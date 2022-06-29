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"Ты кидал?": проводница поезда отлупила детей, возвращавшихся из школьного лагеря

"Ты кидал?": проводница поезда отлупила детей, возвращавшихся из школьного лагеря

Автор:
29 июня 2022 12:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Затрещина   видео   воспитание   дети   конфликт   подзатыльник   поезд   проводница   хулиганы   школьники   
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Подростки возвращались домой из Анапы и, по свидетельствам очевидцев поезда, так достали всех, кто ехал с ними в одном вагоне, что проводница не сдержалась.

27 июня в пассажирском поезде № 594 Анапа — Воркута разгорелся конфликт. Группа школьников вывела проводницу поезда из себя, и она наградила юных пассажиров затрещинами. Часть потасовки попала на видео. В ролике женщина сначала пытается выяснить у подростков, кто из них виноват, и когда те не признают за собой вины, проводница начинает раздавать подзатыльники. Затрещину получает также ребенок, не участвовавший в перепалке.



После того, как ролик попал в Сеть, стало известно, что руководство муниципального Дворца творчества детей и молодёжи, которое отправляет детей на летний отдых в Анапу, по факту случившегося в поезде направило заявление в полицию. Также начата доследственная проверка СК РФ по Республике Коми.


Между тем, пассажиры поезда встали на защиту проводницы. Те, кому "посчастливилось" ехать в одном вагоне с подростками, рассказали, что школьники вели себя вызывающе: громко матерились всю дорогу, шумели и не давали спать пассажирам ни днем, ни ночью. По словам пассажиров, кому-то пришлось спать на мокрых простынях, т.к. дети обливали постели водой и не реагировали на замечания.


В соцсетях уверены: иногда подзатыльник - лучшее лекарство для зарвавшихся подростков. От затрещины никто не умирал, а мозги встают на место моментально.


Также пользователи соцсетей посочувствовали проводнице, которую теперь скорее всего не только уволят, но и "затаскают по судам".


А вы, уважаемые фишкяне, согласны с подобными методами воспитания?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Затрещина   видео   воспитание   дети   конфликт   подзатыльник   поезд   проводница   хулиганы   школьники   
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20  комментариев
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6k
Shade116 52 минуты назад
А где сопровождающий группы? Может надо подать встречное заявление на организаторов "тура", почему дети без надзора сопровождающего! Полностью на стороне проводницы.
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13k
Бляяяястяще! 2 минуты назад
Извините за баян...

Ссылка youtu.be
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11k
Dihydrogen Monoxide 8 минут назад
Рукоприкладство тут лишнее просто потому, что теперь проводницу засудить могут. Надо было просто вызвать полицию, те бы составили протокол, да отправили бы родителям штрафы. Да, еще как так получилось, что дети едут без сопровождающего?
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4k
jfk 9 минут назад
На первой же станции обращение в полицию, не поймут, то на следующей, с поезда снимут и разбираться уже будут в залупинске каком-нибудь.
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266
Павел Кузнецов 11 минут назад
Проводница должна была бы вызвать на место начальника поезда и обратиться к старшему группы с требованием соблюдения правил поведения в поездах. В случае отказа (с фотовидеофиксацией), или невыполнения - высадить всех на*уй в поле. В случае отказа покидать вагон - вызывать сотрудников ЛО МВД на транспорте и штрафовать старшего группы как должностное лицо и юрлицо - организатора поездки со снятием с поезда всей группы на ближайшей станции.
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15k
Вася 23 минуты назад
В СССР родокам этих придурков пришлось бы явиться в детскую комнату милиции и объясниться за поведение своих гадёнышей
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11k
Kostick Полчаса назад
удивительно, как эти малолетние орки не отстали от поезда. кста, а почему без сопровождающего, который бы отвечал за поведение опарышей? альфа-самка, что пыталась драться с проводницей, на 122% уже поцыент местного квд, да и пдн до кучи.
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3k
Евгений Полчаса назад
"Компота" на них не хватает!
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3k
SandMANn 38 минут назад
Проводнице - заслуженного железнодорожника! Деткам продлить отдых на лето в трудовом лагере.
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8k
Б.Касторский 41 минуту назад
Не люблю чужих детей. Они свято верят в свою безнаказанность и считают, что все обязаны с ними мириться. Бить конечно не стану. Понимаю даже, что замечание делать бесполезно. Они бросят вызов и поймут, что сделать им ничего нельзя. Этакие беспредельщики.
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3k
Copycat 47 минут назад
Запомните родители - если вы не воспитываете своих драгоценных детей, то их воспитанием займется общество и сделает это сильно жестче чем сделали бы вы. Ну и вы конечно будете полными кретинами если ещё и будете пытаться как то привлечь к ответственности людей которые занимаются воспитанием ваших детей вместо вас.

К сожалению государство встает на сторону родителей и этих невоспитанных дикарей которое считаются детьми, но как мы видим общество - на стороне правильной.
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15k
куджо 48 минут назад
Раньше получил люлей за дело и рад что предки не узнали, бей лупи только не к директору и не к родителям.... Эх хо хо а теперь ещё и пострадавшие...
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31k
Fat Lynx 50 минут назад
Если своего ребенка не воспитываешь сам, его будут воспитывать окружающие...
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386k
Алексей 51 минуту назад
дети иногда бывают хуже п.и.д.о.р.а.с.о.в.
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3k
Pechenegiatakuyt 53 минуты назад
Жаль розги отменили
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