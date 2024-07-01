20 гениальных изобретений, которые удивляют своим креативом

Дизайн служит не только для оптимизации использования повседневных товаров или украшения жизни, но и для того, чтобы поразить изобретательностью, которой может обладать человек. Когда мы уже думаем, что видели все, дизайнеры выдумывают что-то этакое. В этом посте представлены замечательные изобретения действительно блестящих умов.