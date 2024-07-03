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Взрыв катера в порту Сочи попал на видео

Взрыв катера в порту Сочи попал на видео

Автор:
03 июля 2024 18:58
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Прокуратура   Сочи   взрыв   заправка   катер   
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Бумкнуло во время заправки маломерного судна. Капитан и его помощник отделались лёгким (или не очень) испугом.

В морском торговом порту Сочи произошёл взрыв на катере во время заправки, сообщают СМИ. Как рассказал гендиректор яхт-клуба Sochi Grand Marina Дмитрий Прозоров инцидент произошёл в технической зоне морского торгового порта на 12-м причале рядом с заправкой "Виктория".


Взрыв произошёл после бункеровки (заправки) судна, его причиной могли стать пары бензина или утечка в системе. Отмечается, что во время ЧП на борту находились два человека. Они не пострадали, хотя капитан от взрывной волны едва не вылетел за борт.

После происшествия маломерное судно оперативно подняли в техническую зону яхт-клуба, благодаря чему удалось избежать разлива нефтепродуктов. Как отметил Прозоров, после полученных повреждения катер вряд ли встанет на воду.


По факту взрыва Южная транспортная прокуратура инициировала проверку, по итогам которой будет принято решение о необходимости принятия мер прокурорского реагирования, отметили в ведомстве.

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Метки: Видео   Прокуратура   Сочи   взрыв   заправка   катер   
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GROMOZEKA 21 минуту назад
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ФЫВАПРОЛ 14 минут назад
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