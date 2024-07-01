"Я поступала в областной медицинский колледж, а закончила шарагу": выпускница во время выпускного раскритиковала качество образования

Девушка заметила, что некоторые преподаватели вообще даже не пытались дать студентам знания, игнорировали занятия или проводили их в такое время, когда нормальные люди уже спят.
На выпускном вечере принято говорить добрые слова в адрес альма-матер и благодарить педагогов. Однако студентка тамбовского медколледжа Дарья Петрунина закатила целую речь, в которой обвинила преподавателей в отвратительном выполнении своих обязанностей.
"Не идите работать в медицину после медицинского колледжа. Берегите себя и своих близких. Я поступала в тамбовский областной медицинский колледж, а закончила шарагу", — закончила свой спич Дарья.
Сокурсники принялись аплодировать выпускнице, а преподаватели были явно недовольны её речью.
19-летняя Дарья Петрунина написала этот спич вместе со своей одногруппницей и Софьей Черкашиной. Девушки перечислили в нём всё, что им не понравилось в колледже - начиная от организации учебного процесса и заканчивая отношением к студентам педагогов.
Видео с выпускного быстро завирусилось в соцсетях, а уж в местных пабликах - тем более. И комментарии интернет-пользователей были разными - от поддержки девушки до критики.
Сама Дарья рассказала, что свою речь произнесла в конце выпускного, и не считает, что кому-то испортила праздник. Тем более, что многие учившиеся в этом самом колледже, подтверждают всё озвученное выпускницей.
На публикацию видео оперативно откликнулись и в министерстве образования и науки Тамбовской области. Татьяна Котельникова сообщила что «эмоциональное выступление» выпускницы не останется без внимания.
— По всем озвученным в видео фактам будем проводить проверку. С выпускниками пообщаюсь лично, обсудим все возникшие вопросы, — написала министр в официальном Телеграм-канале.
Источник:
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А ведь совсем недавно, советское образование было лучшим в мире.
Похоже, просто хотела подгадить уходя! Личная месть колледжу!
Пришёл в место со сторогой дисциплиной и отличными неравнодушными преподами, а за год до окончания нас передали в управление универом...
Вот там и убили весь преподавательский состав за 1-2 года...
И стал не колледж, а шарага...
Что бы понимали, после него я свой диплом далее и в универе защищал чуть модифицировав.
Как мне рассказала преподаватель одного из ведущих вузов Москвы, на жалобы преподавателей на низкую зарплату, проректор им ответил - а что вы сильно напрягаетесь,
показывая на экране презентацию студентам? И это действительно так - лекция теперь представляет из себя ролик презентации, который показывается на экране... все аудитории оснащены такими. Если преподаватель работает на одной ставке, то заплата - порядка 30-40т.р в месяц... Преподаватели вынуждены брать по 2-3 ставки... О каком качестве может идти речь?
Один раз дошло до смешного - собрали в обязательно порядке научных сотрудников (кандидатов и докторов) на курс по повышению квалификации, где им 20-ти летняя девочка объясняла как правильно писать научные статьи!!! на вопрос кого-то сколько у неё статей она скромно умолчала... Ну а когда узнали, что она получила за каждую такую "лекцию" их месячную зарплату, то просто выпали в осадок!
Нагадила она в первую очередь себе и своим однокурсникам, так как вся страна теперь знает, что Тамбовский медколледж - шарага.
К дальнейшей профессиональной деятельности выпускников такое образование имело отношение очень далекое и скорее просто заполняло пробел в резюме на тему "высшего образования".
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это был сарказм? ведь мы знаем что бывает с теми, кто высказывает своё мнение