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Котик – лучший ученик

Котик – лучший ученик

Автор:
05 марта 2024 15:21
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   кот   парта   помощник   ребёнок   уроки   ученик   учёба   фото   школа   
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Одни вспоминают «школьные годы чудесные» с теплотой, а для других время, проведённое в школе, было самым ужасным кошмаром.

А вот котики с удовольствием уселись бы за парту и, возможно, стали бы самыми усердными и образцовыми учениками. По крайней мере, на фото тяга к знаниям чётко читается на усатых мордашках. Но пока такой возможности пушистым не предоставили, они находятся на домашнем  обучении и помогают подрастающему поколению справляться с домашними заданиями.

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Метки: Животное   кот   парта   помощник   ребёнок   уроки   ученик   учёба   фото   школа   
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1  комментарий
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Slonyash 22 минуты назад
Без кота вообще дома почти ничего не делается!
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