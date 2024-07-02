Вандал украл элементы мемориального комплекса "Расстрельный угол" в Краснодаре

Деду Байдену давно пора на пенсию

"Ты зачем целовал чужого ребёнка?": в Краснодаре прохожий спугнул мужчину, пристававшего к...

Оставила в тележке: мать-кукушка бросила дочь в супермаркете Краснодара и хотела уехать в Питер

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Кровля школы упала на школьников, собравшихся на линейку в Краснодаре. Пострадали 12 подростков