20 лет она не убиралась, а дома была чистота

Кому-то нравится вытирать пыль, кому-то мыть посуду, но вот обожателей генеральных уборок немного. А делать это надо. Одна женщина придумала, как поддерживать чистоту в доме, не прикладывая к этому усилий.
Гейб родилась в 1915 году в американском городе Ньюнберг. Её отец работал строительным подрядчиком и семья частенько переезжала с места на место. Но девушке это не помешало экстерном закончить политехнический колледж. Уже в 17 лет она вышла замуж и у пары родилось двое детей: девочка Лорен и мальчик Грант.
Фрэнсис с мужем основали в Портленде строительную фирму и всё легло на плечи жены: и ведение бизнеса, и домашнее хозяйство, и двое детей.
Креативное решение пришло Фрэнсис Гейб в голову после развода, через 35 лет жизни с мужем: ей нужно было воспитывать двоих детей, которые наотрез отказывались помогать маме по дому. У Гейб ко всему прочему был свой бизнес, так что ни о какой уборке и речи быть не могло.
Впервые она задумалась о строительстве самоочищающегося дома, когда увидела на стене дома пятно от варенья. Она так рассердилась, что просто схватила садовый шланг и смыла его. Через пять лет после этого исторического события, в 1979 году, проект идеального дома был готов.
Если сильно упростить, то жилище было похоже на огромную посудомоечную машину.
При помощи автоматической уборочной системы отмывались все поверхности, в том числе потолок и стены. При этом одновременно мылась посуда, стирались вещи и даже собачья будка, заодно с самой собакой. Хозяйка просто брала в руки зонтик и нажимала на кнопку. Ну или выходила из дома.
Полы располагались под уклоном, а чтобы вся вода уходила на улицу, в каждой комнате был установлен водосток. В потолке была сложная система форсунок, которые сначала разбрызгивали моющий раствор, вслед на ним подавалась чистая вода, а в самом конце - воздух. После мытья дома система обсушивала все комнаты. Уборка занимала всего час!
Признайтесь, захотелось?
Конечно, у такой системы есть свои особенности. В доме Фрэнсис нельзя было повесить шторы и постелить ковры. Мебель из дерева пришлось постепенно заменить на пластиковую. Полы покрывались несколькими слоями лака для лодок, обивка мебели была водонепроницаемой, над кроватью висел специальный водозащитный тент, книги были помещены в специальные пластиковые контейнеры - ещё одно ноу-хау от Фрэнсис. Вещи она стирала в специальном шкафу, там же она очищалась и высушивалась. И на тех же самых вешалках вещи автоматически перемещались уже в шкаф для чистой одежды. Вся сантехника тоже была самоочищающейся.
Неудивительно, что Фрэнсис в 80-е частенько приглашали на различные телешоу, а дом стал достопримечательностью и собирал толпы туристов. Гейб призналась, что идея такого дома не только существенно упростит жизнь людям с ограниченными возможностями, но и поможет семьям с несколькими детьми, где мама убирается практически беспрерывно. Лучше потратить это время на общение с детьми, чем на постоянное вытирание грязи, пыли и пятен. Хотя как-то раз к Гейб ввалилась толпа энтузиасток-домохозяек, которые стали обвинять её в том, что самоочищающийся дом может привести к разводам, ведь они будут не нужны своим мужьям. Оставим рассуждения о том, почему эти женщины считали себя исключительно приставкой к быту...
К сожалению, в 2001 году землетрясение серьёзно повредило основание дома, и система стала работать только на кухне. Вскоре близкие Фрэнсис поместили старушку-изобретательницу в дом престарелых - там она и прожила до 101 года, скончавшись в 2016 году. Она пережила не только двоих мужей, но и своих детей.
После смерти Фрэнсис Гейб её чудо-дом был продан парню-хиппи. Внук изобретательницы говорит, что новый хозяин весьма доволен своим жилищем.
Интересно, получится ли в будущем сделать такие дома доступными для всех?
С учетом того, какое количество техники находится теперь в современных домах, поливать их от души водой - опасно. Но как было бы здорово не заниматься уборкой и чтобы при этом в домах оставалась чистота... Расскажите, какие вы используете способы для регулярного поддержания чистоты в доме.
Источник:
Далеко не все захотят жить в ванной комнате, каковой, по сути, и является весь дом. Опять таки спать на пластиковой кровати не очень как-то.
Из больших проблем ещё можно добавить электричество. Я понимаю, что в то время было меньше вещей, воткнутых в розетку, но всё равно есть определённые риски по проводке и розеткам. А насчет современного обилия электроники в доме, начиная с кухни - это в статье сказано.
Ну и то, что всё либо пластиковое, либо всё в пластике - это напоминает "трудное детство, деревянные игрушки, прибитые к полу".
Есть, правда, несомненный плюс - встроенная в дом система пожаротушения.