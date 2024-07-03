"Смотри, на спущенных колёсах будет газовать!": в Геленджике мужчины с ножами напали на туристов, повредили их машину и ограбили

Инцидент произошёл в районе центрального городского парка, и за конфликтом могли наблюдать прохожие.
29 июня компания молодых людей, вооружённых ножами, подошла к двум парням и стала вымогать у них деньги якобы за то, что те пытались познакомиться с несовершеннолетними девушками. Приезжие сообщили, что при себе у них денег нет - они лежат в машине. Пока шли к припаркованному авто, вымогатели обещали расправиться с жертвами. если что-то пойдёт не так.
Один из парней достал перцовый баллончик, лежавший в машине, распылил его в сторону нападающих и убежал, а второй быстро юркнул в авто и закрылся. Эти пассажи так возмутили бандитов, что они стали нападать на машину, проткнули ножами покрышки, разбили боковые стёкла.
Осторожно! Нецензурная лексика и сцены жестокости!
Парень, который успел укрыться в авто, попытался уехать на спущенных колёсах и задел стоявшую рядом машину. Вымогатели вытащили его из салона, избили и отняли сумку с телефонами,личными вещами,деньгами и документами. Несчастного от смерти спасли очевидцы, которые разогнали нападающих.
В пресс-службе СУ СК РФ по региону сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.
Источник:
- "Я на второй год останусь, но тебя запинаю": в Курганской области школьница избила семиклассницу за обидный комментарий
- "Совсем молодёжь распустилась": в Набережных Челнах мужчина избил подростка, находившегося рядом с его машиной
- "Вставай на колени! Извиняйся!": в Челябинской области школьницы поссорились из-за парня и жестоко избили одноклассницу
- "Это твоя земля?": во Владивостоке подросток избил мальчика из-за громкого лая собаки
- «Чеченский Халк» Асхаб Тамаев избил недоброжелателя в Москва-Сити
Чо не давил их?