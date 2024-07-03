В тамбовском медицинском колледже отреагировали на пламенную речь выпускницы после визита министра и губернатора

«Ясно, что выступление было тщательно подготовлено, хотя претензии в период обучения не были предъявлены. Все возникающие вопросы решались в учебное время и были направлены на повышение качества оказываемых образовательных услуг… Студентка 31-й группы специальности "Лабораторная диагностика" во время учёбы в колледже устных или письменных претензий по организации образовательного процесса, прохождения практики не предъявляла. Со слов студентки, одним из факторов, побудивших её к выступлению на торжественном мероприятии связано с низкой оценкой "удовлетворительно", полученной в ходе защиты выпускной квалификационной работы», - заявил директор.