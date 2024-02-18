Индонезия сходит с ума по котам в хиджабах

Иногда не подозреваешь, что творится в другой части света. Заглянешь, а там творится что-то милое! Не ссоры, не социальные катаклизмы, а тысячи фотографий котиков в хиджабах.
В Индонезии завирусился тренд одевать своих котиков в хиджабы. И популярность такая большая, что интернет-магазины уже начали продавать одежду для животных в мусульманском стиле.
Хиджаб в Индонезии носят все мусульманки, и они ухватились за этот тренд, как за глоток свежего воздуха. Потому что в сети полно котов в шляпочках, костюмчиках и галстуках, но никто не одевает котиков так, как одеваются они!
Вот так вот кошка приняла Ислам, сама того не подозревая!
Причем миленькие кошачьи хиджабы совсем недорогие, отсюда и вирусность – каждый может накупить и напостить фотографий.
Самой смешной была история одной девушки, которая тоже хотела сделать такую фотографию, но у нее не было кота. Потому она охотилась за уличной кошкой, чтобы одеть ее в хиджабчик.
Самая странная причина ловить уличного кота, но каждый сходит с ума по-своему.
И шутки под фотографиями тоже соответствующие:
«Какой ужас, у этой кошки на фотографии видны волосы из-под хиджаба!»
И даже социально-кусачие:
«Моя кошка носит хиджаб, потому что она встала на путь нравственности. Я спокойно могу отпускать ее гулять, а хиджабе она точно не забеременеет ни от одного кота».
«Носить хиджаб – свободный выбор моей кошки!».
Встречная волна – осуждение, что котам вредно носить вредно такую теплую одежду на голове. Ведь уши и темечко не охлаждаются, а в Индонезии бывает очень и очень жарко.
Как будто кто-то всерьез заставит кошку расхаживать в хиджабе целый день.
Один из самых безобидных и милых трендов по популяризации мусульманского образа жизни.
Источник:
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