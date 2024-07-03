Житель Екатеринбурга уговорил пьяного водителя не садиться за руль

Мастер переговоров уровня Бог замечен на Эльмашев Екатеринбурге. Мужчина буквально спас жителей города от пьяного водителя, не пустив его за руль. Всё случилось в 14 часов на Шефской, 6. Видео уже распронилось по многим ТГ-каналам.
Екатеринбуржец своей харизмой и красноречием не дал совершиться преступлению: увидев за рулем пьяного водителя, Сергей (так зовут автора видео), не прошел мимо, а постарался донести до Романа (тот, что за рулем) мысль о том, что ему необходимо пойти домой и проспаться.
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Роме это пооначалу не понравилось, но Сергей достал телефон и выложился в переговорах на все сто, как настоящий дипломат.
Напряженный диалог едва не закончился дракой, и Роман даже рванул было за молотком, чтобы побить Сергея, но тот показал невероятный уровень ведения переговоров, которому позавидовали бы коучи.
Без всякого насилия Роман осознал, что был неправ, и пошел спать. Что и требовалось доказать.
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