20 гениальных изобретений, которые удивляют своим креативом

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Дизайн служит не только для оптимизации использования повседневных товаров или украшения жизни, но и для того, чтобы поразить изобретательностью, которой может обладать человек. Когда мы уже думаем, что видели все, дизайнеры выдумывают что-то этакое. В этом посте представлены замечательные изобретения действительно блестящих умов.
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