Пират и сомелье: самые необычные профессии, которые можно получить в вузах мира

Где можно стать вечным студентом, получив степень «все еще пытаюсь понять, кто я».
Поступление в университет и выбор профессии — один из важнейших этапов в жизни любого человека. Экономика, юриспруденция, журналистика, химия — столько сфер, из которых выбрать непросто. А что если бы приходилось выбирать из магистра магии, пирата и инфлюэнсера? Оказывается, по таким специальностям тоже можно пройти обучение.
Где учат на инфлюэнсеров
Новенькое слово «инфлюэнсер» плотно вошло в современный лексикон. Но не только в лексикон, но и в некоторые университеты: в SETU (Государственный технологический университет Ирландии) недавно запустили новую специальность, на которой учат, как быть инфлюэнсерами.
Где можно получить степень доктора кукольного искусства
Кукольное искусство преподают в Коннектикутском университете. В театральной индустрии и в кино эти знания и умения определенно будут полезны.
Как стать магистром в области магии
В Эксетерском университете в Великобритании можно получить образование в сфере оккультных наук и магии. Вполне реальный Хогвартс, из которого не нужно ждать совы, а поступить можно, опираясь на собственные знания и силы.
Где можно придумать свою собственную степень
Необычные курсы есть Индианском университете в Блумингтоне (США). Тут можно создать свою собственную специальность и пройти по ней обучение. Среди индивидуальных специальностей были «История рок-н-ролла» и «Целостное здоровье и велнес».
Мировое доминирование
В нью-йоркском частном вузе Alfred University есть курсы по мировому господству. Не переживайте, они не учат, как стать великим диктатором и тираном. На этой специальности изучают суперзлодеев из комиксов и разбирают, насколько реалистичны их планы по захвату мира.
Где учат стать пиратом
Массачусетский технологический институт не только один из сильнейших математических вузов Штатов, тут еще можно пройти курсы по фехтованию, парусному спорту и стрельбе из лука. Идеальное образование, чтобы стать пиратом, согласитесь?
Еще не понял, кем хочу быть, когда вырасту
В Университете Редлендса есть особое направление обо всем, которое точно придется по вкусу вечным студентам. Оно включает в себя абсолютно любые лекции, которые выберет учащийся. После обучения выпускникам присуждают степень «Все еще пытаюсь понять, кто я».
Где учат на сомелье
В Ставропольском государственном аграрном университете профессионально готовят сомелье. В четырехлетнюю программу включены лекции по виноделию, а также технология солода и пива.
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