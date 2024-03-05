Котик – лучший ученик

А вот котики с удовольствием уселись бы за парту и, возможно, стали бы самыми усердными и образцовыми учениками. По крайней мере, на фото тяга к знаниям чётко читается на усатых мордашках. Но пока такой возможности пушистым не предоставили, они находятся на домашнем обучении и помогают подрастающему поколению справляться с домашними заданиями.