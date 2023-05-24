20 лет она не убиралась, а дома была чистота

Гейб родилась в 1915 году в американском городе Ньюнберг. Её отец работал строительным подрядчиком и семья частенько переезжала с места на место. Но девушке это не помешало экстерном закончить политехнический колледж. Уже в 17 лет она вышла замуж и у пары родилось двое детей: девочка Лорен и мальчик Грант.

Фрэнсис с мужем основали в Портленде строительную фирму и всё легло на плечи жены: и ведение бизнеса, и домашнее хозяйство, и двое детей.

Креативное решение пришло Фрэнсис Гейб в голову после развода, через 35 лет жизни с мужем: ей нужно было воспитывать двоих детей, которые наотрез отказывались помогать маме по дому. У Гейб ко всему прочему был свой бизнес, так что ни о какой уборке и речи быть не могло.