"Смотри, на спущенных колёсах будет газовать!": в Геленджике мужчины с ножами напали на туристов, повредили их машину и ограбили

29 июня компания молодых людей, вооружённых ножами, подошла к двум парням и стала вымогать у них деньги якобы за то, что те пытались познакомиться с несовершеннолетними девушками. Приезжие сообщили, что при себе у них денег нет - они лежат в машине. Пока шли к припаркованному авто, вымогатели обещали расправиться с жертвами. если что-то пойдёт не так.





Один из парней достал перцовый баллончик, лежавший в машине, распылил его в сторону нападающих и убежал, а второй быстро юркнул в авто и закрылся. Эти пассажи так возмутили бандитов, что они стали нападать на машину, проткнули ножами покрышки, разбили боковые стёкла.



