Оправдания на выбор: хамка из Анапы переобувается на лету

Вот только несколько раньше эта же самая женщина говорила на камеру совершенно другое и даже близко не упоминала ЛГБТ. Когда полиция увидела в сети данное видео, а еще и услышала, как на видео отдыхающие говорят, что обратятся в правоохранительные органы, а дама в ответ заявляет, что "у нее везде все куплено", то решила заняться этим делом.