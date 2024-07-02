Вандал украл элементы мемориального комплекса "Расстрельный угол" в Краснодаре

В кубанской столице неизвестный вандал осквернил мемориал «Расстрельный угол» на Всесвятском кладбище, похитив сабли и оружие; похитителя металла ищет полиция.
Инцидент произошёл на Всесвятском кладбище на пересечении улиц Аэродромной и Бабушкина. Как выяснилось, неизвестный осквернил мемориальный комплекс «Расстрельный угол» - он спилил и украл элементы постамента «Оружие». Вандал похитил две сабли и ружьё.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ («Вандализм»). Неизвестному похитителю грозит до трёх месяцев ареста. Сейчас полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, устанавливая личность похитителя.
Источник:
- "Ты зачем целовал чужого ребёнка?": в Краснодаре прохожий спугнул мужчину, пристававшего к маленькой девочке
- Оставила в тележке: мать-кукушка бросила дочь в супермаркете Краснодара и хотела уехать в Питер
- В Краснодаре психолог и коуч-энергопрактик сожгла себя у Кубанского аграрного университета
- Кровля школы упала на школьников, собравшихся на линейку в Краснодаре. Пострадали 12 подростков
- В Краснодаре Lada с чеченскими номерами наехала на лежащего без сознания мужчину, водитель авто устроил скандал
Вот её и не спиливать, а желательно увеличить.
Ну, кто в теме, тот поймёт.
Цыган ищите...
Хотя есть шанс, что вору это понравится, так мог сделать только истинный приверженец и активный участник ЛГБТ*-движения
* - ЛГБТ является запрещённой организацией в РФ