Индонезия сходит с ума по котам в хиджабах

Хиджаб в Индонезии носят все мусульманки, и они ухватились за этот тренд, как за глоток свежего воздуха. Потому что в сети полно котов в шляпочках, костюмчиках и галстуках, но никто не одевает котиков так, как одеваются они!

Вот так вот кошка приняла Ислам, сама того не подозревая!

Причем миленькие кошачьи хиджабы совсем недорогие, отсюда и вирусность – каждый может накупить и напостить фотографий.