Пират и сомелье: самые необычные профессии, которые можно получить в вузах мира

Поступление в университет и выбор профессии — один из важнейших этапов в жизни любого человека. Экономика, юриспруденция, журналистика, химия — столько сфер, из которых выбрать непросто. А что если бы приходилось выбирать из магистра магии, пирата и инфлюэнсера? Оказывается, по таким специальностям тоже можно пройти обучение.





Где учат на инфлюэнсеров