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В тамбовском медицинском колледже отреагировали на пламенную речь выпускницы после визита министра и губернатора

В тамбовском медицинском колледже отреагировали на пламенную речь выпускницы после визита министра и губернатора

Автор:
03 июля 2024 18:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Тамбовский колледж   визит министра   губернатор   директор колледжа   образование   обучение   современное образование   
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В колледже признали «замечания по отдельным фактам».

Студентка тамбовского медколледжа Дарья Петрунина закатила целую речь, в которой обвинила преподавателей в отвратительном выполнении своих обязанностей. После этого в колледж приехал глава Министерства образования Тамбовской области Татьяна Котельникова и губернатор Тамбовской области Максим Егоров. После этого визита директор учебного заведения в разговоре с "Подъём" признался, что некоторые замечания всё же правдивы. Директор колледжа Евгений Лапочкин отметил, что «большинство» преподавателей и студентов были «неприятно удивлены и разочарованы» словами Петруниной.

«Ясно, что выступление было тщательно подготовлено, хотя претензии в период обучения не были предъявлены. Все возникающие вопросы решались в учебное время и были направлены на повышение качества оказываемых образовательных услуг… Студентка 31-й группы специальности "Лабораторная диагностика" во время учёбы в колледже устных или письменных претензий по организации образовательного процесса, прохождения практики не предъявляла. Со слов студентки, одним из факторов, побудивших её к выступлению на торжественном мероприятии связано с низкой оценкой "удовлетворительно", полученной в ходе защиты выпускной квалификационной работы», - заявил директор.

Также Лапочкин отметил, что уроки в учебном заведении начинаются вовремя, а не в 10 вечера.

По словам студентки, это было преувеличено для привлечения внимания к проблеме плавающего расписания. По отдельным фактам колледж признаёт высказанные замечания и с нового учебного года уделит им повышенное внимание. А также планируется вовлечение максимального числа студентов в общественную жизнь колледжа, - отметил директор.

После такой разгромной речи администрация колледжа и педагогический коллектив пожелали Дарье успехов и найти себя в профессии, которая ей по душе.

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Метки: Тамбовский колледж   визит министра   губернатор   директор колледжа   образование   обучение   современное образование   
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8  комментариев
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2k
Corkscrew 48 минут назад
«Директор колледжа Евгений Лапочкин отметил, что «большинство» преподавателей и студентов были «неприятно удивлены и разочарованы» словами Петруниной.»

Видимо ей нужно было промолчать, чтобы руководство шараги и т. н. преподаватели (которые скорее всего некомпетентные наймиты) тупо продолжали грести бабло на своей деятельности.
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20k
GROMOZEKA 23 минуты назад
« «Ясно, что выступление было тщательно подготовлено, хотя претензии в период обучения не были предъявлены»

Чтобы по тихому отчислить студентку?
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3k
System Полчаса назад
Вертятся, как черви в жопе, после приёма антигельминта.
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75
Павел Коваленко 37 минут назад
Молодец,что высказалась,а то все боятся правду сказать
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75
Павел Коваленко klop 4 минуты назад
ты за базаром следи чу чело сиди сам в своем подвале хохляцком,ссышь даже имя свое показать
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2k
Rulzen 53 минуты назад
«большинство» преподавателей и студентов были «неприятно удивлены и разочарованы» словами Петруниной.
----------------------
Аплодисменты и овации, наверное, в видеоредакторе наложили.. Теперь точно ясно, что это шарага
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9k
Фельдъегерь Час назад
Парадокс: неожиданно адекватная реакция руководства ВУЗа делает неадекватной студентку.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5189 постов (4974 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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