В тамбовском медицинском колледже отреагировали на пламенную речь выпускницы после визита министра и губернатора

В колледже признали «замечания по отдельным фактам».
Студентка тамбовского медколледжа Дарья Петрунина закатила целую речь, в которой обвинила преподавателей в отвратительном выполнении своих обязанностей. После этого в колледж приехал глава Министерства образования Тамбовской области Татьяна Котельникова и губернатор Тамбовской области Максим Егоров. После этого визита директор учебного заведения в разговоре с "Подъём" признался, что некоторые замечания всё же правдивы. Директор колледжа Евгений Лапочкин отметил, что «большинство» преподавателей и студентов были «неприятно удивлены и разочарованы» словами Петруниной.
«Ясно, что выступление было тщательно подготовлено, хотя претензии в период обучения не были предъявлены. Все возникающие вопросы решались в учебное время и были направлены на повышение качества оказываемых образовательных услуг… Студентка 31-й группы специальности "Лабораторная диагностика" во время учёбы в колледже устных или письменных претензий по организации образовательного процесса, прохождения практики не предъявляла. Со слов студентки, одним из факторов, побудивших её к выступлению на торжественном мероприятии связано с низкой оценкой "удовлетворительно", полученной в ходе защиты выпускной квалификационной работы», - заявил директор.
Также Лапочкин отметил, что уроки в учебном заведении начинаются вовремя, а не в 10 вечера.
По словам студентки, это было преувеличено для привлечения внимания к проблеме плавающего расписания. По отдельным фактам колледж признаёт высказанные замечания и с нового учебного года уделит им повышенное внимание. А также планируется вовлечение максимального числа студентов в общественную жизнь колледжа, - отметил директор.
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После такой разгромной речи администрация колледжа и педагогический коллектив пожелали Дарье успехов и найти себя в профессии, которая ей по душе.
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Видимо ей нужно было промолчать, чтобы руководство шараги и т. н. преподаватели (которые скорее всего некомпетентные наймиты) тупо продолжали грести бабло на своей деятельности.
Чтобы по тихому отчислить студентку?
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Аплодисменты и овации, наверное, в видеоредакторе наложили.. Теперь точно ясно, что это шарага