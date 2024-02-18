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Индонезия сходит с ума по котам в хиджабах

Индонезия сходит с ума по котам в хиджабах

Автор:
18 февраля 2024 09:24
Сообщество : Животные
Метки: Индонезия   в мире   животные   кот   наряды   одежда   хиджаб   
1787
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Иногда не подозреваешь, что творится в другой части света. Заглянешь, а там творится что-то милое! Не ссоры, не социальные катаклизмы, а тысячи фотографий котиков в хиджабах.

В Индонезии завирусился тренд одевать своих котиков в хиджабы. И популярность такая большая, что интернет-магазины уже начали продавать одежду для животных в мусульманском стиле.

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Хиджаб в Индонезии носят все мусульманки, и они ухватились за этот тренд, как за глоток свежего воздуха. Потому что в сети полно котов в шляпочках, костюмчиках и галстуках, но никто не одевает котиков так, как одеваются они!

Вот так вот кошка приняла Ислам, сама того не подозревая!

Причем миленькие кошачьи хиджабы совсем недорогие, отсюда и вирусность – каждый может накупить и напостить фотографий.

Самой смешной была история одной девушки, которая тоже хотела сделать такую фотографию, но у нее не было кота. Потому она охотилась за уличной кошкой, чтобы одеть ее в хиджабчик.

Самая странная причина ловить уличного кота, но каждый сходит с ума по-своему.

И шутки под фотографиями тоже соответствующие:

«Какой ужас, у этой кошки на фотографии видны волосы из-под хиджаба!»

И даже социально-кусачие:

«Моя кошка носит хиджаб, потому что она встала на путь нравственности. Я спокойно могу отпускать ее гулять, а хиджабе она точно не забеременеет ни от одного кота».

«Носить хиджаб – свободный выбор моей кошки!».

Встречная волна – осуждение, что котам вредно носить вредно такую теплую одежду на голове. Ведь уши и темечко не охлаждаются, а в Индонезии бывает очень и очень жарко.

Как будто кто-то всерьез заставит кошку расхаживать в хиджабе целый день.

Один из самых безобидных и милых трендов по популяризации мусульманского образа жизни.

Источник:

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Метки: Индонезия   в мире   животные   кот   наряды   одежда   хиджаб   
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7k
Alex 4 часа назад
Е**нутые ...
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609
Хаба88 17 минут назад
Кто подскажет смысл ношения ЭТИХ платков, их же там не один надет?
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1k
Александр Шевченко 3 часа назад
Больные люди, где тут секта "оскорбленых чувств" и "порочных котиков креста", ну-ка предъявите за фото.
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42k
Example 6.2.6 3 часа назад
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2k
Атанас Раков 4 часа назад
Непривычно, да..
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36k
БамбарбияКиргуду 4 часа назад
Многоразовый. Это получается ему не 99 а 891 кошку-девственницу надо?
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