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"Я поступала в областной медицинский колледж, а закончила шарагу": выпускница во время выпускного раскритиковала качество образования

"Я поступала в областной медицинский колледж, а закончила шарагу": выпускница во время выпускного раскритиковала качество образования

Автор:
01 июля 2024 15:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Тамбовский медколледж   выпускной вечер   медицина   образование   преподаватели   речь   студенты   
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Девушка заметила, что некоторые преподаватели вообще даже не пытались дать студентам знания, игнорировали занятия или проводили их в такое время, когда нормальные люди уже спят.

На выпускном вечере принято говорить добрые слова в адрес альма-матер и благодарить педагогов. Однако студентка тамбовского медколледжа Дарья Петрунина закатила целую речь, в которой обвинила преподавателей в отвратительном выполнении своих обязанностей.


"Не идите работать в медицину после медицинского колледжа. Берегите себя и своих близких. Я поступала в тамбовский областной медицинский колледж, а закончила шарагу", — закончила свой спич Дарья.


Сокурсники принялись аплодировать выпускнице, а преподаватели были явно недовольны её речью.


19-летняя Дарья Петрунина написала этот спич вместе со своей одногруппницей и Софьей Черкашиной. Девушки перечислили в нём всё, что им не понравилось в колледже - начиная от организации учебного процесса и заканчивая отношением к студентам педагогов.


Видео с выпускного быстро завирусилось в соцсетях, а уж в местных пабликах - тем более. И комментарии интернет-пользователей были разными - от поддержки девушки до критики.


Сама Дарья рассказала, что свою речь произнесла в конце выпускного, и не считает, что кому-то испортила праздник. Тем более, что многие учившиеся в этом самом колледже, подтверждают всё озвученное выпускницей.





На публикацию видео оперативно откликнулись и в министерстве образования и науки Тамбовской области. Татьяна Котельникова сообщила что  «эмоциональное выступление» выпускницы не останется без внимания.

— По всем озвученным в видео фактам будем проводить проверку. С выпускниками пообщаюсь лично, обсудим все возникшие вопросы, — написала министр в официальном Телеграм-канале.


Источник:

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Метки: Видео   Тамбовский медколледж   выпускной вечер   медицина   образование   преподаватели   речь   студенты   
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29  комментариев
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31k
Григорий 55 минут назад
Отличный способ подгадить тем, кто гадил тебе 3 года, самое главное, без возможности мести с их стороны)
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3k
Владимир 4 минуты назад
Как в том анекдоте про студента.
- Как подумаю какой из меня инженер, так в поликлинику идти страшно.
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8k
x3matic 12 минут назад
Все правильно она говорит.Зачем в России специалисты,выпускники колледжей и проф.училищ?В Москве,Подмосковье и во многих регионах в местных поликлиниках и больницах,очень хорошо себя чувствуют всякие улумбеки.Мало того они и врачами работают.
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5
Dmitry 12 минут назад
В 93-ем это "училище" переименовали в "колледж", а содержимое поменять сложнее чем вывеску. Вот и имеем снаружи "Колледж" а по сути "училище".
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4k
Дмитрий 17 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
Горожанин 17 минут назад
С таким характером и неравнодушием - хирургои или психиатром будет)
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635
Кристофер Робин 17 минут назад
Видимо ей сильно не повезло, я могу с уверенностью за оба ВУЗа, которые закончил, сказать, что образование давали вполне себе качественное и без компромиссное. До сих пор многие вещи помню наизусть. Чтобы удовлетворительную оценку получить, нужно было пахать, поэтому из исходной группы в 26 человек получили дипломы только 6, остальные отсеялись в процессе обучение. Вторая вышка далась гораздо легче, чем первая так как уже знал что хотел, да и десятилетний опыт по направлению облегчил обучение. Но ключевое было в том, что в обеих случаях нас учили учится, а не просто надиктовывали знания из книжки.
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15k
Artem 21 минуту назад
Реформы образования убивают это образование, зато иностранных специалистов завозят пачками. И охреневаешь от фамилий "высококвалифицированных" специалистов, которые нихрена не знают и которые приехали деньги зарабатывать, а не работать.
А ведь совсем недавно, советское образование было лучшим в мире.
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18k
Сергей Полчаса назад
Получается, все это время она груши околачивала в колледже? Что ж не ушла вовремя, перевелась бы в другое образовательное учреждение!
Похоже, просто хотела подгадить уходя! Личная месть колледжу!
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4k
Pill 38 минут назад
Умница!!! Красиво объяснила.
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45k
SinigamiRuuk 39 минут назад
В подобную шарагу когда то превратили мой колледж
Пришёл в место со сторогой дисциплиной и отличными неравнодушными преподами, а за год до окончания нас передали в управление универом...
Вот там и убили весь преподавательский состав за 1-2 года...
И стал не колледж, а шарага...

Что бы понимали, после него я свой диплом далее и в универе защищал чуть модифицировав.
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34k
Юрьевич 40 минут назад
К сожалению это так теперь во многих учебных заведениях... Преподавателям платят ощутимо меньше, чем административным сотрудникам учебных заведений, иногда до 10 раз. Ну а в среднем получается, что зарплата в учебных заведениях более- менее достойная.... как средняя температура по больнице. Квалификация преподавателей с каждым годом становится всё ниже.
Как мне рассказала преподаватель одного из ведущих вузов Москвы, на жалобы преподавателей на низкую зарплату, проректор им ответил - а что вы сильно напрягаетесь,
показывая на экране презентацию студентам? И это действительно так - лекция теперь представляет из себя ролик презентации, который показывается на экране... все аудитории оснащены такими. Если преподаватель работает на одной ставке, то заплата - порядка 30-40т.р в месяц... Преподаватели вынуждены брать по 2-3 ставки... О каком качестве может идти речь?
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20k
Bill 43 минуты назад
Кто пойдет к ней лечится, если она оценила свое образование как "полученное в шараге"?
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21
Kdjbd Jfhdvdh Bill Полчаса назад
Конечно, мля, девка виновата, что озвучила проблему, а не те, кто её создал.
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13k
MPEG-8 43 минуты назад
Ну, резать правду-матку иногда необходимо, но не в таких случаях.
Нагадила она в первую очередь себе и своим однокурсникам, так как вся страна теперь знает, что Тамбовский медколледж - шарага.
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7k
Отвратительный Мужик 57 минут назад
Реформа образования даёт свои плоды. А эти люди, которые совершили это преступление еще живы и некоторые занимают высокие посты . Куда не ткнись , во всех отраслях страны такая жопа.
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2k
Corkscrew Час назад
Могу сказать, что в 90-ые, 00-ые и 10-ые, точно были некоторые т. н. учебные заведения, которые позиционировали себя как предоставляющие высшее проф. образование - но по факту это действительно были шараги, которые тупо давали диплом за деньги и на том всё, и это с благословения и под крышей известного министерства.
К дальнейшей профессиональной деятельности выпускников такое образование имело отношение очень далекое и скорее просто заполняло пробел в резюме на тему "высшего образования".
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63k
dima423 Час назад
Ну высказала свое мнение, что не так то? Кто сказал что она не имеет на это права? если кто то считает по другому, тоже может взять слово))
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11
Risting dima423 58 минут назад
Ну высказала свое мнение, что не так то?
-----------
это был сарказм? ведь мы знаем что бывает с теми, кто высказывает своё мнение
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11k
Alex Час назад
Ништяк!
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2280 постов (2267 в горячем)

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