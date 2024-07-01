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20 гениальных изобретений, которые удивляют своим креативом

20 гениальных изобретений, которые удивляют своим креативом

Автор:
01 июля 2024 22:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: Гениальные   Замечательные   Удивляет   дизайнеры   изобретения   креатив   
1620
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Дизайн служит не только для оптимизации использования повседневных товаров или украшения жизни, но и для того, чтобы поразить изобретательностью, которой может обладать человек. Когда мы уже думаем, что видели все, дизайнеры выдумывают что-то этакое. В этом посте представлены замечательные изобретения действительно блестящих умов.

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Метки: Гениальные   Замечательные   Удивляет   дизайнеры   изобретения   креатив   
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3  комментария
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1k
Renats Railis 16 минут назад
А есть такое изобретение, что бы у нас на Рижском взморье после купания и лежания на побережье садясь в машину не оставалось песка? Вечно выгребаю после детей и жены...
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513
Самуил Маршак Час назад
С каждым годом эти гениальные изобретения становятся всё тупее и тупее. Изобреталка что-ли сломалась?
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13k
MPEG-8 Час назад
Комментарий к фото
Реально круто!
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1918 постов (1862 в горячем)

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