FISHKINET
Сообщество Криминал 3229 постов • 396 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
"Смотри, на спущенных колёсах будет газовать!": в Геленджике мужчины с ножами напали на туристов, повредили их машину и ограбили

"Смотри, на спущенных колёсах будет газовать!": в Геленджике мужчины с ножами напали на туристов, повредили их машину и ограбили

Автор:
03 июля 2024 11:52
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Вымогательство   авто   геленджик   драка   избиение   краснодарский край   полиция   
1406
4
1

Инцидент произошёл в районе центрального городского парка, и за конфликтом могли наблюдать прохожие.

29 июня компания молодых людей, вооружённых ножами, подошла к двум парням и стала вымогать у них деньги якобы за то, что те пытались познакомиться с несовершеннолетними девушками. Приезжие сообщили, что при себе у них денег нет - они лежат в машине. Пока шли к припаркованному авто, вымогатели обещали расправиться с жертвами. если что-то пойдёт не так.


Один из парней достал перцовый баллончик, лежавший в машине, распылил его в сторону нападающих и убежал, а второй быстро юркнул в авто и закрылся. Эти пассажи так возмутили бандитов, что они стали нападать на машину, проткнули ножами покрышки, разбили боковые стёкла.


Парень, который успел укрыться в авто, попытался уехать на спущенных колёсах и задел стоявшую рядом машину. Вымогатели вытащили его из салона, избили и отняли сумку с телефонами,личными вещами,деньгами и документами. Несчастного от смерти спасли очевидцы, которые разогнали нападающих.


В пресс-службе СУ СК РФ по региону сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.




Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Вымогательство   авто   геленджик   драка   избиение   краснодарский край   полиция   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
37k
Teodor Час назад
Какой еще, в жопу, конфликт - это разбойное нападение с целью грабежа!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
97
Hitriy Zhuk Полчаса назад
"а второй быстро юркнул в авто и закрылся"
Чо не давил их?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
422
rus 41 минуту назад
Ждем извинений от очередных абу бандитов. И конечно поверим, что они так больше не будут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
537
Самуил Маршак Час назад
А ведь если пострадавший на спущенных колесах заденет/задавит этих ублюдков, т она него всех собак повесят и виноватым сделают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Том Сойер Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2288 постов (2277 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

258048



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Я поступала в областной медицинский колледж, а закончила шарагу": студентка во время выпускного раскритиковала качество образования
"Я поступала в областной медицинский колледж, а закончила шарагу": студентка во время...
Уборщики Эвереста очищают гору от тел погибших альпинистов
Уборщики Эвереста очищают гору от тел погибших альпинистов
Набирающие популярность в сообществах
Китайские учёные создали робота с мозгом из человеческих стволовых клеток
Китайские учёные создали робота с мозгом из человеческих стволовых клеток
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Рожайте детей, будут вам льготы
Рожайте детей, будут вам льготы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#Китай#забавно#фильм#интересное#улыбнуло#Ynews#полиция#подборка
#в мире#животные#дети#история#новости#факты#Реакция#собака#Еда#кот
#люди#интересно#Юмор#кино#позитив#Москва#конфликт#Россия#истории#драка
Рожайте детей, будут вам льготы Рожайте детей, будут вам льготы "Я на второй год останусь, но тебя запинаю": в Курганской области школьница избила семиклассницу за обидный комментарий "Я на второй год останусь, но тебя запинаю": в Курганской области школьница избила семиклассницу... "Это твоя земля?": во Владивостоке подросток избил мальчика из-за громкого лая собаки "Это твоя земля?": во Владивостоке подросток избил мальчика из-за громкого лая собаки "Совсем молодёжь распустилась": в Набережных Челнах мужчина избил подростка, находившегося рядом с его машиной "Совсем молодёжь распустилась": в Набережных Челнах мужчина избил подростка, находившегося рядом... "Вставай на колени! Извиняйся!": в Челябинской области школьницы поссорились из-за парня и жестоко избили одноклассницу "Вставай на колени! Извиняйся!": в Челябинской области школьницы поссорились из-за парня и... "Милиция нас бережёт!": в краснодарской станице банда цыган больше года занимается беспределом "Милиция нас бережёт!": в краснодарской станице банда цыган больше года занимается беспределом

На что жалуетесь?

Вернуться