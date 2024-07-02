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Вандал украл элементы мемориального комплекса "Расстрельный угол" в Краснодаре

Вандал украл элементы мемориального комплекса "Расстрельный угол" в Краснодаре

Автор:
02 июля 2024 10:07
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Краснодар   Расстрельный угол   вандал   новости   осквернил мемориал   украл   
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В кубанской столице неизвестный вандал осквернил мемориал «Расстрельный угол» на Всесвятском кладбище, похитив сабли и оружие; похитителя металла ищет полиция.

Инцидент произошёл на Всесвятском кладбище на пересечении улиц Аэродромной и Бабушкина. Как выяснилось, неизвестный осквернил мемориальный комплекс «Расстрельный угол» - он спилил и украл элементы постамента «Оружие». Вандал похитил две сабли и ружьё.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ («Вандализм»). Неизвестному похитителю грозит до трёх месяцев ареста. Сейчас полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, устанавливая личность похитителя.

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Метки: Краснодар   Расстрельный угол   вандал   новости   осквернил мемориал   украл   
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7  комментариев
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8k
Отвратительный Мужик Час назад
За такое нужно в этом углу расстреливать.
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9k
Харон ( Χάρων) 39 минут назад
А у ружья была мушка?
Вот её и не спиливать, а желательно увеличить.
Ну, кто в теме, тот поймёт.
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1k
DuckTales 53 минуты назад
А что с ними делать-то потом ?
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234
Николай Скобеев Час назад
Хочется верить, что найдут и кто-то ему наглядно объяснит, что у автоматного ствола может быть и другое применение.

Хотя есть шанс, что вору это понравится, так мог сделать только истинный приверженец и активный участник ЛГБТ*-движения

* - ЛГБТ является запрещённой организацией в РФ
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2438 постов (2397 в горячем)

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