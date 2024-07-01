"Я поступала в областной медицинский колледж, а закончила шарагу": выпускница во время выпускного раскритиковала качество образования

На выпускном вечере принято говорить добрые слова в адрес альма-матер и благодарить педагогов. Однако студентка тамбовского медколледжа Дарья Петрунина закатила целую речь, в которой обвинила преподавателей в отвратительном выполнении своих обязанностей.

"Не идите работать в медицину после медицинского колледжа. Берегите себя и своих близких. Я поступала в тамбовский областной медицинский колледж, а закончила шарагу", — закончила свой спич Дарья.