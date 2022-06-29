"Ты кидал?": проводница поезда отлупила детей, возвращавшихся из школьного лагеря

После того, как ролик попал в Сеть, стало известно, что руководство муниципального Дворца творчества детей и молодёжи, которое отправляет детей на летний отдых в Анапу, по факту случившегося в поезде направило заявление в полицию. Также начата доследственная проверка СК РФ по Республике Коми.

Между тем, пассажиры поезда встали на защиту проводницы. Те, кому "посчастливилось" ехать в одном вагоне с подростками, рассказали, что школьники вели себя вызывающе: громко матерились всю дорогу, шумели и не давали спать пассажирам ни днем, ни ночью. По словам пассажиров, кому-то пришлось спать на мокрых простынях, т.к. дети обливали постели водой и не реагировали на замечания.

В соцсетях уверены: иногда подзатыльник - лучшее лекарство для зарвавшихся подростков. От затрещины никто не умирал, а мозги встают на место моментально.