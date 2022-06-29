"Ты кидал?": проводница поезда отлупила детей, возвращавшихся из школьного лагеря

Подростки возвращались домой из Анапы и, по свидетельствам очевидцев поезда, так достали всех, кто ехал с ними в одном вагоне, что проводница не сдержалась.
27 июня в пассажирском поезде № 594 Анапа — Воркута разгорелся конфликт. Группа школьников вывела проводницу поезда из себя, и она наградила юных пассажиров затрещинами. Часть потасовки попала на видео. В ролике женщина сначала пытается выяснить у подростков, кто из них виноват, и когда те не признают за собой вины, проводница начинает раздавать подзатыльники. Затрещину получает также ребенок, не участвовавший в перепалке.
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После того, как ролик попал в Сеть, стало известно, что руководство муниципального Дворца творчества детей и молодёжи, которое отправляет детей на летний отдых в Анапу, по факту случившегося в поезде направило заявление в полицию. Также начата доследственная проверка СК РФ по Республике Коми.
Между тем, пассажиры поезда встали на защиту проводницы. Те, кому "посчастливилось" ехать в одном вагоне с подростками, рассказали, что школьники вели себя вызывающе: громко матерились всю дорогу, шумели и не давали спать пассажирам ни днем, ни ночью. По словам пассажиров, кому-то пришлось спать на мокрых простынях, т.к. дети обливали постели водой и не реагировали на замечания.
В соцсетях уверены: иногда подзатыльник - лучшее лекарство для зарвавшихся подростков. От затрещины никто не умирал, а мозги встают на место моментально.
Также пользователи соцсетей посочувствовали проводнице, которую теперь скорее всего не только уволят, но и "затаскают по судам".
А вы, уважаемые фишкяне, согласны с подобными методами воспитания?
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АНТИФИШКИ
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К сожалению государство встает на сторону родителей и этих невоспитанных дикарей которое считаются детьми, но как мы видим общество - на стороне правильной.