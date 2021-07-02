FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4558 постов • 762 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Оправдания на выбор: хамка из Анапы переобувается на лету

Оправдания на выбор: хамка из Анапы переобувается на лету (3 фото + 1 видео)

Автор:
02 июля 2021 14:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   анапа   видео   извинения   оскорбления   отдых   хамство   
1367
3
1
Хозяйка гостиницы "Джемете", которая обматерила постояльцев и угодила в интернет, публикует разные версии, почему она так сделала. Выбирайте, какая нравится больше!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Россия   анапа   видео   извинения   оскорбления   отдых   хамство   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Тупняк 56 минут назад
Достаточно было выложить в сеть видео с её вые..онами, назвать адрес и название гостиницы, всё. Её гостевой дом обойдут все. Скорее всего сами до грубостей договорились и теперь прикинулись невинными потерпевшими злой хозяйки. Вообще хз. Видео и конфликт неполные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
10
Mowgley 11 минут назад
Хамка походу приплыла, если ей занялись.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Pashuta 11 минут назад
Принесла извинения, сославшись на усталость???
Ну так надо помочь бедненькой халде)))) всего-то надо отдыхающим обходить ее гадюшник стороной. Посидит так годик без постояльцев, глядишь и отдохнёт, сил наберётся, ну и мозгов (но это не точно)..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
smakido 14 минут назад
Предположим, что у неё поселились действительно представители ЛГБТ, то и это обстоятельство не даёт ей никакого права так по-хамски себя вести и разговаривать матом!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Incognito Полчаса назад
Очередная быдло маромойка с черным ушатом и пустотой вместо рта имозгов. Так пытаться выкручиваться как уж на раскаленной сковородке, после всего того пздца и доказательств ее же неадеквата к отдыхающим, да еще и наглый явный поклеп на пострадавших - с*ку надо под суд за коевету и закрыть ее клоповник навсегда! Другим "наука" будет как НЕ ВЕСТИ себя с клиентами, которые еще и огромные бабки платят за отдых. И даже если они из ЛГБТ (что конечно же вряд ли), это не ее собачье дело чем они там занимаются у себя оплаченной закрытой комнате гостиницы. С*ка дура совсем в неадеквате, если считает что ее эта ложь спасет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
paunt Полчаса назад
На словах богиня морская, а на деле п**да простая. Сайт гостевого дома уже
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Добрый человек. 36 минут назад
Одно название Джемете уже говорит за себя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Alex 42 минуты назад
Типичный южный "бизнесмен/бизнесвуман". Делать нихера не хотят, только бабки дерут за убогий сервис. И вечно ноут еще
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Broscan 45 минут назад
Аххахахахаха,а говорила что всё куплено и они лизать будут


Хорошо бы закрыть на пару сезонов(дом для сдачи),вот тогда и будет ласковая и нежная!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
291
BHU1004 47 минут назад
До чего же тупая баба!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17
Племянник Путина 48 минут назад
Где видео с тем как у неё лижут? Друг спрашивает..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17
Племянник Путина maloy 10 минут назад
Ну она же обещала... менты которым она платит приехали же
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) 19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) Очередной блогер, обозвавший Кадырова, извинился и выпилил себя из соцсетей: видео&nbsp; Очередной блогер, обозвавший Кадырова, извинился и выпилил себя из соцсетей: видео  Сын российского чиновника накормил Теслой рыб в Подмосковье Сын российского чиновника накормил Теслой рыб в Подмосковье Защитник нравов так распоясался, что угодил в полицию Защитник нравов так распоясался, что угодил в полицию Десятки рыб отправились в свободное плавание по московскому магазину: видео Десятки рыб отправились в свободное плавание по московскому магазину: видео "А что, так можно было?": наглая туристка в Анапе стала есть ягоды прямо с прилавка рынка "А что, так можно было?": наглая туристка в Анапе стала есть ягоды прямо с прилавка рынка
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

49479



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Всё в мире познаётся в сравнении
1
101
Всё в мире познаётся в сравнении
Странные ограничения в Туркменистане
0
278
Странные ограничения в Туркменистане
﻿
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Снег по версии netflix
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Россия#люди#подборка#прикол#сша#дтп#футбол#Москва
#Юмор#факты#СССР#в мире#автомобили#приколы#фотографии#кино#прикольные#забавно
#история#интересное#картинки#животные#автомир#соцсети#аварии#комментарии#спорт#искусство

На что жалуетесь?

Вернуться