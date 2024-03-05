Котик – лучший ученик

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Одни вспоминают «школьные годы чудесные» с теплотой, а для других время, проведённое в школе, было самым ужасным кошмаром.
А вот котики с удовольствием уселись бы за парту и, возможно, стали бы самыми усердными и образцовыми учениками. По крайней мере, на фото тяга к знаниям чётко читается на усатых мордашках. Но пока такой возможности пушистым не предоставили, они находятся на домашнем обучении и помогают подрастающему поколению справляться с домашними заданиями.
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