Оправдания на выбор: хамка из Анапы переобувается на лету

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Хозяйка гостиницы "Джемете", которая обматерила постояльцев и угодила в интернет, публикует разные версии, почему она так сделала. Выбирайте, какая нравится больше!
Недавно по сети разошелся ролик, где женщина, употребляя через слово ненормативную лексику, объясняет постояльцам, что они должны быть рады, что их приняли в Анапе и не жаловаться на грязь в номере.
Теперь она утверждает, что застала постоялиц номера целующимися на кровати и как истинная русская женщина не приемлет такого поведения.
Также она поведала, что в ее гостевом доме отдыхают "благополучные семьи с детьми, которые не должны видеть целующихся женщин и женоподобных мужчин", а гостиница ратует за семейные ценности.
Также она поведала, что в ее гостевом доме отдыхают "благополучные семьи с детьми, которые не должны видеть целующихся женщин и женоподобных мужчин", а гостиница ратует за семейные ценности.
Женщина, которая обматерила гостей гостиницы в Анапе, объяснила своё поведение. По её словам, дело в том, что туристки были представительницами ЛГБТ. Поэтому её реакция была совершенно естественной. А всем, кому что-то не нравится, она посоветовала обратиться к Путину pic.twitter.com/TcerkmXNCl— Лента.ру (@lentaruofficial) July 2, 2021
Вот только несколько раньше эта же самая женщина говорила на камеру совершенно другое и даже близко не упоминала ЛГБТ. Когда полиция увидела в сети данное видео, а еще и услышала, как на видео отдыхающие говорят, что обратятся в правоохранительные органы, а дама в ответ заявляет, что "у нее везде все куплено", то решила заняться этим делом.
Сотрудники правоохранительных органов города Анапы выехали на место и провели беседу с хозяйкой гостевого дома. Сначала та оправдывалась, но потом сдалась и принесла извинения, сославшись на усталость, а никак не на то, что отдыхающие были парой.
Очевидно даме подсказали, что в РФ существует статья за пропаганду ЛГБТ и она решила выехать на этом. Ведь если упомянуть Президента России и ненависть к ЛГБТ в одном предложении, а после добавить, что ты настоящий патриот, то хамство и неприемлемое поведение сразу прощается.
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Так что дамочка явно решила выкрутиться как умеет.
Ну и да, даже если эпизод имел место быть, то все происходило за закрытыми дверями, на территории, оплаченной девушками, как временное жилье. Не на общественной территории этого гостевого дома. Но чет вранье это все, похоже...
Ну так надо помочь бедненькой халде)))) всего-то надо отдыхающим обходить ее гадюшник стороной. Посидит так годик без постояльцев, глядишь и отдохнёт, сил наберётся, ну и мозгов (но это не точно)..
Хорошо бы закрыть на пару сезонов(дом для сдачи),вот тогда и будет ласковая и нежная!