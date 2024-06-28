В Индии из-за сильных ливней обрушилась крыша аэропорта, есть жертвы

В Индию пришли сильные ливневые дожди, которые принесли множество проблем.
Покрытие части крыши и опорные балки аэропорта в Дели не выдержали потока ливня и обрушились прямо на авто, припаркованные в зоне посадки и высадки.
Т.к. делийский аэропорт считается одним из самых загруженных в мире, без жертв не обошлось. Сообщается, что из машины, на которую упала опорная балка, извлекли тело одного мужчины.
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Есть и пострадавшие - пока говорят о шестерых пассажирах, получивших травмы, но их количество может увеличиться, т.к. спасательные работы продолжаются.
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Все полёты из пострадавшего терминала временно прекращены, а стойки регистрации закрыты. Однако выполнение международных рейсов продолжается, т.к. для них задействован другой терминал.
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