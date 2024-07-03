Житель Екатеринбурга уговорил пьяного водителя не садиться за руль

Роме это пооначалу не понравилось, но Сергей достал телефон и выложился в переговорах на все сто, как настоящий дипломат.

Напряженный диалог едва не закончился дракой, и Роман даже рванул было за молотком, чтобы побить Сергея, но тот показал невероятный уровень ведения переговоров, которому позавидовали бы коучи.

Без всякого насилия Роман осознал, что был неправ, и пошел спать. Что и требовалось доказать.