолодым везде у нас дорога
Немолодым везде у нас дорога
Тинькофф отсекает лишнее
Тинькофф отсекает лишнее
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Услуга которую мы ждали

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Прикол#позитив#кино#улыбнуло#кот#конфликт#нападение#задержание
#в мире#Юмор#новости#полиция#Китай#Москва#США#маразм#Ynews#истории
#люди#животные#интересное#история#фильм#авария#забавно#ЧП#дом#Реакция
Тинькофф отсекает лишнее Тинькофф отсекает лишнее Дикое видео: голая женщина нападает на пассажиров в аэропорту Чили Дикое видео: голая женщина нападает на пассажиров в аэропорту Чили Работники авиакомпании небрежно вышвыривают из самолёта инвалидные коляски пассажиров Работники авиакомпании небрежно вышвыривают из самолёта инвалидные коляски пассажиров Беспорядки в Дагестане: что известно о ситуации в аэропорту Махачкалы Беспорядки в Дагестане: что известно о ситуации в аэропорту Махачкалы Японский аэропорт постепенно погружается в море Японский аэропорт постепенно погружается в море "Аж наш дом дрогнул!": неподалёку от аэропорта в Сочи взорвался и загорелся резервуар с топливом "Аж наш дом дрогнул!": неподалёку от аэропорта в Сочи взорвался и загорелся резервуар с топливом

На что жалуетесь?

Вернуться