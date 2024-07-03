Взрыв катера в порту Сочи попал на видео

В морском торговом порту Сочи произошёл взрыв на катере во время заправки, сообщают СМИ. Как рассказал гендиректор яхт-клуба Sochi Grand Marina Дмитрий Прозоров инцидент произошёл в технической зоне морского торгового порта на 12-м причале рядом с заправкой "Виктория".



Взрыв произошёл после бункеровки (заправки) судна, его причиной могли стать пары бензина или утечка в системе. Отмечается, что во время ЧП на борту находились два человека. Они не пострадали, хотя капитан от взрывной волны едва не вылетел за борт.